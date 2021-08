Matěj Stropnický chce stát jako pivní firmu, šéfa BIS jako maňáska. Na to se napijem

Možná by měl Jan Hamáček kandidátovi ČSSD Stropnickému vysvětlit, že stát není firma, dokonce ani pivní firma, nemá být pivní firma. (Ale on sedí ve vládě s Babišem…)

Předvolební kampaň (když si odmyslíme, že jde o budoucnost země) může být i docela legrace. O zábavu se hodně snaží ČSSD, jež na druhé místo své kandidátky v Praze přijala exzeleného Matěje Stropnického. Dost možná má být někým, jako byl Dominik Feri v TOP 09, tedy magnetem pro mladé. Potíž je v tom, že Feri byl lákadlem pro studenty a intoše, kdežto Stropnický má zřejmě lákat dělnicko-zemědělskou omladinu či třicátníky. Případně i socdem chlapy, jak ukazuje jeho poslední předvolební kousek.

O Stropnickém se často dočtete, že je "salonní intelektuál", což působí poněkud komicky, když u nás, pokud známo, příliš intelektuálních salonů nenajdeme. Tahle doba minula. Ale je vtipné, když někdo jako salonintoš vyrazí na kontrolu pracovních podmínek zaměstnanců do fabriky Personna International v Krupce u Teplic, jež vyrábí žiletky. Šlo hlavně o to, se tam vyfotit a vrazit to na Facebook. Ostatně je dost pochybné, že poradce ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jany Maláčové má právo něco takového dělat.

Sebevědomí má Stropnický na vysoké úrovni, zjevně pevně věří, že ČSSD (a on s ní) nějakým zázrakem projde do sněmovny a zase bude sedět ve vládě. Zřejmě proto na CNN Prima News začátkem srpna prohlásil se vší intelektuální vážností, že "tajné služby mají být loajální tomu, kdo je zvolen". Upřesnil pak: "Tajné služby jsou tu přece proto, aby pracovaly pro stát, pro ústavně zvolené činitele, pro poslance."

Když mu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář řekl: "Vy jste se úplně zbláznil. To si myslíte, že se někdo zvolí a ten si vybere jako maňáska šéfa BIS," odvětil: "Vy hrajete na to, že to tak není, ale ve skutečnosti to tak je. Jmenovala ho tam (pozn. aut.: vláda), aby si ho zavazovala. To se v politice úplně běžně děje." Na intelektuála Stropnický projevuje poněkud příliš velkou bezelstnost.

Jeho poslední kousek ovšem už míří hluboko do české duše, hluboko do našich představ o šťastném a plném životě. Protože o co v Česku opravdu jde? O pivo. Jsme pivaři, tohle žádná vláda nedokázala změnit, jsme mistři světa v pití piva a samozřejmě i ve spotřebně alkoholu. Jestli se chcete přiblížit českému voliči, pak jedině s půllitrem v ruce. Pochopili to už i Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka, kteří se fotí s plnými půllitry, aby bylo jasné "jsme jedné krve (jedné hladiny alkoholu v krvi) my a vy". A samozřejmě nemohl s půllitrem chybět ani Andrej Babiš.

Jak se však v téhle pivní bitvě odlišit, jak ukázat, že Matěj Stropnický je víc český a víc pivní než SPOLU a ANO? Jako kandidát socialistů si našel skulinu, již bychom mohli nazvat "státní pivo si rozvracet nedáme".

Salonní non-intoš

Server Seznam Zprávy se tázal Ivana Bartoše a Markéty Pekarové Adamové, zda by měl stát prodat Budějovický Budvar. Bartoš řekl: "Nemyslím si, že je důvod, aby stát provozoval pivovar. A pokud by pro to byly vhodné podmínky… není to asi to největší české zlato." Pekarová Adamová odvětila podobně: "Já myslím, že stát by neměl podnikat v oblastech, které jsou běžně tržní, tohle je určitě jedna z nich."

Faktem je, že Budějovický Budvar stále vlastní Česká republika, je to státní podnik. V roce 2019 měl výstav piva 1 679 000 hektolitrů. Pro srovnání Plzeňský prazdroj (piva Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel, Primus) měl v pandemickém roce 2020 výstav 8 979 000 hektolitrů a patří japonské Asahi Group Holdings. Kromě Budvaru jsou všecky známé české značky piva v soukromých rukou.

Na výroky Pekarové Adamové a Bartoše kandidát Stropnický zareagoval na svém Facebooku. Přičinil tam jejich výroky o Budvaru ze Seznamu a sám natočil svůj spot. Sedí v hospodě u stolu s půllitrem, vypadá velmi rozhodně a povídá: "Piráti a koalice ODS chtějí privatizovat Budějovický Budvar. Tak já bych rád řek' za sociální demokracii, že tenhle pivovar se nikdy privatizovat nebude. Je to pivovar, kterej vaří skvělý pivo, kterej má výborný ekonomický výsledky a kterej celý léta statečně bojuje s tím americkým patokem. Takže, Bartoši a Markéto Pekarová Adamová, Budějovický Budvar se nikdy privatizovat nebude. A na to se napijem." Zavdá si z půllitru a zopakuje: "Nikdy."

Tohle je pro chlapy (pokud tedy chlapi holdují Budvaru). Nespisovná čeština, tvrdej výraz. Jen nějaké to sprosté slovo chybí. A je to autentický Matěj Stropnický, zas to natřel Američanům s tím jejich "patokem". Na to se napijem.

Dalo by se říct, že tohle je pokus o smazání nálepky "salonní intelektuál", nebo spíš intelektuál vůbec. A je to taky jakési připojení se k současné sociální demokracii, kdysi strany sociální solidarity, z níž se vyvinula strana, jež ve vládě sekunduje opravdu mimořádně dravému miliardáři, který jde (jak jsme viděli za covidu) přes mrtvoly a nějaká solidarita je mu opravdu volná.

Intelektuál (i ten salonní) by se asi přece jen pokusil vysvětlit, proč má stát vyrábět "pívo". Protože to by bylo opravdu hodně těžké zdůvodnit. Socík je pryč. Lze pochopit, že má stát zčásti palec na energetice, ale proč má vařit pivo? Jaký najdeme rozumný důvod? Proč, když chce větší porodnost, nevyrábí sunar? Proč nechová kozy a nedělá kozí sýr? Proč - to by se jistě vyplatilo - nevyrábí léky a vakcíny? Proč mu už nepatří Škoda Auto…?

Možná by měl Jan Hamáček Stropnickému vysvětlit, že stát není firma, dokonce ani pivní firma, nemá být pivní firma. Zas na druhou stranu Hamáček sedí ve vládě s člověkem, pro kterého je stát Agrofert, takže to možná socialisté už vzali za své a Stropnický to teď propaguje. Stát jako pivní firma, pro kterou maká i ředitel BIS a celá služba. Doufám, že Stropnický s Maláčovou zajedou na kontrolu přesčasů taky do Budvaru. Ať je vidět, že se stát stará. Na to se napijem.

Stropnický: V továrně jsme kontrolovali férovou práci. Jsem fanda Maláčové, věřím jí (video DVTV z 23. července 2021)