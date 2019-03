Maláčová křížená s Babišem: Transfuze z levé ruky do pravé, půlka jde na zem

Jedním z nejhorších důsledků bouře kolem rodičovského příspěvku je to, že postavil mladé proti starým. Tohle měli Maláčová s Babišem domyslet.

Rozdávací stroj se zasekl. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (jež mimo jiné vystudovala magisterský obor politická ekonomie Evropy na London School of Economics) narazila na naštvané matky a otce, kteří mají tu smůlu, že se jim čerstvé dítě narodilo teď, a ne až 1. ledna 2020. Nyní na ně dostávají rodičovský příspěvek 220 tisíc, od ledna příštího roku to bude (jen pro nově narozené děti) 300 tisíc.

Ještě 18. března večer Maláčová po koaličním jednání nadšeně tweetovala: "Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 Kč, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 000 Kč pro nově narozené od 1. 1. 2020…" Ale omyl, schytala to fest a zcela oprávněně. Původně totiž slibovala zvýšení "rodičáku" na 300 tisíc pro všechny. Pak se ukázalo, že "není money", tak to s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou osekali jen na příští děti. Podle Maláčové z ústavněprávních důvodů. (Fakt?)

Pro lepší představu: narodí se vám dcera 31. prosince 2019 v 11:55 večer a na ni budete od státu dostávat 220 tisíc po dobu dvou až tří roků, zatímco sousedům se narodí kluk 1. ledna v 0:05 ráno, na toho však budou šťastní rodiče brát 300 tisíc během dvou až tří let. Zní to jako buď jako nesmysl, nebo jako "smysl" à la ČSSD mixovaná s ANO, Maláčová křížená s Babišem.

Oznámení tohoto spravedlivého sociálního vylepšení, jež většinu nejmenších dětí ponechá bez navýšení příspěvku, vyvolalo bouři na sociálních sítích. Maláčová, nová "naděje" ČSSD, to pěkně slízla, bleskově opustila nadšený tón z 18. března večer a již 19. března ráno vyrazila "do boje". Na Facebooku zveřejnila text "Boj za rodičovský příspěvek nekončí, budu hledat peníze!". Dodejme, že potřebuje "najít" celkem osm miliard.

Napsala: "Všichni víte, že za navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc pro všechny rodiče dětí do čtyř let jsem od začátku bojovala. Nedokázali jsme ale přesvědčit hnutí ANO." (Hlavně že je to na koho hodit. Komické je taky to bojování, Maláčová už bojuje jak Babiš.) "Dostala jsem stovky zpráv od maminek a tatínků, jak jsou zklamaní, jak se cítí podvedení. A také mnoho zpráv, že jsme upřednostnili důchodce před rodinami."

Debaty na sociálních sítích, jak už to bývá, vyznívají dosti šíleně, nejeden příspěvek tam skutečně staví mladé proti starým. (Důchodcům má být přidáno maximum, 900 měsíčně, což nezapře volební logiku, penzistů je prostě o hodně víc.)

Otci sebrat 15, matce strčit 10 tisíc

Maláčová facebookovala: "Nikoho jsme neupřednostnili. NIKDY bych si v mojí práci nedovolila dělat rozdíly mezi starými a mladými, nikdy bych nedělila svoji snahu podle toho, jestli je někdo důchodce, nebo rodič s malým dítětem." Atd.

Problém tkví v tom, že rozpočet je omezený, kdežto sliby neomezené. Ekonomika brzdí, najednou nejde rozhazovat. Ukazuje se, jak nebezpečné všecky ty sliby jsou i pro politiky samé, jak snadno se populismus obrátí v zavržení.

Zároveň nikoli poprvé vidíme, jak chabé má Babiš ve vládě ministry, jak mizerně plánují, jak jen vidlemi přehazují peníze z jedné hromady na druhou bez předcházející hlubší, odpovědné analýzy. Ta neprofesionalita zaráží a budí obavy. Vláda zavede slevy na jízdné pro seniory a studenty, přijdou zhruba na šest miliard ročně. Pak jí chybí peníze na jiné věci. Kdyby tuto slevu zrušili, mají hned šest miliard pro rodiny s dětmi do čtyř let. Jenže rušte to, když už si ony skupiny na slevu zvykly. To je nepopulární, volebně riskantní, marketéři tohle nedovolí.

Tanec kolem rodičovského příspěvku připomíná nedávný "nápad" ministryně financí Aleny Schillerové, jak by stát mohl v brzdící ekonomické situaci ušetřit. Bylo to "geniální" řešení, zrušil by superhrubou mzdu a zároveň přestal platit zdravotní pojištění za státní pojištěnce. I toto vyvolalo bouři (jak jinak) a Schillerová kvapem couvla, oznámila "všem důchodcům, dětem, studentům, rodičům na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, nezaměstnaným, kteří jsou v registru nezaměstnaných, že ani na sekundu neuvažovalo ministerstvo financí o tom, že oni by platili pojištění".

Hrc frc politika, stát jako firma, kterou nikdo doopravdy nevede, je to firma - slupka, kterou tvoří oblak PR, všecko je PR, marketing, slibování. A když to nevyjde, musí se to na někoho hodit. Babiš řekl Blesku, že "pan předseda Hamáček navrhl, aby se ten rodičovský příspěvek vyplatil od 1. ledna 2020. Byl to jejich návrh, který jsme akceptovali". Kdyby s tím nebyl problém, počítám, že by si to šéf ANO v klidu přisvojil.

Jistý J. P. v debatě na Facebooku u Jany Maláčové píše: "Opravdu jste tak hl…? Vy byste nejraději sebrala otci 15 000 z výplaty a jeho manželce na mateřské dala 10 000. I díky vám funguje stát jako transfuze z levé ruky do pravé, přičemž se půlka vylije na zem."

Jedním z nejhorších důsledků bouře kolem rodičáku je rozhodně fakt, že postavila mladé proti starým. Tohle měli Maláčová, Schillerová a Babiš domyslet. Nedomysleli.