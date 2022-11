Mír nenastane, dokud Rusové na Ukrajině loví lidi. Přijde, až bude Putin poražen

Jak by se mělo jednat o míru s někým, kdo je schopen vystřelit raketu na dětské hřiště, do parku nebo na městskou křižovatku během ranní špičky? Kdo mučí, páchá genocidu a vyhlašuje ji jako program?

Na Ukrajině zuří válka, Rusové tam páchají válečné zločiny. Ruská armáda denně útočí na civilní cíle. A do toho slyšíme slova o míru: chceme mír, máme chtít mír, kdo nechce mír, je válečný štváč. Ruská propaganda jede naplno, mír se stal jedním z témat. Jak logické - kdo by nechtěl mír?

Jak toho míru podle not chrlených ruskou propagandou dosáhnout? Přestat dodávat zbraně na Ukrajinu, nepodporovat ukrajinskou armádu a jednat s Putinem o Donbasu, Krymu, stažení jeho armády. V kontextu "jednání s Putinem" je slyšet slovo "plyn". Jednat s Putinem znamená vyřešit problémy s plynem, vyřešit velký problém Evropské unie.

Jiná varianta míru? Putin stáhne vojska z Ukrajiny a opustí okupovaná území včetně Krymu. Přestane na Ukrajinu házet bomby, střílet rakety, přestane vraždit a mučit Ukrajince, uzná Ukrajinu jako suverénní stát. To je jediná logická cesta k míru, po kterém většina lidí u nás i tam touží. Putin může ukončit válku a nastolit mír okamžitě. Vystoupí v televizi, oznámí, že stahuje vojska z Ukrajiny. Mír.

Ukrajina válku nevyvolala a Rusko neohrožuje. Pouze brání své suverénní území před naplánovanou genocidou, naplánovaným zničením ukrajinského národa. K obraně dostává podporu Západu.

Ruské vedení má plán genocidy Ukrajiny. Zveřejnila ho 3. dubna agentura RIA Novosti v článku Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou?. Za slovo denacifikace si dosaďte konec demokracie a za nacismus demokracie. "Denacifikace bude nevyhnutelně deukrajinizací - odmítnutím rozsáhlé umělé etnické složky sebeidentifikace obyvatelstva území historického Maloruska a Novoruska, kterou zahájily již sovětské orgány."

"Ukrajinství je umělá protiruská konstrukce bez vlastního civilizačního obsahu, podřízená cizí a vzdálené civilizaci… banderovský živel je pouze performerem a zástěnou, zástěrkou pro evropský projekt nacistické Ukrajiny, takže denacifikace Ukrajiny je zároveň její nevyhnutelnou deevropeizací."

Jak vypadá "denacifikace" nyní? Vyvražďování Ukrajinců, jejich mučení, únosy do Ruska, znásilňování, rabování, ničení všeho. Jako příklad poslouží tragédie v Buči nedaleko Kyjeva. Agentura Associated Press (AP) a série PBS "Frontline" zveřejnily materiál o vyšetřování ruských zločinů v tomto městě. O tom, co ruští vojáci v zachycených telefonních rozhovorech nazývali "začistka" - očista.

Cituji: "Rusové lovili lidi na seznamech připravených jejich zpravodajskými službami a chodili od dveří ke dveřím, aby identifikovali potenciální hrozby. Ti, kteří neprošli touto filtrací, včetně dobrovolných bojovníků a civilistů podezřelých z napomáhání ukrajinským jednotkám, byli mučeni a popraveni, ukazuje sledovací video, odposlechy a rozhovory."

"Začistka", organizovaná brutalita na Ukrajině jako v Čečensku

Dál: "Associated Press a série PBS Frontline získaly z Buči záběry z bezpečnostní kamery, které poprvé ukazují, jak vypadá očistná operace na Ukrajině. Jednalo se o organizovanou brutalitu, která se opakovala na územích okupovaných Rusy po celé Ukrajině - strategie k neutralizaci odporu a terorismu místních obyvatel, aby se podřídili, kterou ruské jednotky používaly v minulých konfliktech, zejména v Čečensku."

Rusové v Buči i jiných městech loví lidi, loví civilisty. Jak pak mluvit o míru, který nastane, až se Ukrajině přestanou dodávat zbraně? Jde o státem řízený terorismus. Pokud vám někdo bude vykládat o míru, ať si nejprve přečte a pustí videa AP. Je to krystalická hrůza. Takových svědectví a důkazů je stále víc, ruský teror je obnažován.

V neděli se v televizi Prima nad tématem Ukrajiny střetl Radek Vondráček, místopředseda ANO, a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Vondráček: "Já se vrátím k tomu slovíčku terorismus… je potřeba se taky bavit o definici toho pojmu. Určitě to, že se útočí na civilní cíle, které nemají vlastně s těmi vojenskými operacemi až tak nic společného a opravdu to má za cíl jako oslabit ten stát jako celek. Já vlastně teda nevím, co to má za cíl. Já Rusům do hlavy nevidím. Co vlastně je cílem na jejich konci, ale přeci jenom terorismus jsme si zvykli označovat něco jiného."

Hnus. Vondráček je známý svou cestou do Moskvy v roce 2018, kde se setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou - oba na sankčním seznamu USA i Evropské unie. Rozmělňovači jako on horují pro mír. Na Primě řekl: "… můj osobní pocit je, že skutečně se ta vůle teď má soustředit na to ukončení toho konfliktu, že se nějakým způsobem málo baví o míru. Já chápu, že to třeba nejde z nuly na 100 okamžitě, ale neprobíhají vůbec žádné, nebo aspoň neslyším deklarace. Pořád se řeší tribunály, pořád se řeší eskalace toho konfliktu. A já si myslím, že mně to v tom veřejném prostoru chybí."

Na plky o míru a o pochybách o ruském terorismu Lipavský řekl toto: "Pokud někdo hodí raketu doprostřed křižovatky během ranní špičky nebo na dětské hřiště do parku uprostřed města, tak to nic jiného než prachsprostý terorismus není. Nejsou to omyly. Jejich rakety se umí trefit. A hlavně se k tomu v médiích celé jejich vedení a celá jejich propagandistická mašinerie hrdě přihlásily. Oni chtějí také vyvolávat děs a hrůzu a to je podstata terorismu…"

Jak vyjednávat o míru s někým, kdo vyvolává děs a hrůzu? Kdo mobilizuje a posílá na Ukrajinu další a další vojáky? S někým, jemuž je úplně jedno, kolik jeho vlastních lidí na Ukrajině padne? Kdo organizuje "začistky" jako v Buči? Pokud Putin dobude Ukrajinu, půjde na Evropu, na nás. V textu RIA Novosti čteme, že "likvidaci bude podrobena nejen banderovská verze nacistické Ukrajiny, ale především západní totalita, vnucené programy civilizační degradace a kolapsu, mechanismy podřízení se velmocem Západu a USA".

Jistěže toužíme po míru, ale mír nastane jedině porážkou Ruska na Ukrajině. A Rusko přestane být hrozbou pro svobodný svět jedině tehdy, když si tam lidé vynutí demokracii.

Záběry z průmyslových kamer prokazují ruskou vinu na masakru v Buči (video Associated Press zveřejněné 3. listopadu 2022)