Maláčová chce ČSSD spasit xenofobií, štve proti pracovníkům z Ukrajiny. Smutné konce

Není jisté, zda se ČSSD dostane do sněmovny. Podle posledního průzkumu agentury Median by se tam tato stará strana neprobojovala. Hlavní tváří sociálnědemokratické kampaně se zjevně stala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Mimochodem rozhodně asi stokrát výraznější a viditelnější než předseda partaje Jan Hamáček.

Maláčová vyrazila do ulic, strká lidem letáčky a baví se s nimi. Dává rozhovory, kde se sice vyjadřuje jako zapálená sociální demokratka, ale nedaří se jí vysvětlit, proč sedí ve vládě s oligarchou. A ještě něco, její touha uspět ji zavádí někam k hnědé SPD. Neváhá hrát na nejnižší pudy voličů.

Na svém Facebooku v neděli opět tvrdila, že ODS půjde do vlády s ANO, neboť kampaň ČSSD se staví proti odeesce; zřejmě se Maláčová s Hamáčkem fakt obává, že by je Petr Fiala chtěl u Babiše vystřídat, ač to ODS horem dolem vyvrací. Maláčová napsala i toto: „Tento týden jsme se dozvěděli, že chtějí také zavádět školné a že v ČR chybí 300 tisíc cizinců na práci.“ Zavádění školného na vysokých školách ODS také opakovaně vyvrátila, nechme to stranou. Drsné, brutální je, že se Maláčová uchyluje ke xenofobii a voliče straší 300 tisíci cizinců.

Na svém facebookovém profilu pokračuje, že „dneska lidé po padesátce nemohou najít práci, velká část firem nabízí pouze dohody namísto zaměstnání, pracovní agentury jsou novodobí otrokáři. Polovina českých pracujících má 30 tisíc a méně. Skutečně chtějí pan Babiš a ODS do Česka dovážet stovky tisíc Ukrajinců, aby ještě více konkurovali našim a tlačili mzdy dolů?“. Samo sebou nemůže chybět strašení cizími pracovníky, „zvýšená kriminalita, konzumace alkoholu, nepořádek…“.

Závěr zní takto: „Jak dlouho budou Češi kvůli výdělkům jezdit na Západ a místo nich tady pracovat cizinci? Přijde vám to udržitelné?“ Receptem je prý zvýšení minimální mzdy na 20 tisíc a zrušení agentur práce. A ještě zvolání: „Čeští politici mají hájit zájmy českých pracujících, ne továrníků. A my to děláme.“ Ne, paní Maláčová, vy to neděláte, vy sedíte s oligarchou v obřím střetu zájmů ve vládě a kryjete ho.

Celá ta (mylná) úvaha je opravdu hodně hnědá a xenofobní, cizinci u nás snižují mzdy, berou lidem práci, takže chudáci Češi musí jezdit za prací „na Západ“, tedy do Německa, Rakouska, Británie a jinam.

Pracovití a skromní Ukrajinci

Nejprve osobní pohled. Mám několik známých i přátel, kteří mají malé stavební firmičky. Jejich zkušenost je celkem jednoznačná, sehnat tuzemské zaměstnance, kteří chtějí „makat“ (jak by řekl Andrej Babiš), je mimořádně těžký úkol. Sehnat zedníky, instalatéry, elektrikáře, tesaře, „střechaře“ je prakticky nemožné. Občas se někdo najde, peníze nabízejí tito zaměstnavatelé slušné, ale místní mají problém chodit do práce, nepít a hlavně na stavbě pracovat.

A tak si ti majitelé firmiček postupně našli zdrcující většinou Ukrajince, kteří se rychle naučí potřebné české věty, jsou ochotni dřít, jsou šikovní, skromní, ochotní se učit nové věci. Nabízejí prostě to, co malá stavební firma nezbytně potřebuje. Mají jediný, ale obrovský problém - pracovat u nás oficiálně. Spousta z nich dělá na černo, ačkoliv je to pro ně riskantní (mohou být vyhoštěni). Seženou si vízum třeba do Maďarska, jsou tedy legálně v EU, a pak přijedou sem ke svému zaměstnavateli, který je celý šťastný, že se tihle spolehliví lidé vrátili. Ale pracovat tu oficiálně nesmějí!

