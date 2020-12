Minář spustil internetovou hru „Restart“. Občan rozhodne, zda hnutí Lidé PRO vznikne

Začal pokus, jehož se může zúčastnit každý, kdo chce změnu a kdo „nemá koho volit“, takže buď nevolí, nebo nějakou stranu volí, ale s nechutí a sebezapřením. Pěkné, jak to Minář dělá jinak, nově.

Co oznámil, to udělal. Ve čtvrtek Mikuláš Minář odstartoval pokus, jaký jsme v Česku nezažili. Nezaložil hned stranu nebo hnutí, nepostupuje odshora, od sebe, ale odspodu. Otevřel na internetu nabídku: chcete novou politiku? Chcete nový politický subjekt? Na stránkách Lidé PRO hlásí: "Hledáme půl milionu lidí, kteří jsou pro vznik nové politické síly. Bez vás do toho nejdeme!"

Celé to zvaní (není to nábor, ale spíš jakýsi test) a jeho výsledek můžete sledovat na živém grafu, kde vidíte přibývající hlasy a zároveň se dozvíte, co znamenají. Sto tisíc - plán pro Česko. To je důležitý moment celé akce. Minář zatím nenabídl program Lidí PRO, což je mu také vyčítáno. On ale, jak už řečeno, na to jde odspodu, neříká, co přesně chce dělat, nejdřív se dotazuje lidí, jestli chtějí, aby vůbec něco dělal, aby stranu spustil.

To není hloupé. Vyhýbá se tím totiž další časté výčitce, že svým projektem, nedůvěrou vyslovenou stávající opozici, ji zároveň zeslabuje a rozdrobuje. Proto až dvě stě tisíc podpisů znamená "ustavující sjezd" a tři sta tisíc "přípravu přímé volby" kandidátek do voleb. Půl milionu, tedy deset procent voličů, znamená, že jdou minářovci do voleb.

Minářova akce je neobvyklá, takhle to tu ještě nikdo nikdy nedělal. Vázaná od první chvíle na internet, zjevně mířící na mladé voliče, ale zdaleka nejen na ně. Úvodní video je jednoduché a perfektně udělané, provází jím Minář, "kluk z paneláku" ve Vodňanech. Jasně vysvětlil svůj ojedinělý plán a představil lidi, kteří plán podporují, starého politika, vinaře, radní, prodavačku, učitele, farmářku, spisovatele a další.

Díky grafu, kde naskakují hlasy a který můžete kdykoli zkontrolovat, dělá z akce dobrodružství a něco jako "vaši věc". Nerozhodne sám se svými spolupracovníky, nechá rozhodnutí na lidech, buď se připojí, nebo ne.

Je to model z Milionu chvilek pro demokracii; tam taky naskakovaly hlasy. Nejdřív raketově, pak čím dál pomaleji, nakonec už prakticky žádné. Tak to nejspíš bude s Lidmi PRO. Kdyby se přihlásilo půl milionu lidí, byl by to popravdě zázrak. Mikuláš Minář a jeho lidé na tom budou muset v regionech tvrdě pracovat, sám graf na netu nestačí.

Už to jednou dokázal

Minář má ale jednu obří výhodu: už to jednou s Milionem dokázal. Skoro 300 tisíc lidí na Letné byla bomba. (A všimněme si: zdánlivě nic nezměnila, ve skutečnosti zřejmě lecjakým nebezpečným posunům v politice zabránila.)

Zatím není vidět, jak chce oslovovat voliče ANO (údajně až pětina s volbou Babišova hnutí váhá) a pasivní, k volbám nechodící voliče (skoro tři miliony lidí, z nichž zhruba milion dříve volil). Nezmiňuje ANO a jeho předsedu. Zjevně nechce začínat tím, co dělá celá opozice. Mnohem spíš nabízí restart české politiky, jakýsi nový rok 1989, jen ještě sametovější a on-line, v internetovém prostředí, kde je doma a kde jsou teď doma i miliony dalších tuzemců.

