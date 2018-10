Vondráček si v Rusku zakolaboroval, vsjo charašo, západní média lžou. Brrr

Předseda české sněmovny jako by v Moskvě nereprezentoval západní demokracii, západní zemi, ale postoje Miloše Zemana, Tomia Okamury a Vojtěcha Filipa.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) pobyl v Moskvě. Letěli s ním poslanci zdravotnického výboru, setkal se s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou. Oba figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie. Ruská (a u nás proruská) média návštěvu u "sankčníků" využila, aby ukázala, že EU není jednotná v otázce sankcí a vztahu k Moskvě.

Vondráčka nedoprovázeli čeští novináři, získali jsme tedy informace pouze z tiskovek nebo z ruských médií. Už to je problém, čeští novináři by pravděpodobně na tiskovkách kladli nepříjemné otázky na otravu Skripalových a další ruské akce, na obsah rozhovorů atd.

Časopisu Meždunarodnaja žizň Vondráček řekl, že s Matvijenkovou mluvil "otevřeně o problémech a o tom, že je nelze zamlčovat, včetně otázek spojených s Ukrajinou a případem Skripal". S paní ze sankčního seznamu, to jest s dámou úzce spojenou s Vladimirem Putinem, "otevřeně mluvit" o pokusu o vraždu Skripala? Co asi tak řekla, něco jako ,novičok jste vyrobili vy, Češi, říká to přece vás prezident Zeman'? Dodejme, že v neděli 14. října běžel v ruské televizi NTV pořad o Skripalových a tématem též bylo "Česko jako výrobna novičoku, což čestně přiznal Zeman".

Vondráčkova návštěva byla ruskými médii využita k další masáži občanů. Zároveň ale platí, že tam šéf české Poslanecké sněmovny jel dělat zemanovskou politiku, podlézal Kremlu. To by se bylo nestalo, kdyby v Moskvě na tiskovkách a v televizích otevřeně kritizoval ruskou vražednou politiku (Krym, MH17, Skripalovi atd.), kdyby se setkal s lidmi z opozice, třeba s Alexejem Navalnym, nebo lidmi okolo něj, kdyby dal prostor alternativě. Takhle se stal jen nástrojem výtečně pracující ruské propagandy.

Matvijenková se pozastavila nad informacemi z českých médií, co se tam prý všechno nedočetla, rady, aby Vondráček tvrdě žádal odpovědi na podezření z ruského pokusu o vraždu Skripala a jeho dcery. Na to Vondráček: "Já také čtu noviny a chci vás ujistit, že česká média nevyjadřují mínění většiny českých občanů." Protiruské postoje mladých Čechů omlouval, je to nová "generace, která nemá podrobné informace o Rusku, neučila se ve škole ruštinu". A: "Věřte mi, že většina Čechů nejsou tací, jak je ukazují média v Evropě."

Kolaboranti všech zemí EU, zemanujte se!

Vondráček nemluvil pravdu, Češi jsou na ruské akce citliví, máme s Rusy zlou, okupační zkušenost. Mladí se sice neučí rusky, anglicky však ano a někteří čtou britské a další informace o akci Skripal a ruských agentech. Vondráček nepřímo napadl česká i evropská média, těžko uvěřitelné, nepřijatelné, kolaborantské.

Volodinovi ze sankčního seznamu vyřídil pozdravy od Zemana (napsala agentura TASS). Volodin (o Zemanovi): "On hodně dělá pro rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi, v Rusku si jej váží. Na úrovni hlav našich států vznikly velmi dobré pracovní vztahy, které jsou základem rozvoje vztahů mezi našimi zeměmi. Považujeme za důležité, aby takové vzájemné vztahy vznikaly i na úrovni našich parlamentů, abychom mohli zákonodárně zajišťovat rozhodnutí, která přijímají naši prezidenti." Jasná výzva: Kolaboranti všech zemí EU, zemanujte se!

Televizi horní komory ruského parlamentu Vondráček řekl: "Mám hodně dojmů a hodně kladných dojmů. Česko-ruské vztahy nejsou na nejlepší úrovni, chtěl bych pomoci vytvořit politický dialog. Hodně jsem přemýšlel, než jsem odjel, došel jsem k závěru, že by měly spolupracovat parlamenty a jednotlivá ministerstva." Jako by Rusové neživili válku na Ukrajině, neobsadili Krym, jako by nepáchali zločiny ve světě, jako by proti nám nevedli hybridní válku, jako bychom nevyhošťovali jejich špiony, jako by to byla demokratická země, ne nebezpečný, autoritářský režim.

Jak popsal jednání s dámou ze sankčního seznamu: "Dnešní setkání s paní Matvijenkovou bylo skvělé. Byla výborně připravena, mluvila o konkrétních otázkách a mezi námi nebyla žádná tabu…" Co asi tak Matvijenková mohla říct o Skripalovi, že je to lež? Že oni nic, Putin nic? Skvělé, výborně připravené lži.

Vondráček mluvil také o ochlazení mezi Českem a Ruskem, "které však bylo vyvoláno mezinárodní situací, nikoli problémy ve vztazích mezi našimi zeměmi". Ta zlá EU a to zlé NATO, ti zlí Američani, to oni, my ne, naše vztahy jsou přátelské, děj se co děj, vražděte, zabírejte kusy cizích území, rozkládejte naši demokracii, vsjo charašo, budeme to rozvíjet.

Ostudné. Vondráček není diplomat, ale snažil se zřejmě jako diplomat vystupovat, svoji "diplomacii" však nevyvážil jasným západním postojem. Právě naopak: napadl západní média v době, kdy Česko i EU čelí rozkladným aktivitám ruských tajných služeb. Pokud neumí udržet postoj západního politika, měl by sedět doma. On jako by nereprezentoval Česko, naši sněmovnu, západní demokracii, ale výhradně Miloše Zemana, Tomia Okamuru a Vojtěcha Filipa. To je špatně, to děsí.

Návštěva se odehrála těsně předtím, než byl jmenován nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (třeba to byla jakási instruktáž "takhle si to pan prezident představuje, nováčku") a těsně předtím, než na pátém česko-čínském investičním fóru vystoupil přítel komunistické Číny Miloš Zeman a kritizoval Donalda Trumpa za to, že zavedl cla na dovoz zboží z Číny.