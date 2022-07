Konzervy proti neomarxistům, ODS proti cyklistům

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) nechce jezdcům na kole dopřát bezpečný odstup od aut. Nejabsurdnější je, že alespoň 1,5 metru prostoru považují při předjíždění za nutnost i soudní znalci, řeší-li těžkou nehodu.

Teprve půl roku platí na silnicích pro řidiče povinnost dodržet odstup alespoň 1,5 metru, předjíždí-li cyklistu. Pokud je předepsána rychlost 30 km/h, pak stačí odstup jeden metr. Silniční zákon také popisuje, jak se odstupy měří - počítají se krajní body auta a kola, tedy boční zrcátko a konec řídítek. Za porušení hrozí pokuta do dvou tisíc korun, tolik se ale u tak drobných deliktů nedává, spíše desetina. Martin Kupka nyní přichází s návrhem, jak povinný boční odstup de facto zrušit.

Kupříkladu na mezinárodní Konferenci CityChangers 2030 letos v květnu odvětil na otázku, zda nebude chtít limit rušit, toto: "Já bohužel čelím tomu, že lesníci se teď reálně rozhodují o tom, že zavřou lesní cesty. No, tam jsme to chtěli dopracovat? A mají na to právo, podotýkám." Pak začal popisovat, jak se lesníci bojí pokut, pokud by nějaký cyklista nasnímal, "že nedodrželi onen odstup".

Oč jde? Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) je už od začátku zarytým nepřítelem cyklistické novely. Přišli s tím ještě před jejím uzákoněním. Nic divného, podobně nepřátelsky se choval i šéf dopravní policie Jiří Zlý. Dalo by se to zestručnit na "nemají rádi cyklisty". Vlastníci lesů argumentují, že cesty jsou úzké, jejich šířka je 2,5 až 3 metry, a cyklista se tam nedá předjet. Tudíž také nemohou dodržet limit.

Je to naprosto absurdní postoj. Představme si tu situaci, někdo jde nebo jede po lesní cestě - týká se to samozřejmě i lesních chodců, jede traktor či náklaďák. Co udělá kolař nebo pěšák? Uhne. Když jedete na kole a za vámi řve motor, vůbec vás nenapadne neuhnout. Zajímalo by mě, kolikrát se za posledních třeba dvacet let stalo, že cyklista či turista neuhnul. Podle mě nikdy. Celé je to vyfabrikovaná blbost, hledání hole na psa.

Stejně se to má i s tím slavným zavíráním lesních cest. Kupka se mýlí, SVOL na to nemá právo, jen vyhrožuje. Jak píše právník Tomáš Kindl, který má lví podíl na prosazení cyklonovely: "Už od dob Marie Terezie je les volně přístupný. O zákazech vjezdu nerozhoduje spolek SVOL, ale silniční správní úřady. Pravidlo 1,5 metru není dostatečným důvodem k zákazům. Je to jen nedůvodné zastrašování ze strany spolku SVOL."

Nesmysl se řeší nesmyslem

Oč tedy vlastně jde? Copak Kupka neví, že je to celé úplný, z prstu vycucaný nesmysl? Do hlavy mu nevidím, ale na 99 procent to ví. Jenomže ODS je po česku konzervativní strana, v její představě je svoboda člověka vázána na jízdu v autě, mnoho občanských demokratů žije v autosvětě, samohyb pro ně zůstal symbolem pokroku a společenského statusu. Pokud někdo chce auta omezovat, krotit jejich bezohledné panování, je to nepřítel, levičák, neomarxista. Pak je zcela nesmyslná "lesní výtka" naopak ideální - nesmysl se řeší nesmyslem.

Ministr Kupka na to jde od lesa, nechce hned rušit bezpečný odstup při předjíždění cyklisty jako celek. Jen z něj chce udělat další paragrafový nesmysl, zbytečnost, cár papíru. Návrh změny zatím není k dispozici, v připomínkovém řízení, ale připravován je tak, že pravidlo 1,5 metru nebude úplně zrušeno, Kupkovi úředníci jen navrhnou omezení pravidla na případy, že vozidlo jede více než 30 km/h. To je opravdu mazácký, mazaný přístup. A průhledná finta.

