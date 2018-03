Česká schíza: Rusko na nás hází novičok, Stropnický zem brání, Zeman píše Putinovi, že je stabilita

před 1 hodinou



Krize obnažují, jací jsme. Česká zahraniční politika v posledních týdnech řeší kritickou situaci, otravu ruského exagenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii bojovou látkou novičok a ruské osočení, že jsme spolu se Slovenskem, Británií a Švédskem "nejpravděpodobnějším zdrojem jedu".

Vztah Česka k Rusku je nenormální, dvojaký. Jsme členy EU a NATO, patříme mezi země, které na Rusko uvalují sankce kvůli okupaci Krymu a dalším dobrodružstvím na Ukrajině. Zároveň Miloš Zeman sankce opakovaně kritizuje, obdivuje Putina a slouží mu jako jakási pátá kolona v EU.

Dalo by se tedy čekat, že se prezident Putin (on autoritativně řídí Rusko, jeho agenty i diplomacii) Zemanovi za jeho obdiv a ne-EU či anti-EU podporu odvděčí. Omyl, absolutně ne. V krizi okolo otravy Skripala a novičoku Rusko bez váhání obvinilo Česko, že patří mezi možné zdroje jedu.

Co to vypovídá? Zeman je využíván pouze jako nástroj, který se Moskvě občas hodí. Takoví lidé se nazývají "užiteční idioti". Zeman funguje jako nabourávač jednoty EU, rozkladač společného postoje zemí NATO. Tím jeho význam končí, nemá žádná privilegia, zůstává nulou, na niž Kreml kašle, Česko bylo, Zeman Nezeman, osočeno Ruskem, když se to hodí, když Moskva maskuje vlastní skandál, pokus o vraždu zakázanou ruskou bojovou látkou.

Reakce Hradu? Zeman mlčí, dělá mrtvého brouka. Na stránkách Hradu nevisí žádné odsuzující, odmítavé stanovisko. Jen mluvčí Ovčáček si tweetnul: "Obvinění České republiky je nesmyslné a absurdní. Je dobře, že z naší země v reakci na spekulace zaznívá jednotné odsuzující stanovisko." Vot vsjo. Rusové se musí řehtat jak houpací koně.

Proč? Hrad zveřejnil Zemanovu gratulaci Putinovi ke znovuzvolení (jež mnoho znalců Ruska považuje za nedemokratické). V gratulaci mimo jiné stojí: "Vaše přesvědčivé vítězství svědčí o tom, že drtivá většina Rusů preferuje stabilitu, předvídatelnost a perspektivnost, které ztělesňujete. Silná voličská podpora je také odrazem důvěry, již ruští občané ve Vaše prezidentství vkládají."

Dál: "Náš cíl je přitom společný, budovat a prohlubovat mezi našimi zeměmi oboustranně výhodné vztahy založené na upřímnosti, vzájemném respektu a konkrétní spolupráci. Bude mi proto upřímným potěšením pokračovat i v dalších letech v přátelských, otevřených a produktivních osobních kontaktech. Těším se, že Vám budu moci oplatit Vaši pohostinnost během mé loňské návštěvy Ruska a přivítat Vás v České republice…"

Česká srna se zmítá v železech

Vladimir Putin jako stabilita, upřímnost? Muž, který likviduje konkurenci, ovládá média, vede expanzivní vojenskou politiku, dusí svobodu, vyhrožuje Západu, je Británií podezírán, že nechal otrávit Skripala?

Gratulace je datována 19. března, dva dny poté, co mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zařadila Česko mezi nejpravděpodobnější zdroje jedu novičok. Jaké tedy "vztahy založené na upřímnosti, vzájemném respektu"? Jaké "přátelské, otevřené a produktivní osobní kontakty"? To je lež jako Brno.

Česká zahraniční politika je schizofrenní, rozdvojená. Ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický si ve středu pozval na kobereček ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. V úterý jím vedené ministerstvo tweetovalo: "Na zítřejší dopoledne je na ministerstvo zahraničí předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany." Lživý výrok ruské strany. O. K.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v pondělí Stropnickému dvakrát děkoval a Česko bylo podle ministra čtvrtou zemí, která Británii podpořila, prvním státem z těch menších.

Na druhé straně, a tady jsme zpět v české schizofrenii, sněmovna se odmítla zabývat tvrzením Ruska, že novičok mohl pocházet z Česka. Požadovaly to ODS a TOP 09, projednání podpořil Martin Stropnický (ANO), avšak většina zástupců ANO stála s SPD a KSČM proti. Ohavnost.

Zmítáme se mezi dvěma diametrálně odlišnými postoji. Jeden je zemanovský, vůči Rusku podlézavý, nekritický, neevropský a nezápadní. Autoritáře vidí jako stabilizátora. Podobně smýšlí nemalá část sněmovny (samozřejmě komunisté a okamurovci, extremisté, kteří nás chtějí vyhnat z EU i NATO, ale taky babišovci, z nichž část myslí podobně jako KSČM a SPD).

Proti tomuto putinovsko-zemanovskému bloku stojí velká část veřejnosti, ministr zahraničí, část vlády, snad, doufejme, i premiér v demisi Andrej Babiš.

Nešťastně rozdělená země, decimovaná, roztrhávaná zamanovskou a ruskou propagandou. Pro naše spojence jsme nečitelní, Boris Johnson děkuje Stropnickému, ale co by asi napsal Zemanovi, kdyby četl tu servilní gratulaci Putinovi?

Krize obnažují, jací jsme. Krize kolem otravy Skripala a jeho dcery, okolo jedu novičoku ukazuje, že naše zahraniční politika uvázla v rozštěpení, pro spojence nemůžeme být důvěryhodní. Zmítáme se jak srna v železech.