Minářův politický pokus lze přijímat jako šanci, nebo ho lze odmítat. Pozitivní přístup: je tu možnost, že zdola vznikne subjekt, který by při případném, momentálně nejistém úspěchu, mohl doplnit demokratickou koalici a přinést něco nového, čerstvého.

Negativní přístup: pokud hnutí bude spuštěno (zjevně jde o hnutí, ne o klasickou partaj), zcela jistě opozičním demokratickým stranám odsaje alespoň část voličů. A získá buď pět až sedm procent, což sice nechce, ale stát se to může (i když nasbírá půl milionu podpisů, nemá je jako voliče jisté; stačí připomenout zkušenost Milionu chvilek, jemuž žádost o rezignaci Babiše dříve podepsal i dnešní ministr zdravotnictví Jan Blatný).

Dá se však říct, že pokud nasbírá půl milionu podpisů, zřejmě nehrozí, že by získal 4,99 hlasu voličů a ty by pak připadly nejsilnějším stranám. (Pokud Babiš nepřesvědčí svoje voliče, aby mu posílali falešné podpisy, a tím mu pak zajistili lepší volební výsledek. Což je, přiznávám, trochu paranoia.)

ODS Mináře chtít nebude, on není její typ

Minář tohle všecko dobře zná. Výjimečný je svým nasazením a jakýmsi v zásadě nenafoukaným, skromným odhodláním. Sází na entuziasmus a víru (nejen v sebe, ale i v možnost dělat politiku slušně, což se mu dá díky založení nejsilnější české občanské iniciativy od dob Občanského hnutí věřit), sází na nadšení proti zaběhnutému politickému provozu. Který jsme teď mohli sledovat třeba při hlasování poslanců o daních.

To je náhodná, Minářem nepřipravená, ale důležitá a příznačná okolnost, jež start Lidé PRO předešla: ODS se spojila s Babišem při rušení superhrubé mzdy, což se nemůže ani náhodou líbit lidovcům a TOP 09. A druhý klíčový moment: Piráti a STAN se po referendu ve straně Ivana Bartoše přiblížili ke společné koalici pro rok 2021. Přitom je dosti zřejmé, že pro dnešní ODS není Minář vítaný partner. Mnohem spíš by se hodil ke koalici starostů a Pirátů.

Co to tedy vlastně Minář nabízí? Co se od něj dá čekat? Není to šíbr, který jde do politiky rozmnožit miliardy. Je jisté, že na něj Babiš nevytáhne špínu, jinak by to už dávno udělal. Co nabídne, pokud mu naskáče těch 200 tisíc hlasů, můžeme odhadnout (už jsem to psal): slušnost, nekorupce, silné školství a věda, Nerusko, Nečína, neautoritářství, občany kontrolovaná demokracie, nezávislá justice, reforma daňového a penzijního systému. Nepopulismus. A to své poněkud naivní, nekomplikované nadšení, které rozjelo Milion chvilek a které stále dál vyzařuje.

Nevyhne se konfliktům, česká společnost je dnes konfliktní a ke konfliktu vedená. Konflikt už se odehrává i v opozici, stačí se podívat, jak ODS začala útočit na opoziční Piráty. Bude útočit i na Lidé PRO, na Mináře, že je "občanská", to nehraje žádnou roli. Nebude však moct útočit na lidi, kteří vznikajícímu hnutí pošlou své podpisy, na ty dole (to u nás dělá jen Zeman a Babiš).

Mikuláš Minář spustil něco jako internetovou hru, moderní "Pojďte, pane, budeme si hrát" nebo "Restart". Pokus, jehož se může zúčastnit každý, kdo chce změnu a kdo "nemá koho volit", takže buď nevolí, nebo nějakou stranu volí, ale s nechutí a sebezapřením. Pěkné, jak to Minář dělá jinak, nově.

Chci překopat hru jako Babiš v roce 2013, je čas přestat sedět na zadku, říká Minář (video z 29. září 2020)