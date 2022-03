Hnus na Hradě. Lepšočlověk Zeman dal milost Balákovi. Ovládá ho lepšočlověk Mynář

Prezident naznačuje, že si justice na ředitele Lesní správy Lány zasedla, protože pracuje pro jeho kancléře. Kradl jako straka, ale trestní rejstřík bude mít čistý jako lilie.

Česká spravedlnost? Těžkopádná, pomalá, ale nakonec se dá říct, že funguje. Nebo že by fungovala, nebýt… I šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, blízký podřízený kancléře Vratislava Mynáře, byl odsouzen. Trvalo to sice skoro pět let, ale nakonec měl jít do vězení na tři roky a zaplatit skoro dva miliony za to, že zmanipuloval dvousetmilionovou zakázku na zpevnění vodní nádrže v Lánech. Sedět ale nepůjde a platit nebude, protože Miloš Zeman zneužil své pravomoci a udělil mu milost. Hradní mafie zafungovala.

O vině Baláka nepochyboval ani okresní, ani odvolací soud. Jasné není jen to, proč spolu s ním nebyl stíhán taky Mynář. Soudce Petr Sedlařík řekl: "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně." Balák se tedy milosti dočkal jen a jen proto, že dělal pro Mynáře - a že Mynář má zjevně Zemana zcela v hrsti.

Připomeňme, co hlava státu řekla v roce 2013, ve svém prvním prezidentském vánočním vystoupení: "Dal jsem vám pět základních slibů. Ten první byl slib, že nebudu vyhlašovat amnestii a že nebudu udělovat milosti s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu." Jistě, porušil to již vícekrát, ale omilostněním Miloše Baláka se dopustil zrady na sobě samém, na svém slibu. Projevil se jako úd Mynářovy zločinné partičky. Vzpomeňme, jak nechtěl jmenovat ministry a argumentoval, že není stroj, že má svou vůli. Houby s octem, ovladač drží v ruce Mynář.

Za připomínku stojí i to, co Zeman řekl ve "vánočním poselství" v prosinci 2018: "Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých." Teď už je jasné, koho tím měl na mysli - sebe, Mynáře, Baláka, Nejedlého a další na ně napojené. Mohou zrazovat národ, mohou krást, korumpovat, lhát, ale spravedlnost se jich netýká. Máme v Česku nadlidi. Zvolili jsme si nadčlověka.

Nejde ale jen o nechutné kastovnictví. Stejně děsivého a úchylného je ještě něco jiného. Podívejme se, jak Hrad v tiskové zprávě "vysvětlil" - lépe řečeno vytmavil - udělení milosti: "Prezident republiky vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný, je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec, zároveň však, po seznámení se s rozsudkem prvoinstančního soudu, který byl potvrzen odvolacím soudem, dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná."

Ponechme stranou výraz "mimořádně pracovitý a kvalifikovaný", kterým Hrad zřejmě oceňuje jeho kriminální schopnosti a nadání. Všimněme si naprosto skandálního, celý český justiční systém urážejícího vyjádření, že "pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje, což je hledisko, které trestní právo nezná".

Co tím nejvyšší úřad říká? Že si policie, žalobci i soudy na Baláka zasedli, protože dělá na Hradě, pro Zemana, pro Mynáře. Kdyby kradl někde jinde, odešel by zřejmě čistý jak lilie. Justici mimořádně hnusným způsobem osočil ten, který jmenuje soudce. Ten, který by měl podporovat a do jisté míry garantovat spravedlnost. Ukazuje se, jak ničivý je institut milosti v rukou někoho, jako je Miloš Zeman. Zřejmé je nyní i to, proč tak vzhlížel a vzhlíží k diktátorovi Putinovi a komunistovi Si Ťin-pchingovi - protože si mohou dělat, co chtějí.

Šéf Senátu: Nevím, kdo na Hradě vládne, Mynář s Jindrákem mají krytí od prezidenta (video DVTV z 8. května 2020)