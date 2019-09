Konzervatismus podle Vondry: Svět ohrožují cyklisti a manželství homosexuálů

Europoslanec Vondra: Na oteplení „bychom se měli spíš adaptovat“, ne se „pokoušet řídit klima, jako to zkoušel Stalin s obracením řek, a víme, jak dopadl". | Foto: ČTK

Okysličený populismus zabalený do balicího papíru s obrázky slona a nápisy konzervatismus. Být proti cyklistům, manželství gayů a ekologii táhne.

Českou demokratickou pravici převálcoval populista Babiš, o voliče se přetahuje s extrémem, bere jí je Okamura i z ODS vyhozený Klaus junior. Jak z toho ven? Europoslanec Alexandr Vondra, bývalý mluvčí Charty 77, poradce Václava Havla, velvyslanec v USA, místopředseda vlády a bývalý trojnásobný ministr, nabízí nový český konzervatismus. Sedm let strávil mimo politiku, "okysličil se" (Respekt), doplnil energii, ideály, vědomosti (Týždeň), vrátil se a byl zvolen do europarlamentu. Sám sebe vidí jako konzervativního politika. Co tedy vyznává, nabízí?

Své ideály Vondra popsal v rozhovoru pro Respekt č. 36. Působí jinak, než v době, kdy pracoval pro Václava Havla nebo na ministerstvu zahraničí. Změnu popírá: "Já jsem se nezměnil, spíš se změnil svět kolem mě." Znal jsem Vondru po revoluci, změnil se i on. Zaplul do českého konzervatismu, kam se vejde kdekdo, od Jaromíra Soukupa přes vyznavače Okamury a Klause mladšího až po lidi blízké Miloši Zemanovi.

Spojuje je odpor či drsná kritika Evropské unie, ne politické korektnosti, cyklistům a manželství homosexuálů, práskání křesťanskou vírou (pojímanou podle vzoru monsignora Piťhy) jako bičem, nevíra, že zažíváme klimatickou změnu.

Pozice Vondry v ODS? Z rozhovoru v Respektu to vypadá, že by klidně mohl přejít do Trikolory. Těžko se ubránit pocitu, že kalkuluje, vybral si pár lechtivých oblastí, kde může dobře splynout nejen s modrým davem, být populární.

V ODS nenajdete moc osobností, kdekdo tam postrádá drajv lidí jako mladý Klaus či Andrej Babiš. Vondra to ví, viz jeho věty: "…politik má říkat své názory, a ne jenom slinit prsty a koukat, co se kolem něj chce slyšet. Možná náš problém je spíš ten, že máme málo politiků, kteří by nějaké jasné názory měli a byli ochotni jít s nimi na trh." Sázka na "tržní názory" mu vychází, doby, kdy dělal pro Havla, jsou pryč.

Na čem stojí jeho konzervatismus? Na odporu k "lavině progresivismu, pokrokářství", která se "na nás v posledních deseti letech valí". Oč jde? "…že se nás tady někdo snaží indoktrinovat, co je jediný správný světový názor."

O koho jde? O kolaře ve městech: "Dělají se tady megapruhy pro cyklisty a žádní cyklisté tu nejsou." Dál: "Prostě kdykoli přijedu do Prahy, tak vidím moře aut a skoro žádného cyklistu." A ještě: "…málo cyklistů dostane neuvěřitelné možnosti tím, že mají na silnici stejný prostor jako automobilisté, kterých je víc."

Stačí se přizpůsobit…

Je to "zemanovina", vybere si jednu skupinu, větší, a postaví ji proti druhé. Buduje konflikt. Vondra ví, jak mnozí řidiči nesnášejí cyklisty, tak jde proti kolařům. Realita? Cyklistů napočítáme v hlavním městě dost (jezdím tam denně), místa pro ně je však poskrovnu. Praha je město aut, ne cyklistů. Cyklostezek najdete málo, cyklopruhy nedostatečné.

Skutečný problém leží jinde: město se dusí auty, jsou všude i v úplném centru, vytlačují pěšáky, ničí klima ve městě. Nejde o kola, nýbrž o možnost ve městě kvalitně žít. Pro Vondru však problém představují neexistující laviny kolařů.

Uzlový bod jeho konzervatismu: lavina homosexuálů ohrožuje rodinu. "…manželství je svazek muže a ženy, má jít o rodinu, která má maminku, tatínka a děti, když to jde. Tedy když pánbůh dá. A ano, že manželství je svým způsobem svátost. Ale když tohle pomineme, tak manželství je důležité kvůli tomu, aby se náš rod, naše civilizace dokázala reprodukovat. Dneska tady začínají chodit chytráci, kteří říkají, že už není maminka a není tatínek, ale že je rodič jedna a rodič dvě. Takové pojmy byly zavedeny letos v únoru ve školách ve Francii." - U nás se nic takového neděje, ale nevadí.

Českou rodinu neničí gayové a lesby, nýbrž nevěry, alkoholismus, hédonismus, necit. Heterosexuální rodině nehrozí, že ztratí tátu a mámu, zato děti zažívají, že mají tátu 2, tátu 3, tátu 4. O tom ovšem okysličený Vondra nemluví, lavinu vidí ve čtyřprocentní menšině.

Klimatická změna: Vondra nevěří, že nám něco hrozí, prý však "budeme čelit zhysterizované atmosféře, ve které nám říkají, že když do deseti let neuděláme patřičné kroky, tak se tu usmažíme". Rozuměj: neusmažíme se. Na oteplení "bychom se měli spíš adaptovat", ne se "pokoušet řídit klima, jako to zkoušel Stalin s obracením řek, a víme, jak dopadl".

Oteplení je tedy hysterie, až stoupnou oceány, musíme se adaptovat (žábry?), navíc Vondra kdysi složil zkoušku z klimatologie, takže je na oteplování expert. Jeho matka byla vědkyně, proto ví, že vědec "na výzkum, kde cílem je potvrdit nějakou hypotézu, si zažádá o grantové prostředky a pak generuje výsledky". Další móda: ničemu nevěřit, všecko je lež a podvod.

Na tohle uslyší kvanta lidí: nic nám nehrozí, přizpůsobíme se, musíme uchránit spalovací motor, ne "nutit lidi kupovat elektromobily, tak bude koupě auta výrazně dražší, budou si ji moci dovolit jenom bohatí".

Okysličený populismus zabalený do balicího papíru s obrázky slona a nápisy konzervatismus. Brojit proti cyklistům, manželství gayů a leseb, ekologii, proti progresivismu (exprezident Václav Klaus se zřejmě zaraduje) u nás stále ještě táhne.