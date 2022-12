Macron chce válečným zločincům nabízet záruky. Nechápe Rusko

Až Putin prohraje na Ukrajině, prohraje i doma. Půjde pak před mezinárodní tribunál? Nepůjde, Moskva ho nevydá. A když ho nevydá, neprojde Rusko podobnou změnou, jakou prošlo po válce Německo.

Co bude po válce? Jak jednat s nemocným, smrtelně nebezpečným Ruskem? Zásadní otázky pro Evropu, pro svět. Na konci minulého týdne se k nim vyslovil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dva dny poté, co oznámil, že bude vbrzku s Putinem jednat, a poté, co americký prezident Joe Biden řekl, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem bude jednat až ve chvíli, kdy projeví úmysl ukončit válku.

Macron: "Jedním ze základních bodů, kterými se musíme zabývat, je - jak Putin vždy říkal - strach, že NATO přijde přímo k jeho dveřím, a také rozmístěním raket, které by mohly ohrozit Rusko." Sdělil to v rozhovoru s francouzskou televizí TF1. Pokračoval: "To bude jedním z témat při jednání o míru, takže se musíme připravit na to, co jsme ochotni udělat, jak ochráníme naše spojence a členské státy a jak poskytneme Rusku záruky, až se vrátí k jednacímu stolu."

Následovaly ostré reakce. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak tweetoval: "Civilizovaný svět potřebuje 'bezpečnostní záruky' před barbarskými záměry postputinovského Ruska. To bude možné jen po tribunálu, usvědčení tvůrců války, válečných zločinců, uvalení rozsáhlých reparací a objasnění, kdo z ruských elit za to může." Expremiér Finska, jež žádá o vstup do NATO, Alexander Stubb řekl: "Rusko musí nejprve zaručit, že nebude útočit na ostatní. Teprve pak můžeme začít diskutovat."

Odezvy na Macrona ukazují past, ve které západní svět vězí. Rusko vede genocidní válku proti Ukrajině, útočí na civilní obyvatele, vyhání je z domovů, ničí jim základní infrastrukturu. Vede válku se západní představou o budoucnosti světa, s demokracií, se svobodou. Rusko je dnes vražedný agresor, lidský život pro něj nemá cenu. Včetně životů vlastních obyvatel.

Západ pomáhá Ukrajině, dodává jí zbraně, informace, podporu, na Rusko uvalil sankce. Ale ani Ukrajina, ani NATO sebeméně neplánují útok na Rusko. Zdroj toho šílenství a zmaru zůstává jaksi nedotknutelný. Důvody existují dva: západní politici nechtějí třetí světovou válku. Druhým důvod představují ruské jaderné zbraně.

Putin zodpovídá za válečné zločiny na Ukrajině. Je to válečný zločinec a masový vrah. Přesto Joe Bide minulý týden řekl, že je s ním "připraven jednat, pokud dá najevo úmysl ukončit válku. To zatím neudělal. Až se tak stane, po poradě s našimi partnery v NATO se s ním rád sejdu a pobavím se s ním". Podobně mluví německý kancléř Olaf Scholz; opakuje, že je ochoten jednat s Moskvou o příměří pouze pod podmínkou, že se ruské invazní síly zcela stáhnou z Ukrajiny.

Slabé zadupou, na silné slyší

Biden, Marcon i Scholz jsou ochotni s Putinem jednat, pokud ukončí válku. O.K. Všichni chceme konec války, většina z nás chce, aby se Rusko stáhlo z Ukrajiny a nechalo ji žít. Ale zároveň jsou tu válečné zločiny, odstartovaná genocida, únosy dětí i dospělých z Ukrajiny do Ruska, vraždění, znásilňování, mučení, celé to ruské peklo.

Jak chcete jednat s člověkem, který toto všecko rozpoutal a řídí? Se zrůdou? Jak chcete jednat se státem, jehož obyvatelé, byť zmanipulovaní, tyto hrůzy podporují? Jak?

Příklad, protože jedině příklad přiblíží, oč se jedná. Dva sousední domy. Majitel jednoho se rozhodne vzít si ten druhý. Přeleze plot, vyvraždí část obyvatel, ale další se mu nečekaně brání. Okolní sousedi ty bránící podporují. Agresivní soused vidí, že nevyhraje, tak začne vyjednávat, za jakých podmínek dům znovu nenapadne a nebude vraždit a mučit jeho obyvatele. Chápete? Je to úplně absurdní. Logické by bylo vraha postavit před soud. Kdo řekne, že ne? Kdo ho bude obhajovat? Nikdo. Ale Putina se u nás někteří zastávají.

Čím dál jste od konfliktu, tím víc je vám to možná jedno. Říkáte si: hlavně, ať je od toho už pokoj. Ale to je základní otázka - bude od Putina někdy pokoj? Bude od Ruska pokoj? Nebude.

Až Putin prohraje na Ukrajině, prohraje i doma. Kdo ho vystřídá? A bude vydán mezinárodnímu tribunálu? Nebude, Rusko to nedopustí. Jenomže když to nedopustí, nenastane žádná podobná změna, jakou prošlo po druhé světové válce Německo. Německo bylo poraženo, Rusko nebude poraženo. Má jaderné zbraně, pokud je samo nepoužije proti Ukrajině a Západu - to už dnes splývá - nebude poraženo. Prohraje, ale ne dost.

Má tedy pravdu Macron? Musíme dát Putinovi záruky? Nevzít Ukrajinu do NATO? Nevyzbrojovat státy NATO proti ruské válce? Ne, nemá pravdu. Jakákoli slabost, nepřipravenost západních zemí vyvolá agresi. Všecko, co je slabé či nepřipravené, současné Rusko napadne a bude chtít zničit, předělat po svém. Macronova nutkavá náklonnost k Rusku je nebezpečná, mýlí se v představě budoucnosti. Ruská propaganda pojede na tisíc procent, velké většině Rusů vymyla mozky.

Jsou dvě cesty, jak se Rusku bránit. Vyhnat ho z Ukrajiny a nedat najevo žádnou slabost, naopak dokládat sílu, neagresivní sílu. Rusové slabé zašlapou, na silné slyší. Druhou, ideální cestou je změna ruského režimu, to je cesta ne pro Západ, který na Rusko nezaútočí, ale pro Rusy. Cesta čekající na zázrak.

