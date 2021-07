Konec nafťáků a benziňáků? Lepší než povodně nebo 50 stupňů Celsia nad nulou

Představte si Brno či Prahu a další města, kde jezdí jen auta, motorky, autobusy a náklaďáky nevypouštějící emise. Jak by se změnilo ovzduší, jak by se nám lépe dýchalo.

Žijeme v době, kdy se svět prudce mění. Nezačíná se měnit, mění se. Popírat změny přestává být únosné, protože se dějí, zažíváme je, útočí na nás, ohrožují nás. Mluvím samozřejmě o klimatu. Neskutečná vedra v Kanadě. Ve městě Lytton v Britské Kolumbii teplota vystoupila až na 49,6 stupně Celsia. Podle klimatologa Českého hydrometeorologického ústavu Radima Tolasze mají na vlny horkého počasí zcela zásadní vliv klimatické změny. Představme si 50 stupňů Celsia v Česku - a to se může celkem snadno stát.

Záplavy v Německu. V částech spolkových zemí Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko během 48 hodin napršelo až 148 litrů srážek na metr čtvereční. Abnormální číslo. Normál je, že tam naprší okolo 80 litrů za celý červenec. Extrémní záplavy si vyžádaly více než 140 lidských životů a další stovky osob se stále pohřešují.

Nové srážkové rekordy zaznamenalo rozsáhlé území povodí Rýna. Hydrolog Dieter Gerten z německého Postdam Institutu, který se soustřeďuje na globální změny klimatu, řekl britskému deníku The Guardian: "Zdá se, že nejsme jen nad normálem, ale spíš v doménách, které jsme - co se týče rozsahu a rychlosti - neočekávali." (Ani vědci tedy nedokážou odhadovat změny.)

I v Česku zažíváme na vlastní kůži, jak se počasí extremizuje, blázní, jak vybočuje z normálu. Na katastrofách, které změna klimatu vyvolává, vidíme, že pokud se budou teploty dál zvyšovat, škody, které nám vzniknou, budou obrovské, neodhadnutelné.

Právě tento fakt bychom měli mít na zřeteli, když se bráníme změnám, které by měly snížit množství emisí vypouštěných do ovzduší. Český skeptik řekne, že "změna je vždycky k horšímu". Ta klimatická zcela jistě ano, změna, která ji má brzdit, určitě ne.

Minulou středu představila Evropská komise nový ekologický balíček, který starému kontinentu nabízí brzdu oteplování, klimatickým změnám. Patří sem klíčový a na jednotlivce dosti drsně dopadající návrh, aby byl od roku 2035 prakticky vyloučen prodej nových aut se spalovacím motorem, tedy buď na benzinový, či dieselový pohon.

Zatím je to jen vize. Aby plán prošel, musí ho schválit evropský parlament a jednotlivé členské státy. Některé, například Polsko, jsou ovšem už dnes zásadně proti. Měli bychom ale tuto vizi podporovat, jinak nás bude stát klimazměna mnohem víc životů i peněz.

Miluju to své "kadlekadle"!

Znamená to, že by automobilky od roku 2035 nesměly prodat žádný benziňák a diesel. Neznamená to, že by tato auta zmizela, ne, postupně by dojezdila. Lidé by si je asi mezi sebou - ojetá - dál prodávali. Dá se ale očekávat, že se státy budou spalovacím motorům bránit (budou nás před nimi bránit). Takže třeba přeprodej ojetých benziňáků a nafťáků zatíží vysokým poplatkem.

Tato změna vyvolává (nejen) v Česku vášně. Auťák (o motorkách raději ani nemluvě) je pro mnoho tuzemců symbolem sebe sama, sebevyjádřením. Lidi se tu vyznají v benzinových a naftových motorech, milují je, slavné je dieselovské "kadlekadle", jak to v motoru "nádherně bublá". Že někdo před vámi přidá plyn a zadek vozu se zahalí černým kouřem, nevzbuzuje pohoršení, to je "normál", i když je to ve skutečnosti brutální nenormál.

Mnohem podstatnější než citový vztah ke spalovacím motorům jsou ekonomické změny. Spalovací motory by měly být nahrazeny těmi (při jízdě prakticky) bez emisí, v současnosti tedy především elektromotory, elektroauty. Automechanici by se museli přeškolit (částečně, brzdy atd. zůstanou stejné), naučit nové postupy.

Nejzásadnější jsou ale ceny elektrovozů plus fakt, že by lidé byli nuceni nafťáky a benziňáky skutečně odložit. Dnes jsou elektroauta velmi drahá. Navíc je u nás velmi málo míst, kde je můžete dobít. Dobíjení trvá déle než tankování atd.

České obavy vyjádřil europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Podle něj celý zelený balíček Evropské komise povede k dražšímu životu v Evropě: "Lidé zde budou vystaveni naprosto unikátnímu experimentu, který povede ke zdražení bydlení, topení, svícení, dopravy," řekl v České televizi. Prý neuvidíme výsledky tohoto snažení, protože co Evropa na emisích ušetří, Čína vypustí navíc. "Obávám se, že to povede k destabilizaci a lidé se mohou začít bouřit. Čekají nás těžké doby."

Změnit způsob života

Česky konzervativní postoj. Nejde to. Je to blbost. Bude to drahé. Přijdou bouře (viz Francie, hnutí žlutých vest). Člověk by čekal, že konzervativec bude chtít především zachovat nezměněnou základní podobu života, tedy třeba to, aby u nás časem nevznikaly tropy nebo pouště. Kdepak. Český konzervativec nechce, aby se ve městě jezdilo na kole po silnici, protože to překáží autům, a nechce konec nafťáků a benziňáků (jistě i proto, že populisticky dýchá s voličem).

Pravda je, že to, co nás čeká, je de facto změna způsobu života. Žijeme na dluh. Nejen v českém rozpočtu, ale především ve vztahu ke klimatu. My to ještě nějak dáme a na ty po nás nechceme brát ohled. Jsme příliš koncentrováni na sebe, na tady a teď, na "nezměnu". Najednou se po nás chce "připlatit si za budoucnost", investovat do budoucnosti nikoli jen své, ale všech, celé Evropy, světa. A tento přechod je doslova přerod našeho běžného myšlení.

Přitom "myslet klimaticky", myslet na to, jak neemitovat svinstvo do vzduchu, začít to dělat jinak, může být přesně ten moment, který Česku pomůže. Přijmout to, tlačit na automobilky, aby co nejdřív začaly s elektromobily, tlačit na výrobce baterií, ať podporují výzkum a hledají nové cesty akumulace energie, to je cesta k modernitě a k českému úspěchu. Babišovské výroky typu "nesmí to ublížit našemu průmyslu" jsou naopak vlastně hloupé. Měl by říct, že je to pro nás ideální šance na změnu. Doslova Babiš řekl toto: "Opakovaně říkáme, že ty cíle musí být takové, aby nepoškodily náš průmysl, aby nepoškodily automobilový průmysl, že to musíme dělat s rozumem, a ne s nějakou ideologií."

Být moderním premiérem, mluvil by o tom, že právě tudy se vydáme, ale že na to nesmí opět doplatit chudí lidé a chudé země. Mluvil by o tom, že se stát bude muset intenzivně zapojit nejen do nových autonorem (emise), ale do vymýšlení maximální podpory pro elektroauta, elektroskútry, elektrokola. Snažil by se lidi uklidnit a pro tu změnu nadchnout.

