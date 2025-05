Vladimir Putin označil rozhovor za "velmi obsažný", "velmi otevřený" a "velmi užitečný". Donald Trump napsal, že "duch a tón konverzace byly excelentní". Oba prezidenti spolu telefonicky hovořili dvě hodiny. Podle Trumpa se dohodli, že Rusko a Ukrajina začnou okamžité rozhovory o příměří a konci války.

Může ještě někdo věřit tomu, že Vladimir Putin chce zastavit boje? Odmítl předchozí nabídky příměří, odmítl americký plán mírové dohody, a dokonce i Trumpův viceprezident J. D. Vance v pondělí řekl, že jednání jsou na mrtvém bodě a ani Putin neví, jak z toho ven. Americká nabídka Rusku byla podle něj jasná: "Chcete se opět zapojit do světové ekonomiky? Tak přestaňte zabíjet nevinné lidi!"

Uplynulo několik hodin a situace je zcela jiná. Donald Trump napsal na své sociální síti TruthSocial: "Rusko a Ukrajina okamžitě zahájí jednání o příměří a především o ukončení války." S tím, že Vatikán je připraven hostit jednání. A zjevně si hodně slibuje od obnovení obchodu s Ruskem: "Rusko chce ve velkém obchodovat s USA a já souhlasím. Je to pro Rusko obrovská příležitost vytvořit pracovní místa a generovat bohatství. Potenciál Ruska je nekonečný."

Vladimir Putin byl na tiskové konferenci o poznání zdrženlivější. Prohlásil, že je připraven "spolupracovat s Kyjevem" na memorandu, které by vytvořilo rámec pro budoucí rozhovory a které by mohlo zahrnovat případné příměří na určitou dobu. Rozhovor s Trumpem byl podle Putina "velmi upřímný, a proto velmi užitečný". A dodal, že "v konečném důsledku je na ruské i ukrajinské straně, aby prokázaly pevné odhodlání k míru a hledaly kompromisy přijatelné pro všechny strany".

Putin samozřejmě hraje o čas a doufá, že přelétavého Trumpa přestane Ukrajina zajímat a že se Kremlu podaří vrazit klín mezi USA a evropské spojence. Tomu odpovídá i vyjádření tiskového mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova: "Pozice Trumpa je neutrální. Pozice evropských politiků je proukrajinská." A je to tak - Američané se skutečně považují za (jako kdysi Bismarck na Berlínském kongresu) jakéhosi "čestného makléře", který nefandí ani jedné, ani druhé straně a chce jen vyjednat konec bojů. Je to čestný makléř, který drží v rukou silné karty - vojenská pomoc Ukrajině na jedné straně a sankce proti Rusku na druhé.

Obě strany Washington potřebují, a tak se obě strany snaží působit jako ten, kdo jednání o míru neodmítá. Putin ale hraje klasickou zdržovací taktiku, kdy prakticky neudělá nic (nesouhlasí s příměřím, hromadí vojska pro další ofenzivu a před dvěma dny poslal na ukrajinská města nejvíce dronů od začátku války), ale občas nadhodí udičku, že tedy možná přece jen něco. Jako nyní, když slíbí něco tak vágního jako "spolupracovat s Kyjevem na memorandu, které by vytvořilo rámec pro budoucí rozhovory a které by mohlo zahrnovat případné příměří na určitou dobu". Pokud toto bere Trump jako důkaz toho, že konec války je za rohem, je to na pováženou.

Související Co chce Vladimir Putin od Západu

Předseda ukrajinského PEN klubu Volodymyr Jermolenko napsal, že lidé jako Putin (lidé z KGB) nevyjednávají. "Vyjednávání pro ně znamená přesvědčit druhou stranu, že bylo dosaženo kompromisu a že je čas ustoupit. Rusko však místo jednoho kroku vzad udělá dva kroky vpřed - do prostoru, který byl právě uvolněn. Na pokračování války prodělávají všichni. Rusko se však domnívá, že ztrácí méně než ostatní. Západ stále nechápe ruskou logiku hry s nulovým součtem. Jeho cílem je, aby trpěli všichni - stačí, že Rusko bude trpět méně než ostatní."

Věci se tedy mají tak, že Trump požadoval příměří, Ukrajinci souhlasili a Rusové to odmítli. Za to mu Trump vyhrožoval sankcemi, místo toho ale Putina pochválil za excelentní konverzaci. Od Zelenského a evropských spojenců to bude vyžadovat pevné nervy v této hře pokračovat dál. Nic jiného jim totiž nezbývá - když už jsme třicet let nezbrojili.

Mimochodem, na konci svého postu na TruthSocial Trump vyjmenovává, koho všeho informoval o průběhu svého hovoru s Putinem: Volodymyra Zelenského, Ursulu von der Leyenovou, Emanuela Macrona, Giorgiu Meloniovou, Friedricha Merze a finského prezidenta Alexandra Stubba. Alespoň máme představu, koho americký prezident považuje za hodna svého zájmu. Je vidět, jak důležité je zapůsobit na Trumpa osobně - mezi těžké váhy evropské politiky se dostal i prezident pětimilionového Finska. Společně totiž v březnu tohoto roku na Floridě zvítězili v golfu.