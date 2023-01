Mír je teď nedosažitelný. Kreml o něj nestojí, chce uchvátit Ukrajinu

Celé roky Západ dělal, že nevidí, co se v Rusku děje. Jak tam tuhne režim, jak jsou tam omezována osobní a politická práva, jak jsou decimováni Putinovi odpůrci. Cílem svobodného světa velmi dlouho bylo „nevidět to ruské“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navštívil Jihoafrickou republiku. Jednal s ministryní zahraničí Naledi Pandor, jež po schůzce oznámila, že v únoru proběhne společné cvičení jihoafrického námořnictva s Ruskem a Čínou, což ona sama považuje za přirozený vývoj vzájemných vztahů. - Ne každá země Rusko za agresi na Ukrajině odsuzuje. - Podle britského deníku Daily Mail řekl Lavrov na pondělní tiskové konferenci v Pretorii toto: "Pokud mluvíme o situaci na Ukrajině, jedná se o válku. Nejde však o hybridní válku, ale o tu skutečnou. Západ dlouhodobě osnuje své plány proti Rusku."

Deník Mirror popsal, jak Lavrov pokračoval: "Cílem Západu je zničit vše ruské, snaží se vymýtit náš jazyk i kulturu, která byla na Ukrajině po staletí. Chcete lidem zakázat mluvit jejich mateřským jazykem." Na tiskovce Lavrov tvrdil, že se Moskva snažila jednat o míru s Kyjevem už od počátku války, jenže Západ tlačil na opak. "Je známo, že Rusko podpořilo návrh Ukrajiny o vyjednávání už na samotném začátku speciální vojenské operace. Obě delegace se dokonce dohodly na podmínkách urovnání tohoto ozbrojeného konfliktu," tvrdil. Američtí a britští spojenci prý však Ukrajinu přesvědčili, že je na smír příliš brzy.

V takovém světě žijeme, pravda se dá totálně, choromyslně znegovat a ve své negaci opět vydávat za pravdu. Západ opakovaně žádal Rusko, ať ze suverénní Ukrajiny stáhne svá vojska. Putin ale trvá na tom, že Rusku připadne část regionů napadané země. Původně ji chtěl bleskovou akcí zabrat celou. Mír pro Putina znamenal, že se Ukrajina vzdá bez boje a že Západ bude jen přihlížet, jak si Rusko zabírá suverénní zemi.

Lavrov převrací realitu, když říká, že Západ chce "zničit vše ruské, snaží se vymýtit náš jazyk i kulturu, která byla na Ukrajině po staletí". Znovu připomínám text, který loni 3. dubna, krátce po útoku na Ukrajinu, vydala ruská státní agentura RIA Novosti. Titulek zněl Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou? Když ho čtete, sledujete ruský návod k ukrajinské genocidě, k systematickému vyhlazení, anulování celého národa. Jde o děsivou státní vizi.

RIA Novosti vidí Ukrajinu jako nacistický stát. "Všechny organizace, které se spojily s praktikováním nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány. Kromě špiček je však vinna i značná část lidových mas - pasivní nacisté, kolaboranti nacismu. Podporovali nacistickou vládu a tolerovali ji. Spravedlivý trest pro tuto část obyvatelstva je možný pouze jako nevyhnutelné břemeno spravedlivé války proti nacistickému systému, vedené co nejšetrněji a nejobezřetněji s ohledem na civilisty." Pokračuje: "Denacifikaci může provést pouze vítěz, což předpokládá jeho bezpodmínečnou kontrolu nad procesem denacifikace a moc tuto kontrolu zajistit. V tomto ohledu nemůže být denacifikovaná země suverénní." - Chápete, "pouze vítěz", Rusko Ukrajinu prostě chce.

České volání po míru kopíruje to lživé, ruské

Pro české občany je důležité, jak Lavrov pracuje se slovem "mír" - Rusko usiluje o mír, Rusko chtělo mír. Rusko bylo se Západem prozatím "jen" v hybridní a dezinformační válce, ale ta přerostla ve válku reálnou. Proč? Protože Západ dodává Ukrajině zbraně a ta se jimi statečně a účinně brání. České "volání po míru" kopíruje toto uvažování. Západ by měl přestat podporovat Ukrajinu, tím by se zastavily boje, protože by se napadená země neměla čím bránit, a Rusko by ji zabralo. Pak by byl "nastolen mír" podle plánu, který zveřejnila státní agentura RIA Novosti.

Ještě jedna věta z textu RIA Novosti: "Ukronacismus není o nic menší hrozbou pro mír a Rusko než německý nacismus Hitlerovy modifikace." Přeloženo do češtiny, svobodná Ukrajina, jež by se chtěla ze své vůle stát členem EU a NATO, aby se bránila ruskému imperialismu, je "hrozbou pro mír".

Lavrov v Pretorii tvrdil, že Západ už je s Ruskem ve skutečné válce. Za tím výrokem cítíme vyhrožování ruským jaderným arzenálem. Ruský šéfdiplomat se zjevně snažil na dálku Němce odradit od toho, aby Ukrajině poskytli tanky Leopard 2 a povolili to také spojencům, jako je Polsko. Zřejmě marně.

Reakce přišla den po Lavrovově jihoafrické tiskovce. Magazín Spiegel napsal, že německý kancléř Olaf Scholz, který dlouho odmítal tanky poslat, se k tomuto kroku po dlouhém váhání a tlaku ze strany koaličních partnerů i zahraničních spojenců odhodlal. "Rozhodnutí padlo: Německo dodá Ukrajině tanky typu Leopard 2," napsal Spiegel, podle něhož půjde nejméně o jednu rotu tanků, jež obvykle obsahuje celkem 14 kusů. A mluvčí německé spolkové vlády Steffen Hebestreit ve středu informaci Spiegelu oficiálně potvrdil.

Je mimořádně důležité nepřijímat ruskou taktiku, ruské tvrzení, že Kremlu jde o mír. Kremlu jde o zabrání buď celé Ukrajiny, nebo - prozatím - jen její části. Jakmile se země přestane bránit, Rusko ji zabere, pak začne likvidovat "ukronacisty", tedy každého, kdo uvažuje svobodně, západně, kdo odmítá a odmítal ruskou agresi a genocidu.

Lavrov lže, když tvrdí, že "cílem Západu je zničit vše ruské". Celé roky Západ dělal, že nevidí, co se v Rusku děje, jak tam tuhne režim, jak jsou omezována osobní a politická práva, jak jsou decimováni Putinovi odpůrci. Cílem Západu velmi dlouho bylo "nevidět to ruské", dělat, že nevidí to ruské. Dnes už to vidí, dnes už si nemůže zakrývat oči rukama jak dítě. Vidí a vidíme ten děs, který Moskva na Ukrajině rozpoutala. Přesně tak vypadá ruský mír.

Video: "Pokud Rusy nezastavíme teď, zbyde to na vás ze Západu." Osud Bachmutu už visí na vlásku (23. 1. 2023)