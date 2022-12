Může se stát, že Babiš vůbec neprojde do druhého kola. I když mu Zeman slíbil hlas

Buď postoupí Babiš plus jeden z dvojice Nerudová, Pavel, nebo Babiš vypadne a postoupí jen Nerudová a Pavel. Takové druhé kolo bych nazval "demokratickou variantou".

Jestli něco nepřekvapí, pak výrok Miloše Zemana na Primě, že bude volit svého mnohaletého kumpána Andreje Babiše na Hrad. Prezidentovo zdůvodnění ve srovnání s Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem znělo, že expremiér "má politické zkušenosti a to je můj základní argument".

Nerudovou Zeman zkritizoval za dobu, kdy vedla Mendelovu univerzitu, kde "bývalý prorektor byl obviněn z plagiátorství", "prodávaly se doktorandské tituly zejména do zahraničí" a kandidátka "byla předsedkyní komise pro spravedlivé důchody, která skončila v písku bez závěrů". Mimochodem, tato kritika je zřejmě dost na místě, jak ukazuje server Hospodářských novin. U Pavla Zeman kupodivu uznal, že "rozumí armádě", ale dodal, že "nerozumí v podstatě ničemu jinému". Dále mu vytkl kritiku visegrádské čtyřky, tvrzení, "že je to prázdná skořápka".

Bylo celkem jasné, že se Zeman neudrží a předestře, komu dá hlas. A Zemanovo zdůvodnění, že Babiš "má politické zkušenosti"? Je míněno tak, že je Nerudová a Pavel postrádají. Z padesáti procent je to nesmysl. Petr Pavel na to taky rychle reagoval: "Podle prezidenta nemám zkušenosti a nerozumím zahraniční politice. Za svou diplomatickou kariéru jsem vedl více než 1000 jednání s prezidenty, ministry, náčelníky štábů i s králi. Zřejmě měl na mysli tu 'pořádnou politickou zkušenost' se lhaním a rozeštváváním. Tu opravdu nemám."

Zajímavé, Zeman musí vědět, že Pavel má politické zkušenosti na té suverénně nejvyšší, světové úrovni. Proč lže? Je to prosté, ví, že může oslovit už jen svoje voliče, kterých značně ubylo, a ti tu lež zpochybňovat nebudou. Navíc by se Zemanovi příznivci mohli cítit zklamaní, že SPD Bašta v průzkumech visí na chvostu. Podobně je na tom odborář Josef Středula, jehož Zeman podpořil dříve. Takhle tedy nahání zklamané voliče k Babišovi.

Ví, že tento typ voliče nebude zkoumat, jaké "politické zkušenosti" Babiš předvedl. Že kupříkladu těžce nezvládl covidovou pandemii, selhal jako "krizový manažer". Zajímavé je však to, že Zeman vůbec nezmínil soud s Babišem. Fakt, že byl obžalován a není nijak nemožné, že bude krátce po volbách odsouzen. To je přece zásadní prvek.

Zeman vyvolává černého koně voleb, aby oslabil demokratické favority

Prezident je zkušený politický manipulant, dobře ví, že se teď hraje o dva momenty. První, aby Babiš vůbec postoupil do druhého kola. Šance tří prvních jsou nyní velmi, velmi vyrovnané. Proto mu nahání voliče. Proto nenápadně nabádal kandidáty Pavla Fischera a Marka Hilšera, aby neodstupovali z volby: "Jenom uškodí sobě. Vůbec totiž není zaručeno, že voliči, ať už Fischera, nebo Hilšera, by automaticky volili buď Nerudovou, nebo Pavla." To zní hloupě, kdyby odstoupili, jejich antibabišovští voliči dají hlas buď Nerudové, nebo Pavlovi. Zeman dokonce řekl: "není to sportovní". Jinými slovy, Zuzana Čaputová byla na Slovensku zvolena zřejmě "nesportovně", tvrdí sportovec Zeman.

Jako úplné ufo působilo Zemanovo tvrzení, že se ještě může objevit černý kůň voleb. Prý by se jím mohl stát podnikatel Karel Diviš, jehož po přepočítání hlasů do prezidentské volby vrátil Nejvyšší správní soud. Miloš Zeman: "Nedávno jsem ho viděl v televizi. Kritizoval mě, ale přesto, nebo možná právě proto na mě působil docela sympatickým dojmem. Lidi mu budou fandit i proto, že byl nespravedlivě diskriminován naprosto neschopným ministerstvem vnitra. Takže tady může být černý kůň. I když si osobně nemyslím, že se pan Diviš dostane do druhého kola." Kdo zná Zemana, musí se nahlas smát tomu "kritizoval mě, ale proto je mi sympatický".

Při vší úctě k panu Divišovi, široce známým kandidátem rozhodně není, navíc roli "podnikatele mířícího na Hrad" obsadil Babiš. Takže ne, je to jen ubohý pokus prezidenta Zemana o rozmělnění hlasů pro Nerudovou a Pavla. Je až s podivem, jak bezostyšně prezident kope za Babiše, bylo by cenné vědět, jaký deal se za tím skrývá.

Do voleb zbývá chvilka a nabízejí se dvě reálné varianty: buď postoupí Babiš plus jeden z dvojice Nerudová, Pavel, nebo Babiš vypadne a postoupí jen Nerudová a Pavel. Takové druhé kolo bych nazval "demokratickou variantou".

V první variantě je dost pravděpodobné, že voliči Nerudové či Pavla podpoří Nebabiše či Nebabišku. Nějaké jejich půtky v tom nebudou hrát zásadní roli. Pavel udělal chybu, když váhal s podporou Nerudové proti Babišovi, její klopýtnutí jsou zanedbatelná proti máslu, jež se roztéká po hlavě expremiéra Babiše. Ale nepochybuji, že kdyby postoupila Nerudová, Pavel by vyzval k její podpoře.

V případě druhém, tedy postupu Nerudové a Pavla bez Babiše, by velmi záleželo na schopnosti těch dvou oslovit voliče, kteří volili Babiše a neuspěli, případně nějaké další, nerozhodnuté volící. Tam by pak mohl hrát roli fakt, který se Zeman snaží popřít, tedy že bývalá dvojka v NATO má bohaté politické, vyjednávací zkušenosti a je ve světě známá, stejně jako fakt, že jsme ve válce a generál se do takové doby hodí. Zároveň nelze podceňovat zářivý úsměv exrektorky a její schopnost oslovovat mladé lidi. Pokud je dostane k volbám.

Video: Babiš v pořadu Prima TV K tabuli odpovídal dětem na otázky (15. 12. 2022)