Na co asi myslí ruský voják v záloze, když teď s hrůzou čeká na povolávací rozkaz

Rezervisté vědí, že pokud se odvodu nevyhnou, může je čekat zmrzačení či smrt, každopádně však peklo. Snad jim dojde, že v téhle válce nejde o matičku Rus, ale jen a jen o Putina.

Ruský prezident vyhlásil částečnou mobilizaci, týkat se má hlavně občanů v záloze a s vojenskou zkušeností, rezervistů. Ministr obrany Sergej Šojgu řekl: "Máme obrovské mobilizační zdroje těch, kteří sloužili, mají bojové zkušenosti, vojenskou specializaci. Máme jich téměř 25 milionů." My se na to díváme odsud, z Česka, ze země, kde se nebojuje, kde nám mobilizace nehrozí, pokud se Ukrajincům podaří Putina zastavit. Pokud ne, mohli by nás Rusové znovu napadnout i vojensky, nejen zbraněmi jiného typu, jaký dnes představují dezinformace či energetické vydírání.

Představme si, jak se asi na "částečnou mobilizaci" dívá Rus v záloze, kterého se dosud válka na Ukrajině vůbec netýkala, ani o ní možná pořádně nevěděl. Je mu řekněme 25 až 30 let, nebo mu je klidně 50 či 60, může mít důstojnickou hodnost. Jistě se najdou tací, kteří si půjdou "zastřílet" rádi, nebo tací, kteří myslí, že jdou bránit vlast. Sotva jich ale bude mnoho.

Běžný rezervista mobilizaci vůbec nečekal. Až dosud byl ujišťován, že na Ukrajině jde jenom o "speciální vojenskou operaci", nevede se tam válka. Byl ujišťován, že se vše daří, že to tam "jde podle Putinova plánu". A najednou prásk a neví, co s ním bude, jestli a kdy dostane povolávací rozkaz. Kam půjde? Kde bude bojovat? Kde padne? Protože každý voják ví, že může padnout. Šojgu přece v projevu mluvil o ruských ztrátách na Ukrajině, řekl, že tam padlo 5937 ruských bojovníků.

Podle bývalého náčelníka generálního štábu české armády Jiřího Šedivého mají Rusové v novodobých zálohách 1,5-2 miliony lidí. Jde o ty, kdo si odkroutili roční vojenskou službu, vrátili se domů a byli převedeni do zálohy. Odhadem zhruba pět let si podrží nějaké vojenské návyky. To budou zřejmě lidé, kteří nyní budou osloveni. Tři sta tisíc ze dvou milionů, to už je strašně moc, takže to zasáhne celou zemi, celé Rusko.

Představuji si, že je mi třicet, jsem ženatý, mám jedno nebo dvě děti, nějakou tu práci, možná před sebou dokonce kariéru. Ani ve snu by mě bylo nenapadlo, že bych také mohl jít do války, od té druhé světové v Rusku mobilizace vyhlášena nebyla. A najednou se budu denně s hrůzou dívat do schránky, jestli mi přišel "povolávák". Válka pro mě až do středy, až do Putinova projevu neexistovala. Něco se dělo na Ukrajině, něco "tam dělali", ale to byla "jejich věc". A najednou se bojím, že mě povolají, že mě tam pošlou, že mi vezmou můj nastartovaný život.

Co udělám? Určitě se do války nepohrnu, ti, co se hrnuli, už se asi nechali naverbovat jako dobrovolníci a nepřibývá jich, jinak by se nemobilizovalo. Část rezervistů, vzpomeňme na český komunistický režim, začne horečnatě vymýšlet, jak se povoláváku vyhnout, buď z Ruska utéct, nebo se nějak poškodit, nebo si sehnat lékařské dobrozdání, že jsem služby neschopen. Ale většina z těch 1,5 až dvou milionů lidí tohle neudělá. Bude čekat a bude se bát, jestli to na ně padne. Ruská ruleta.

Začnou se o válku na Ukrajině zajímat, oni i jejich rodiny si začnou skoro jistě shánět informace, co se v té velké sousední zemi děje, jak to tam probíhá. Dosud to šlo mimo ně, teď se jich to najednou bytostně týká. Většina z nich asi dobře ví, kde žije, totiž že ruské propagandě nemohou věřit. Možná si taky myslí, že Ukrajina patří Rusku, ale to nic nemění na tom, že zjevně k Rusku nechce a že se mu brání.

