Otrava Skripala v Británii? Putinova vizitka, toto jsem já, vzkazuje Evropě i Zemanovi

Co je dnešní Rusko vedené prezidentem Putinem? Jaké metody používá? Koho to český prezident Zeman obdivuje, za koho kope (viz třeba jeho usilovné snahy, aby byl hacker Jevgenij Nikulin vydán Rusům a ne Američanům)?

Před necelým týdnem, 4. března, byl v jihoanglickém městě Salisbury otráven bývalý agent ruské vojenské rozvědky GRU Sergej Skripal a jeho dcera (ta agentkou nebyla). Britské tajné službě MI6 Skripal údajně vynášel informace o ruských agentech působících v Evropě. Rusy byl odhalen, zavřen a posléze vyměněn spolu s dalšími třemi lidmi za deset ruských špionů zadržených v USA. Žil v Británii.

Rozjelo se masivní vyšetřování a britská premiérka Theresa Mayová v pondělí oznámila, že za otrávení agenta Skripala a jeho dcery je s vysokou pravděpodobností zodpovědné Rusko. Byli totiž otráveni vojenskou nervovou látkou vyráběnou v Rusku. Pokud Moskva případ věrohodně nevysvětlí, bude to Británie považovat za "nezákonné užití síly" na svém území, sdělila Mayová.

Podle britské premiérky útočníci použili nervový jed vojenského původu, který má přezdívku novičok (nováček). Patří do skupiny nervově paralytických látek vyvíjených v někdejším Sovětském svazu od 70. let minulého století.

Novičok má formu velmi jemného prášku, ale dá se použít i ve formě kapalné či plynné. Vyřazuje z činnosti nervovou soustavu a způsobuje zástavu dýchání a srdce. Je asi osmkrát účinnější než plyn VX, kterým loni otrávili Kim Čong-nama, bratra severokorejského prezidenta.

Premiérka Mayová hovoří o "nezákonném užití síly", americký ministr zahraničí Rex Tillerson uvedl, že za otrávení Sergeje Skripala a jeho dcery je "pravděpodobně zodpovědné" Rusko. "Shodli jsme se, že zodpovědní lidé - jak ti, kteří zločin provedli, tak ti, již ho nařídili - musí nést odpovídající důsledky," řekl po konzultaci s Mayovou Tillerson.

Británie je, stejně jako my, zemí NATO. Pokud premiérka hovoří o nezákonném užití síly, jímž je použití vojenské nervové látky, jde o vážný mezinárodní konflikt. Rusové vinu popírají, ruská média se snaží domácí publikum přesvědčit, že je za útok zodpovědná Británie, jež se snaží "přiživit rusofobii".

Malá ryba? Ne, exemplární případ

Tohle mohou spolknout putinovskou propagandou zmasírovaní Rusové, těžko však Britové. Pokud byl v Británii ruskou vojenskou látkou otráven agent, selhaly britské bezpečnostní a zpravodajské složky, není to dobrá vizitka pro jejich práci. Nezabránily teroristickému činu, který pravděpodobně spáchala nebo inspirovala cizí moc. Proč by to tedy dělaly?

Za zmínku stojí vyjádření bývalého agenta ruských zvláštních služeb Michaila Ljubimova v deníku Komsomolskaja pravda. Pravil, že Skripal je moc malá ryba na to, aby Rusku stál za otravu: "Skripal byl poslán na Západ v rámci výměny. To znamená, že je pro nás naprosto nezajímavý." Chápete? Být to velká ryba, tak za vraždu stojí.

Experti se shodují, že otrávení nervově paralytickou látkou znamená demonstraci, jež má vyvolat veřejný zájem, pohoršení, děs. Lidé se dají zabít méně nápadně. Ruská vojenská látka slouží jako jakýsi "podpis" na vzkazu: Tohle jsme my, když nás zradíte, takhle dopadnete.

Podobně byl v roce 2006 v Británii odrovnán bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko, kterého otrávili radioaktivním poloniem 210. Přijal britské občanství, pracoval pro britskou tajnou službu a byl exemplárně potrestán. Před smrtí ze své vraždy obvinil prezidenta Putina.

Samo sebou se zřejmě nepodaří na sto procent prokázat, jestli útočily ruské tajné služby. Stejně se nepodaří stoprocentně doložit, že byl let MH17, Boeing 777 s 298 lidmi na palubě, nad Ukrajinou sestřelen díky ruské intervenci. Pravdou však je, co doložila mezinárodní komise: smrt pasažérům přinesla raketa vypálená ruským armádním systémem Buk, který byl přivezen z Ruska a po útoku se tam zase vrátil.

Sergej Skripal a jeho dcera jsou s vysokou pravděpodobností ukázkou, jaké metody používá Putin a jeho režim. Otrava bývalého ruského agenta je varující, s Ruskem si není radno hrát. Jde proti Evropě, kterou jen a jen ničí a rozkládá (hybridní válka).

Jak může Zeman k Putinovi vzhlížet? Jak před ním může "vtipkovat" o odstraňování novinářů? Viz jeho slova při návštěvě Číny: "Novinářů je příliš, měli by se likvidovat." Jaký vtípek Zeman pronese po otravě Skripala? Vyměněných agentů je příliš, mají se likvidovat?

Nejde však o "vtipy", jde o to, že nás Zeman táhne k Rusku, jež používá ničivé, vražedné, rozkladné metody v západním světě, s demokracií nemá nic společného a stýská se mu po Stalinovi.