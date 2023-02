Lidé nemají na nájmy, sociální byty chybí. Vlády za 33 let „po“ neudělaly takřka nic

Jsme západní stát, 33 let po pádu komunismu, ale nedokázali jsme vyřešit základní problém, jakým je sociální bydlení. Neustále je odsouván, odkládán, v době krize pak už je pozdě.

Kde vzít na nájem, kde bydlet, za kolik bydlet. Léta chybějící zákon o sociálním bydlení, o kterém se jen mluví. Stále jen slyšíme, že "chybí". A bez sociálních bytů bude stejně jen proklamací. Do toho trend přesunu obyvatel z vesnic, kde se dá bydlet levněji, do velkých měst, kde sice najdou práci, ale bydlení radikálně zdražilo. Teď se vláda chystá něco udělat, chce podpořit výstavbu nájemních bytů, hodlá na to dát miliardy korun.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš o tom v úterý mluvil v Právu: "Nedostupnost bydlení je problém, který zasahuje čím dál širší skupinu lidí a bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Tímto chceme nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Klíčová v tomto bude nejen podpora státu, ale hlavně úzká spolupráce obcí a soukromých investorů, která je v Česku zatím vzácná."

Otázkou je, pokud se ty byty vůbec postaví, kdo se do nich nastěhuje, aby skutečně sloužily sociálně slabším rodinám a jednotlivcům. Aby to nedopadlo jako v Brně, kde se při vyšetřování manipulací s byty zjistilo, že v sociálních nájmech nebydlí potřební, ale jsou pronajímány přes službu Airbnb i za čtyři tisíce korun za den.

Potíže s bydlením dopadají i na studenty. Kolejné je drahé, výhodnější pro ně bývá pronajmout si s několika dalšími větší byt, nebo dokonce rodinný dům. Zároveň vidí, jaká je čeká budoucnost, až se osamostatní, kolik bude byt s energiemi stát. Neradostné vyhlídky, pokud nemáte lukrativní práci.

O lidech, kteří nemají na bydlení, mluvila v iRozhlasu Barbara Halířová, dluhová poradkyně v Institutu prevence a řešení předlužení a expertka Agentury pro sociální začleňování. Popisovala současný stav, kdy energie zdražily o tolik, že lidé nezaplatí nájem. Logicky by se tedy měli přestěhovat někam, kde by platili méně, jenomže rychle zjistí, že pro ně neexistuje levnější alternativa. "I když máme klienty, kterým například prostřednictvím nadace zajistíme peníze na kauci, tak ti lidé třeba na území Prahy nám říkají, že na každý byt je až šedesát zájemců," popsala Barbara Halířová.

Na sociální nebo azylové bydlení existují pořadníky, jenomže čekat na takovou šanci je beznadějné, o bydlení v ubytovnách usilují stovky žadatelů, které ani náhodou nemohou uspokojit. Jak dlouho se na sociální bydlení čeká? Kdy vás ubytují? "Dříve to trvalo třeba půl až tři čtvrtě roku, ale teď už jsme došli ke stropu kapacit, které nepřibývají. Čeká se tedy jenom na to, jak se lidé v tomto bydlení vymění, což znamená, že buď ukončí smlouvu, protože ji neplní, nebo zestárnou a jdou do jiného zařízení nebo zemřou. A to jsou opravdu jednotky. To znamená, že můžete čekat podobně jako na domov důchodců minimálně půl roku, spíše rok až rok a půl," vysvětluje expertka.

Příspěvek až za tři měsíce, pozdě

Situace, která nemá rychlé řešení. Pokud bydlíte ve městě, máte tam vazby, kontakty, práci. Přestěhovat se z města ven, kde byste bydleli asi levněji, není reálné. Halířová upozorňuje, že kvůli zdražování přibývá nízkopříjmových rodin, které neumějí vydělat víc peněz, chybí jim vzdělání, možnosti, nemají na nájem a ocitly se v pasti. "Úplně nejhůř na tom jsou senioři s nízkým důchodem, samoživitelé, kteří pečují o nezletilé děti. Ti nemohou pracovat na plný pracovní poměr a senioři si třeba kvůli zdravotnímu stavu nemohou navýšit příjem," říká.

Lidé v těžké situaci mohou žádat o příspěvek na bydlení. Zdaleka ne všichni to udělají, podle Daniela Prokopa jen 5 procent z 19 - 24 procent, kteří mají nárok, ale pokud se odhodlají, mohou narazit na fakt, že stát dávky vyplácí s tříměsíčním zpožděním. Proč? Žádostí s prudkým zvýšením cen energií přibylo, úřady nestíhají. V reálu to ovšem znamená, že tito lidé třikrát za sebou nezaplatí nájem, což není únosné pro toho, kdo jim byt pronajímá, z bytu je vystěhuje a ocitnou se na dlažbě.

Vracíme se na začátek. Městům a obcím chybí možnost nabídnout sociální bydlení. Halířová to popisuje jasně: "Když ze dne na den zjistíme, že máme rodinu na ulici, tak ji zkrátka nemáme kam dát. Jediné, co můžete udělat, je dát děti do Klokánku a rodičům říct: Běžte spát ven na lavičku." Proto je potřeba, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení, ale zároveň aby se z něj nestala jen proklamace.

Jsme západní stát, 33 let po pádu komunismu, socialismu, ale nedokázali jsme vyřešit takto základní, klíčový problém, sociální bydlení. Neustále je debatován, odsouván, odkládán, v době krize pak už je pozdě. Malér se s rostoucími cenami bytů, bydlení a nákladů na stavění jen zhoršuje. Do toho přišla ruská válka na Ukrajině a s ní statisíce lidí prchajících do České republiky, kteří také potřebují ubytovat, nemohou spát na ulici nebo v lese.

Těžko se pak divit, že u nás přibývá nespokojených, zklamaných lidí, pro které jako by svoboda a demokracie nic moc neznamenaly, protože řeší svoje existenční, dennodenní problémy. Není divu, že citlivější, vnímavější mladí lidé často zastávají radikálně levicové názory a sní o novém, lepším socialismu. Vlády po revoluci tohle velké téma nezvládly, jak ty pravicové, tak levicové. Babišova vláda v tom neudělala nic. Fialova vláda chce dát miliardy na výstavbu sociálních bytů. Kde je vezme? A kdy ty byty budou postaveny?

