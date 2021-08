Návrat do loňské řeky. Blíží se volby a koronavirus už zase jako by neexistoval

Pokud se vláda z politických důvodů rozhodla rezignovat na proočkování 400 tisíc seniorů, nezbývá nic jiného než zachovat alespoň testování zdarma a dát se na modlení.

Člověk má pocit, že jím cloumá dejà vu. Minulý rok touto dobou vláda popírala problém s koronavirem, protože na říjen připadaly krajské volby. Letos se to opakuje kvůli volbám sněmovním. Loni chtěl místo pandemie premiér vehementně řešit zahrádkářský zákon, nyní to odnesli migranti. Před rokem žádal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch alespoň nošení roušek, neuspěl. Nyní chtěl hrozbou neproplácení testů donutit liknavé Čechy k očkování - a se zlou se potázal znovu.

Vše nasvědčuje tomu, že to tak půjde dál až do voleb, které nejspíš nakonec také dopadnou stejně jako ty loňské. Tehdy Babiš vyhrál v deseti krajích, tentokrát se zdá, že získá celou republiku.

400 tisíc ohrožených

Nejefektivnější protiepidemické opatření by za této situace nejspíš přinesl posun hlasování o měsíc dopředu, aby vražedný předvolební populismus skončil co nejdříve, každopádně ještě před nástupem podzimní covidové vlny. Stejně jako loni tu s námi totiž bohužel zůstává i letos nebezpečná zapomnětlivost, jak moc nebezpečný vir je.

Od expertů po laiky se ozývá reptání, proč všechna ta byrokratická omezení, příjezdové formuláře a vyžadování roušek, které pak nikdo v létě stejně nenosí. Vždyť na sto tisíc obyvatel momentálně připadá pouhá desítka nakažených a i kdyby přišla očekávatelná podzimní vlna, spousta lidí už si covidem prošla a další jsou naočkovaní.

Jenže v různých zemích proběhne podzimní vlna velmi různě. Vezměme si takové Dánsko, evropského premianta v proočkovanosti. Už od počátku prázdnin tam mají bodnuté všechny osmdesátníky, postupně se k nim přidali sedmdesátníci a bezmála i šedesátníci. Nad 90 procenty jsou už i padesátníci a nyní tam dle plánu šplhají vzhůru mladší skupiny, které nebyly dosud prioritou. I dvacátníci jsou tak už nad 60 procenty.

Co se v Dánsku stane, až znovu s rozjezdem škol a všemi těmi uzavřenými setkáními v kancelářích covid nabere na síle? Bude nepochybně více nemocných, ale nejohroženější senioři a chronici nebudou už umírat po stovkách jako v době před vakcínou. Podobný příběh uvidíme v dalších severských státech, Beneluxu či Portugalsku. Všude tam, kde stát zvolil dobrou očkovací strategii.

Co se ovšem přihodí v Česku, kde stále není naočkována pětina osmdesátníků a více než čtvrtina šedesátníků? Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška to konkrétně znamená, že vakcinací neprošlo 400 tisíc lidí starších 60 let. To je číslo, které může znovu extrémně přetížit nemocnice.

Chvíli po francouzsku, chvíli zas ne

Některé evropské země, kde se očkování příliš nedařilo, využily léta ke změně kurzu. Někdy i dost ostrým způsobem. Například francouzský prezident Emmanuel Macron od poloviny července podmínil návštěvu pohostinství a kulturních akcí vlastnictvím covid pasu a zároveň oznámil, že od podzimu už stát nebude proplácet testování. Jeho politika vyvolala spoustu protestů, ale zafungovala. Koncem června bylo plně naočkovaných jen 35 procent Francouzů ve věku 18 až 24 let, nyní je jich již přes polovinu.

Navrátivší se ministr Adam Vojtěch chtěl jít podobnou cestou, byť dobře věděl, že nemůže být tak ostrý, aby ho premiér zase nevyhodil. Prosadil si tedy alespoň hrozbu, že od září se už testy nebudou proplácet ani u nás. Nyní ale musel po Babišově tlaku ustoupit i od toho a Česko plnou parou nabírá populistický směr, který zakazuje udělat cokoliv, co by někoho mohlo odradit od podpory hnutí ANO.

Prolhat se k vítězství

Čeká nás tedy znovu smutné období. Celé září uvidíme růst počtu nakažených. Politici - a to nejen ti vládní - budou unisono tvrdit, že vše je na osobní zodpovědnosti, nikdo nikoho nemůže do ničeho nutit a situace je stále nadmíru výtečná.

Co bude následovat, až se pak 9. října uzavřou volební místnosti? Loni záhy poté předstoupil premiér před občany a s ustaranou tváří jim oznámil, že covid si vybírá příliš vysokou daň, takže je bohužel třeba znovu přistoupit k restrikcím.

Není toho příliš, co by dávalo naději, že to letos bude vypadat jinak. Je ovšem pravda, že už máme k dispozici vakcíny. Kdo tedy chce, může si už teď tipnout, zda k tvrdým opatřením bude tentokrát patřit i povinné očkování vybraných skupin…

Vobořil: V září se může dít něco, co nechceme. Třetí dávka je nejlevnější opatření (video ze 4. srpna 2021)