Je velmi pravděpodobné, že Putin nechtěně vyhlásil i jinou mobilizaci, mobilizaci zájmu o Ukrajinu, zájmu o to, jak tam vlastně ty boje probíhají, jak tam ruští vojáci žijí. Lidé v Rusku vědí, že se jim lže, mnoho z nich to zřejmě považuje za samozřejmost, takže když Šojgu řekne, že na Ukrajině padlo 5937 ruských vojáků, budou si číslo násobit deseti, dvaceti.

Budou vidět ty mrtvé a raněné vojáky a důstojníky, kterých může být ještě víc než zabitých. Rus ví, kde žije, Rus, který byl v armádě, ví, co je to ruská armáda, ví, co ho čeká, a nejspíš se na to vůbec, ale vůbec netěší. A ten voják v záloze má rodinu, jeho rodina se děsí, co bude, jestli nepadne, jestli o něj nepřijde, kdo pak bude živit jeho děti. Rusové si možná časem uvědomí, že jejich vlast nikdo nenapadá.

Dozví se, jak to na Ukrajině v ruské armádě chodí, že už teď obsazují velitelské posty kurzanti vojenských učilišť, že mu klidně může velet dvacetiletý mladíček, důstojník prostý jakýchkoli zkušeností, mladší než on. Jak ho asi povede? Kdy ho nějakým mizerným rozhodnutím pošle na smrt, na jatka? Rezervista asi taky lépe než my ví, s čím tam bude bojovat, že mu klidně vrazí starý kalašnikov a tank ze 70. let minulého století. Ví, jak strašnou a často naprosto nesmyslnou buzeraci armáda představuje. Neskutečně neradostné vyhlídky.

Nasadí mu nefunkční "atombordel" a půjde do zamořené oblasti

Jak se bude ve strachu, co přijde, zajímat, uvidí, že se na "vlasteneckých" fórech dělají dobrovolné sbírky na nákup základního vojenského vybavení. Asi mu tedy dojde, jak skvěle je armáda, do níž bude povolán, vybavená. V Rusku se mu nejspíš moc dobře nežije, ale ví, že na frontě bude hůř, vždyť ti, kteří nyní na Ukrajině bojují, dostávají třeba sedm let prošlou stravu a podobně "kvalitní" výbavu.

A protože už nějaký ten pátek sloužil, protože možná má dost konkrétní představu o ruské armádě a protože ví, že moderní techniku samozřejmě neovládá, tuší, že z něj udělají v podstatě potravu pro ukrajinská děla. Je to naprosto pekelná představa, cesta do "mlýnku na maso", jak mobilizaci nazvalo ruské protiválečné hnutí Vesna, jež lidi vyzývalo, ať protestují.

Tím výhled záložáka do blízké budoucnosti ještě nekončí. Jako bývalý voják má asi představu, co jsou jaderné zbraně. Putin ve středu při oznámení mobilizace řekl i toto: "Neblafujeme. Ruští občané si mohou být jisti, že bude zajištěna územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda. Dovolte mi to znovu zdůraznit: všemi prostředky, které máme k dispozici." A ruský exprezident, dnes místopředseda Federální bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv řekl, že na obranu území přičleněného k Rusku může být použita jakákoliv ruská zbraň, včetně jaderné. A tak si rezervista představuje, že může být povolán do války, už to není "speciální operace", ale válka, v níž je Putin ochoten použít atomovou bombu. A on se může shodou okolností ocitnout tam, kam ji Rusko hodí. Oblečou mu "atombordel", oděv proti ozáření, který dávno není funkční, a půjde do zamořené oblasti…

Nemyslím si, že by se rezervisté vzbouřili, Rusové jsou zvyklí, že se na nich dříví štípe. Zato si dovedu představit, s jakým nadšením tihle Putinem zaskočení a zneužití lidé mezi pětadvaceti a pětašedesáti půjdou do války. Jak nulový "morál" budou mít. Putin si z nich, aby zachránil sám sebe, udělal woodoo panenky.

Jak si začnou zjišťovat, co se na Ukrajině děje, asi se taky dozvědí, že jsou Zelenského vojáci čím dál víc vybaveni moderními západními zbraněmi, přesnými zbraněmi. Budou vědět, že pokud se povoláváku nevyhnou, čeká je peklo, možná smrt, možná zmrzačení. A možná jim časem dojde, že to není pro matičku Rus, ale jen a jen pro Putina.

