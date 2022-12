Krutá tradice kaprů v kádích pomalu upadá. Konečně

Zuby nehty se snažíme udržet starý svět, staré chyby a omyly. Zuby nehty si část z nás chce zachovat svoji lhostejnost a často ignorantskou pohodu. Třeba lhostejnost ke kaprům namačkaným před Vánoci v kádích na ulicích měst.

Co pro většinu lidí představují Vánoce? Přesněji tradiční Vánoce? Stromeček, dárky, kapr k večeři, betlémy. A tradiční je samozřejmě i nákup kaprů, kteří se prodávají na ulicích v kádích a děti i mnozí dospělí se na ně chodí s jistým dojetím dívat: to je krása, ty ryby, jak se v té vodě k sobě tulí. Jestli něco opravdu nemáme rádi, tak když nám někdo bere to, co považujeme za tradici. A je úplně jedno, jestli ta tradice má smysl, jestli je dobrá nebo příšerná.

Poslední roky, možná desítky let, žijeme v období boření starých představ a tradic. Za své bere tradice mužské dominance, tradice heterosexuálního manželství, tradice tolerovaného znásilňování, za své už několik let bere i ta roztomilá tradice kaprů v kádích, které si prodavač vyloví nebo vytáhne za žábry a buď zabije, nebo strčí do igelitky a šťastná maminka či babička s dítětem si rybu běží pustit doma do vany napuštěné upravenou, pro kapra jedovatou vodou.

Zatímco mnoho tradic bylo zcela vědomě surových, machistických, tahle byla dlouhou dobu surová, trapičská nevědomě. Lidi prostě nenapadlo, že ryba taky trpí a že my jí to utrpení prodlužujeme. Dodávám, že jako kluci jsme s bráchou měli taky jednou kapra ve vaně a celý den ho pozorovali a sahali na něj a večer ho šli vypustit do klášterního rybníka. Kde zřejmě poté zahynul.

Rozdíl mezi tehdy a dnes je jasný: my už víme, nemůžeme tvrdit, že nevíme, jak kapři na Vánoce hodně a dlouho trpí. Od výlovu přes různé transporty, pobyt v sádkách, pobyt v kádích či domácích vanách až po ne vždy rychlé a profesionální zabití.

Hotové peklo pro tohoto krásného vodního živočicha představuje odnos v igelitce. Bez vody se celou dobu dusí, když ho pak hodíme do napuštěné vany, je pro něj voda teplá, utrpí další šok, asi jako by nás někdo strčil naráz do horké vody.

Dobré je, že kádí s kapry aspoň v Praze viditelně ubylo. Letos poprvé obchodní řetězec Lidl nepovolil prodej živých kaprů před svými prodejnami. Mluvčí Tomáš Myler oznámil, že si firma uvědomuje, jak svým byznysem ovlivňuje společnost i životní prostředí. "Odpovědné podnikání pro nás znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná. I z toho důvodu jsme se letos rozhodli neumožnit prodej kaprů před našimi prodejnami." Skvělé. Netradiční.

Díky, Němci

Postoj Lidlu představuje velký posun a rýsuje zřejmě dost blízkou budoucnost. Tradice kádí s kapry, pro které pobyt v nich zcela jistě nejen nepředstavuje komfort, ale mnohem spíš jeho pravý opak, jakousi těsnou celu, která je snesitelná pouze tehdy, když do ní a z ní proudí voda, tahle surová a nevědomky hloupá, krutá tradice skončí. Zmizí další vánoční symbol, na který jsme byli zvyklí. Je skvělé, že kádí ubývá a že jsou prodejci kontrolováni, jak s kapry nakládají.

V novém tisíciletí už jsme hákliví na mučení psů, na mučení koní, krav, začínáme vnímat utrpení kuřat a slepic, které ve velkochovech snášejí vejce, teď tedy první řetězec ustoupil od prodeje živých kaprů, začal na ně brát ohled.

Jejich volný prodej před svými prodejnami dál umožňují řetězce Kaufland a Penny. Mluvčí Penny Tomáš Kubík sdělil toto: "Jedná se o jednu z českých tradic, na kterou jsou zákazníci zvyklí. Chceme, aby zákazníci sami měli možnost volby, zda se budou této tradice držet, nebo dají přednost výběru chlazených či mražených ryb na prodejnách." Je to samozřejmě jen dutá výmluva typu "náš zákazník, náš pán", jež na zbytečném utrpení ryb vůbec nic nemění.

Jak už stojí výše, žijeme v období boření starých představ a tradic. To boření vyvolává antireakci, odpor, boj za ochranu tradic, za právo na tradice, ať jsou sebekrutější a sebeblbější. Tradiční není kupříkladu inkluze, pomoc dětem s lehčím postižením a jejich zařazování do běžných, nikoli speciálních škol. Inkluze tedy vyvolává odpor, někteří politici by ji chtěli zrušit. Máme tradici automobilismu, který zaplavuje města, a bojovníky za práva aut, máme tradici velkochovů kuřat a lidi rozčilené, že jestli se kuřatům bude žít lépe, ubude jich a co budeme proboha jíst? Máme "tradiční rodinu" bez ohledu na to, že stejně "tradiční" je rozvod, a část společnosti bojuje proti netradičnímu manželství homosexuálů.

Zuby nehty se snažíme udržet starý svět, staré chyby a omyly. Zuby nehty si část z nás chce zachovat svoji lhostejnost a ignorantskou pohodu. Třeba lhostejnost ke kaprům před Vánoci namačkaným v kádi, kam zcela zjevně nepatří. Lhostejnost ke kuřatům, lhostejnost k dětem s lehkým postižením. A je skvělé, že tyhle tradice pomalu mizí. Mimochodem - Lidl je obchodní řetězec německé společnosti Schwarz-Gruppe. Zas ti Němci… Nebo jinak? Díky, Němci. A ještě něco: Vánoce patří Ježíškovi a Ježíš byl takřka absolutní bořitel tradic.