Jak by to vypadalo v praxi? Celý smysl novely by se zničil. Už by neplatilo, že všude, kde není předepsaná třicítka, musíte při předjíždění cyklisty dodržet odstup. Pokud by vás policie vyfotila, že ho nedodržujete, máte smůlu. Nově by platilo, že to musíte dodržet, pokud momentálně jedete víc než třicítkou. To by ale policie musela měřit dvě hodnoty najednou, vaši rychlost a váš odstup. Jenomže toho není schopna, není na to přístrojově vybavena. Neměla by v ruce hmatatelný důkaz, že jste porušili zákon, a nemohla by vám nasolit ani ty pitomé dvě stovky. A zase, Kupka tento "detail" zcela jistě zná. Dělá to vědomě.

Neberte mi můj starej svět

Nejabsurdnější na tom všem ale je něco jiného, totiž fakt, že odstup 1,5 metru považují za bezpečný a při předjíždění nutný soudní znalci. Když auto či náklaďák porazí cyklistu a nehoda se vyšetřuje, zjišťuje se právě to, zda řidič dodržel nutnou bezpečnou vzdálenost, protože ze zákona nesmí cyklistu ohrozit. A toto pravidlo je naprosto klíčové, nemůže ho zrušit ani ODS, ani Martin Kupka.

Cyklonovela totiž vlastně nic zásadního nezměnila, stala se spíš jakýmsi výrazným - a podle názoru expertů i cyklistů docela dobře fungujícím - upozorněním, zdůrazněním, že řidič musí dbát také na bezpečnost cyklisty.

Celý problém zřejmě netkví v paragrafu 17, článku 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ne, problém tkví v tom, že mnoho řidičů prostě cyklisty neuznává jako plnohodnotné účastníky silničního provozu. Vidí je podobně jako srnu skákající v noci přes cestu nebo jako strom padlý po vichřici na silnici, tedy jako překážku, jako problém, nikoli jako "kolegy", jako "my, co jedeme společně po silnici".

Tento postoj se nejvíc projevuje ve městech. ODS kupříkladu v Praze slibuje rušit cyklopruhy, protože prý blokují dopravu, překážejí autoprovozu. Podobně jim vadí, a to je ještě absurdnější, i přechody, viz třeba debaty kandidáta ODS na pražského primátora Bohuslava Svobody (dříve zastánce městské cyklistiky) se stávajícím primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Další absurdita. Často o jízdě na kole v Praze i mimo ni píšu, jezdím denně. Mohu potvrdit, že se soužití cyklistů a řidičů zlepšuje, zdá se, že cyklonovela správně zafungovala, upozornila řidiče na nutnost držet si od kola odstup. A jistě, najdou se bezohlední na obou stranách a je to špatně, ale en gros se vztah šlapajících a za volantem sedících zlepšil. Což je skvělé. Kupka to chce úplně nesmyslně zrušit, nabourat. Je s podivem, kde na to bere čas? Nemá snad vláda skutečné starosti?

Má, ale ODS zjevně počítá s blížícími se volbami a má za to, že se zavděčí starším generacím, které cyklisti a chodci ve městech i mimo ně nezajímají. Kupka hraje hru "neberte mi můj starej svět", svět měst ucpaných a zasmraděných auty, svět, kde se hraje na sílu, ne na rozum. A hlavně ne žádný pozitivní posun dopředu, pokrok je sprosté slovo. Přitom cyklonovela zcela jistě pokrokem je. Pokrokem i pro řidiče, kteří teď mají jasno v hlavě i na papíru.

Povinnost 1,5 metru pomůže cyklistům i řidičům, po nehodě už je pozdě, říká Kindl (video ze 16. dubna 2021)