Kroupa versus Zavoral: Normalizace Českého rozhlasu aneb Jak zacpat ústa novinářům

před 12 hodinami

Bez odvahy, již projevuje Janek Kroupa i desítky novinářů rozhlasu, kteří se ho zastali, normalizace snadno vyhraje, má u nás tradici.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zaútočil na jeho zaměstnance, investigativního novináře Janka Kroupu. Zlé. Na zasedání Rady Českého rozhlasu, která tuto veřejnoprávní instituci kontroluje, Kroupu zkritizoval kvůli reportáži, jež popsala, jak koncern Agrofert (do loňského února vlastněný Andrejem Babišem) hospodaří na 1700 hektarech polností s neujasněnou majetkovou strukturou. Na většinu těchto pozemků pobírá dotace.

To se stalo již loni na konci roku, od té doby střet gradoval, podstata však zůstala stejná. Zaoral novináři vytýká, že stejný problém má řada dalších firem, ale první reportáž byla vztažena pouze na holding, který má Babiš nyní ve svěřenském fondu. Už loni na radě Zavoral označil "tu kauzu za pro mě nesprávně uchopenou, účelovou, jednostrannou…"

Zavoral Kroupovi vytýká kdeco, soustředění na Agrofert ("ačkoli se jedná o širší problém většího počtu podniků"), načasování ("v době, kdy směřoval budoucí premiér představit svoje ministry na Hrad") atd.

Je to podobně hloupé, jako by vyčítal reportáž o tom, že byl policejní prezident chycen, jak jede v obci více než dvakrát rychleji, a přitom by nebyla "obohacena" o informaci, že v obcích tak jezdí tisíce dalších řidičů. Tedy že "repku" o nejvyšším policistovi porušujícím silniční zákon nezasadil do "širšího rámce". Babiš, jak ví každý, není řadový občan, nýbrž český superpolitik s obří mocí. Navíc měl ještě jako majitel Agrofertu tuto problematiku přímo pod sebou, byl ve střetu zájmů.

Zavoral se dopouští hrubé manipulace, jež může mít dva cíle. První: omlouvat jednání Agrofertu, potažmo Babiše, pokud bylo skutečně nezákonné. Dodejme, že v době, o níž reportáž hovoří, byl Andrej Babiš místopředsedou vlády a ministrem financí a šéfem jednoznačně nejvlivnější politické strany.

Druhý důsledek, ještě horší: Zavoral touto cestou zastrašuje další žurnalisty veřejnoprávního média, vzkazuje jim, že tudy se v ČRo nepůjde, do Babiše a do Agrofertu se navážet nebudou.

Agrofert už dříve, jak víme, útočil na Českou televizi, stejně tak již dlouho činí premiér v demisi Babiš a prezident Miloš Zeman. Média veřejné služby mají velký dosah, sílu, proto o ně měli politici vždycky zájem a chtěli je držet pod krkem (vzpomeňme na televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001).

V posledních letech na ČRo a ČT útočí dezinformační weby, politici jako Tomio Okamura a komunisté, čelí zpochybňování na sociálních sítích. Je smutné, ale typické, že se k tomuto útoku přidal i sám ředitel rozhlasu. Má to svou logiku, rozhlas kontroluje politiky volená Rada Českého rozhlasu, politici mají páku na médium, rada volí a odvolává ředitele.

Na školení, soudruzi!

Nemá smysl podrobně rozebírat argumenty pana Zavorala. Nechal si zpracovat tři studie, použil jen jednu, ty nehodící se, investigativci nahrávající, odložil. Na radě tento týden pravil, že "práce Janka Kroupy je neobjektivní" a hodlá ji ukazovat ostatním redaktorům rozhlasu jako odstrašující příklad. "Vybraní redaktoři budou proškoleni, aby se něco podobného neopakovalo," sdělil. Chápejme to správně: budou proškoleni, aby se už neinvestigovalo.

Je René Zavoral pan Objektivní? Nedávno (23. ledna) kauzu svého zaměstnance Kroupy probíral na TV Barrandov v pořadu Vlivní s Alex Mynářovou. Proč ne, že, co na tom, že tato stanice je všechno možné jen ne objektivní, straní Zemanovi, Okamurovi, Babišovi.

Zavoral se "proslavil" i jinak: dvakrát seděl v porotě udělující Krameriovy ceny za "nezávislou žurnalistiku". Za tímto podnikem stojí Asociace nezávislých médií sdružující také dezinformační weby a lidi spjaté s proruskou propagandou. To je jedna z tváří šéfa rozhlasu Zavorala.

Veřejnoprávní média (ale stejně tak soukromá nezávislá média) delší dobu čelí silnému tlaku. Má dva cíle, znevěrohodnit ověřované informace (úsilí o pravdivé zpravodajství), zničit investigaci a zavřít ústa nepohodlným novinářům. Po srpnu 1968 se tomu v Československu říkalo normalizace.

Jak se bránit? Nenechat se zastrašit. Neohrožený postoj předvádí Janek Kroupa. Dobře zareagovalo několik desítek zaměstnanců Českého rozhlasu. Podepsali otevřený dopis, v němž mimo jiné stojí: "My níže podepsaní zásadně nesouhlasíme s vystoupením generálního ředitele na jednání Rady ČRo, na kterém zkritizoval reportáže o neoprávněném hospodaření společnosti Agrofert, která patřila předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO."

Bez odvahy, již projevuje Janek Kroupa i novináři rozhlasu, kteří se ho zastali, normalizace snadno vyhraje, má u nás tradici. Potom však vyhrají dezinformační weby a média, šíření lží a polopravd a politici normalizátoři.