Lidé okolo Zemana nás vracejí do 90. let. Na své kšefty mají ještě dva a půl roku

Hradní svět: neotevřenost, podivné kšefty, obžalovaný ředitel Lesní správy Lány, který dál vykonává svoji funkci. Typická je i zásadní neochota podávat informace.

Zvláštní pozorovat, co se děje v okolí prezidenta. Máte pocit, že jste se v čase přenesli o pětadvacet let zpátky. Někam do 90. let, ne-li ještě víc dozadu. Naprostá neotevřenost, podivné kšefty, obžalovaný ředitel Lesní správy Lány, který ovšem dál vykonává svoji funkci, jako by se nechumelilo. Typická je i zásadní neochota podávat informace. A nad tím vším se vznáší nikoli prezident Miloš Zeman, nýbrž prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

V druhé polovině května státní zástupce obžaloval ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka za zmanipulování obří zakázky v prezidentském sídle. Mynář nechal Baláka ve funkci a odvolal se po babišovsku na presumpci neviny. Už to samo je značně podivné. Je též známo, že do funkce Mynář Baláka dosadil bez výběrového řízení a poté od sněmovny získal, vylobboval, stovky milionů na stavební práce. Stavbu dozoroval jeho přítel z Osvětiman…

Balák měl manipulovat velkou stavební zakázku na zpevnění břehů nádrže a Hrad připravit o miliony. Kauzu dozoruje Jiří Pražák, který před časem řekl, že Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo "obžalobu na jednu fyzickou osobu obviněnou ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a jednu fyzickou a jednu právnickou osobu, obviněné ze spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky". Balák však lánské lesy řídí dál a kancléř Mynář ho chrání. Tlačil kupříkladu na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby v kauze Lesní správy Lány podal stížnost pro porušení zákona.

Další "hradní" příběh, v němž už přímo figuruje i prezident Zeman. Loni si koupil za 2,5 milionu stavební pozemek o rozměru tisíc čtverečních metrů v obci Lány. Prodal mu ho místní podnikatel Josef Hošek. Psalo se o tom; až prezidentovi skončí hradní mandát, postaví "malý bungalov a v něm budu mít jednu místnost naplněnou knihami, bude tam houpací křeslo, budu si číst zajímavé knihy a nebudu muset odpovídat na pitomé otázky novinářů", jak sám řekl.

Jenomže díky otázkám novinářů, jež nebyly pitomé, se ukázalo, že z veřejného rozpočtu sídla prezidenta začalo dceři Hoška Ivaně Píšové plynout skoro 1,5 milionu korun. Jak? Před sedmi lety na internetu nabízela manikúru, teď však bude z vytěženého dřeva v Lánech vyrábět prkna. Pilu sice nevlastní, zato má živnost na zpracování dřeva a vykonává ji v areálu, který patří Hoškovi. Jako zcela "logický" (míněna logika Baláka a Mynáře) pak vypadá fakt, že Hrad ve smlouvách začernil pasáže, aby se nedalo zjistit, kolik platí za prkna a jestli to není víc, než kolik by platil jiným pilám.

Jeden policií chráněný, druhý zas presumptivně nevinný

Lesní správa od smluvních partnerů vyžaduje, aby podepsali toto: "Za obchodní tajemství označujeme následující informace: cena v Kč/m3 jednotlivých sortimentů, množství jednotlivých sortimentů v m3. Tímto vás žádáme, aby při zveřejňování smluv byly výše uvedené informace začerněny a nebyly tak zpřístupněny třetím osobám."

Další kousek, dřevo z odpočinkového sídla českých prezidentů v Lánech mířilo od poloviny roku 2017 taky firmě Balákova zetě (rodina je základ státu) a rovněž do Číny. Zřejmě proto, že pro tuto komunistickou říši má prezident slabost. Že však bude dřevo odvezeno do Číny, to nelze vyčíst z registru smluv, zřejmě to patří mezi lánské tajnosti. Živnostník Rudolf Kučera Aktuálně.cz řekl: "Když jsme chtěli kulatinu, řekli, že to dávají do Číny." A nebyl sám. Balák obchody s Čínou připustil.

Hrad prohlašuje, že za uplynulých pět let vytěžil v Lánech cca 137 tisíc krychlových metrů dřeva, hodnota v desítkách milionů korun. Se dřevem obecně je ten problém, že není snadné kontrolovat, kolik se ho vytěží a odveze. V případě lánské obory jde navíc o uzavřenou, normálnímu smrtelníkovi nedostupnou oblast.

A jsme zpátky na začátku. Lesní správu Lány řídí Miloš Balák, obžalovaný, ale presumptivně nevinný. Baláka pak odmítá odvolat kancléř Mynář, který nechává - údajně za své peníze - natáčet videa o tom, jak nic špatného nedělá, třeba že si od Číňanů neobjednal výhrůžky zemřelému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS). A Mynáře, pod nímž se dějí tyto kšefty, drží v křesle prezident Zeman, který, až skončí, bude mít kousek od Lán bungalov. Kancléř má ještě další výhodu, pracuje pro hlavu státu, takže se na něj policie v podstatě nemá šanci dostat (míněno třeba nasadit odposlechy). Ti, kteří chrání prezidenta, Mynářovi slouží jako ochrana před případnými policejními štěnicemi. A jen tak mimochodem, náš superpremiér s tím stavem není s to udělat vůbec nic. Zemana se bojí.

Devadesátky jak vyšité. Propletence, do kterých není vidět, stále stejné osoby. A to celé se odehrává okolo našeho superčistého, dvakrát přímo zvoleného prezidenta. Mandát Miloši Zemanovi skončí v březnu 2023, je zhruba v polovině svého druhého období. Lidé okolo něj tedy mají už "jen" dva a půl roku na to, aby v tomto devadesátkovém způsobu života pokračovali.