Ruské špiony musíme vyhostit, Británii podpořit. Aby se za nás děti nestyděly

před 1 hodinou

Česko se potřebuje k Británii připojit, je to pro nás životně důležité. Jak řekl premiér Babiš před summitem EU, "nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo".

Před summitem lídrů zemí Evropské unie v Bruselu premiér v demisi Andrej Babiš pravil: "Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo." Země EU pak ve čtvrtek Brity jednoznačně podpořily, sdělily, že za útokem na ruského exšpiona Sergeje Skripala a jeho dceru stojí Rusko, "neexistuje žádné jiné věrohodné vysvětlení".

Babiš míní, že by Česko jako odvetu mělo vyhostit ruské diplomaty. "My to zvažujeme, projednám to v pondělí s panem ministrem Stropnickým a s některými dalšími členy vlády," řekl. Na otázku, jestli podpoří vyhoštění ruských agentů, odvětil: "Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem," a půjde "spíše o jednotlivce" než o desítky lidí.

Zatím jen pět zemí se chystá připojit ke kroku Británie, jež vypověděla 23 ruských agentů. Doufejme, že se Andrej Babiš, Martin Stropnický a další ministři na vyhoštění dohodnou. Najdeme více důvodů: jde o vztah k Británii, jež byla napadena zakázanou vojenskou látkou. Česko se mnohokrát ústy svých nej nej představitelů nechalo slyšet, že je přítelem Británie. Snad nebude od slov k činům daleko.

Další palčivý důvod: v poslední době se vzdalujeme Západu. Ten trend nelze přehlédnout ani zevnitř, ani zvenčí. (Viz kupříkladu fakt, že do Prahy přijede republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států Paul Ryan a nesetká se s prezidentem.)

Zatím jsme zaznamenali dvě jasné reakce na bezostyšné osočení Ruska, že jed novičok "nejpravděpodobněji" pochází z Česka či dalších tří zemí. Ministr zahraničí Stropnický ve středu předvolal ruského velvyslance Zmejevského a proti ruskému útoku se ostře postavila značná část našich senátorů.

Česko má tři pádné důvody, proč ruské špiony pracující pod krytím diplomatů vyhostit: napadení spojence vojenskou chemickou zbraní, obvinění ČR, že za útokem můžeme stát my, a absurdní počet ruských diplomatů na ambasádě v Praze a na konzulátech v Brně a Karlových Varech.

Loni na velvyslanectví pracovalo 129 lidí. V červnu 2017 mělo Velvyslanectví Ruska v Praze 48 členů diplomatického personálu a 81 členů administrativně-technického personálu. Dalších 11 lidí pracovalo v Brně a Karlových Varech. (Na velvyslanectví USA pracuje 40 diplomatů plus 26 členů administrativně-technického personálu, velvyslanectví Číny má 25 členů diplomatického personálu a 4 administrativně-technické zaměstnance.)

Ví BIS koho vyhostit?

Koncem roku 2016 na ambasádě v Moskvě fungovalo 14 českých diplomatů a 33 nediplomatických pracovníků. Na generálních konzulátech v Petrohradu a Jekatěrinburgu 6 diplomatů a 12 dalších pracovníků, celkem 65 lidí.

Podle expertů na tajné služby se až dvě třetiny ruských diplomatů v Česku zabývají špionáží. To není vše, v roce 2016 u nás žilo více než 35 tisíc Rusů (o dva roky dřív necelá polovina tohoto počtu). Mimo ambasádu s vysokou pravděpodobností pracují minimálně desítky dalších ruských agentů.

Český stát s tím mnoho nedělá, tajná služba BIS má za úkol agenty sledovat a chytat. Lapeno při činu bylo jen několik a české kroky vždy vyvolaly stejnou odezvu v Rusku. Když byl v roce 2010 ukončen pobyt ruskému zpravodaji Parlamentnoj gazety v Česku, Moskva neprodloužila vízum tehdejšímu zpravodaji České televize v Rusku Josefu Pazderkovi (dnes pracuje v Aktuálně.cz). Když byl z Česka vypovězen ruský zpravodaj Leonid Sviridov, musel Moskvu recipročně opustit zpravodaj ČT Jan Moláček (spolupracuje s Aktuálně.cz jako externista).

Vyhoštěných či jinak vyexpedovaných ruských agentů napočítáme velmi málo. Přitom zpravodajci potvrzují, že jejich aktivity nabývají na síle, jsou velmi čilí.

Proč to váhání okolo vyhoštění? Rusové odpoví stejně, vyhostí naše lidi. To stojí za poznámku: jakou roli vlastně hraje naše ambasáda v Moskvě?

O českém velvyslanci Vladimíru Remkovi, bývalém kosmonautovi, který skončil v únoru, odešel do důchodu, jsme prakticky vůbec neslyšeli. Prezident Miloš Zeman ho při svých cestách do Ruska za Vladimirem Putinem obcházel, jeho velvyslancem v Rusku je mnohem spíš na Rusy napojený poradce Martin Nejedlý. Nový ambasador v Moskvě zatím není. Reciproční vyhoštění by nás nejspíš příliš nebolelo a spojenci by viděli, že jsme na jich, ne na ruské, straně.

Dalším důvodem váhání je Zeman, nepochybně vyhoštění ruských špiónů nechce. Proti sobě stojí jeho zájem a zájem Česka, jež potřebuje posílit svoji značně otřesenou pozici v EU.

Může existovat třetí důvod: aby byli vyhoštěni ti správní lidé. Pro veřejnost a spojence je to hlavně symbolické gesto, netuší, kdo špionuje a kdo ne. Rusové však budou pečlivě sledovat, jestli víme, kdo je agent jejich vojenské rozvědky a dalších tajných služeb, a taky jestli víme, jak významnou roli hraje ve špionáži. Ví to BIS a tajní vojáci?

Česko se má, musí, potřebuje, ke kroku Británie připojit, je to pro nás životně důležité. Vždyť přece, jak řekl Babiš, "nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo". A taky proto, "aby se za nás děti nestyděly", jak měli Babiš a Stropnický na volebním billboardu.