Jeden majitel firmy mi popsal, že to chce dělat oficiálně, jak složitě a draze sehnal povolení pro své Ukrajince na tři měsíce práce, ale část z toho museli čekat na nějaké papíry, takže ho jeden stál 50 tisíc navíc a pracoval jen měsíc, než se zase musel vrátit.

Každý ze zaměstnavatelů tohoto typu zná příběhy z Ukrajiny, jaká tam vládne korupce, aby lidi získali pracovní vízum. Mimořádně to ještě zkomplikoval covid, který příjezd mnoha Ukrajincům úplně znemožnil. Znám jednoho, který tu pracoval na černo, nakazil se, neměl pojištění, jeho zaměstnavatel se o něj staral doma, aby to přežil.

Každý z těch majitelů malých stavebních firmiček vám řekne, že by byl strašně rád, kdyby ty lidi mohl mít oficiálně a odvádět za ně daně státu, každý. A každý vám řekne, že na něj stát (Hamáček, Maláčová, Babiš) z obrovské výšky kašle. Naši lidé dělat tyhle práce často odmítají, a ne kvůli výši mzdy, ta je slušná. Není pravda, že ji půjdou dělat „na Západ“, mnohem spíš hrozí, že tam půjdou (a už chodí) pracovat Ukrajinci, přijdeme o ně. - O tomhle Maláčová zjevně neví vůbec nic.

Dlouhý odmítá „novodobé otroctví“

Jeden z diskutujících pod jejím příspěvkem (J. S.) píše přesně: „Ano, je potřeba dovážet cizince k nám, protože je nedostatek lidí jak na nekvalifikované pozice (kvůli které už moc Čechů ani nevstane z pohovky) a ani vysoce kvalifikované (kvůli kterým by nejdřív museli z pohovky vstát a nejdřív dělat něco navíc).“ A ještě: „Nechápu, co jste dělala poslední volební období, pokud 'mají čeští politici hájit zájmy českých pracujících, ne továrníků'?“

Pokud jde o fabriky a novodobé otroctví (Jan Hamáček to na tiskovce ČSSD nazval „otrockou prací“), stojí za to si připomenout reportáže Saši Uhlové, jež vycházely v A2larmu (třeba zde), mimo jiné pracovala ve Vodňanském kuřeti, jež patří pod Agrofert. Tam bylo jistě co napravovat, tam to vypadalo hodně podobně jako otrocká práce a tam taky dělali a dělají dovážení dělníci.

Na Maláčovou na Twitteru zareagoval i Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory: „Nepamatuji si, že by @CSSD za svoji dlouhou existenci někdy sklouzla ke xenofobním útokům a vyvolávání animozity vůči cizincům. Veřejnosti chce paní Maláčová vnutit mylný dojem, že kdekoliv se objeví zahraniční pracovníci, vznikají problémy a roste kriminalita,“ napsal.

V dalších tweetech odmítá, že „v tuzemských firmách funguje novodobé otroctví“, to považuje za nepravdivé a neskutečně neuctivé „směrem k podnikatelům této země. To, že byznysová sféra zpravidla negeneruje voliče ČSSD, neopravňuje k útokům, kterých se paní Maláčová dopouští“. Atd.

Zaráží, že Jana Maláčová, ministryně práce, spoustu věcí o práci a pracovnících v Česku buď vůbec neví, nebo se tak aspoň tváří. Ale ještě mnohem víc zaráží, že se ona i předseda Hamáček tak snadno utečou ke xenofobii, ke strašení cizinci. ČSSD by se ze „sociální demokracie“ mohla v klidu přejmenovat na „nacionální demokracii“. Jana Maláčová ale zřejmě zapomněla, že tady už je obsazeno. Leda by se po volbách chtěla hlásit k Okamurovi.

