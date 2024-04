Na Slovensku vyhrál muž lži. Šířil nenávist a strach, země je tvrdě rozdělená

Petra Pellegriniho podpořil v kampani Andrej Babiš, stejně jako jel dříve podpořit Roberta Fica. Česko by chtěl táhnout slovensko-maďarskou cestou.

Na Slovensku je hotovo, Peter Pellegrini získal v prezidentských volbách 53,12 procenta, diplomat Ivan Korčok 46,88 procenta. Zázrak se nekonal. Kdo čekal nějaký extra těsný souboj, krutě se mýlil. Proč, když po prvním kole vedl Korčok? Odpověď je jasná, Pellegrini ve druhém kole přitáhl k urnám masu dalších voličů. V prvním pro něj hlasovalo 830 tisíc občanů, ve druhém o neuvěřitelných 600 tisíc víc, obrovský posun.

Jakkoliv znalci Slovenska mluvili o tom, že premiér Robert Fico možná ani nechce, aby "zrádce" Pellegrini vyhrál, vládní aparát provládnímu kandidátovi pomohl. Typické bylo, jak ministři ladili voliče tím, že těsně před volbou rozdělili mimořádné odměny svým zaměstnancům. Pro Pellegriniho pracovala proruská a konspirační média, maďarská televize v době předvolebního moratoria vysílala rozhovor s tímto kandidátem znovu a znovu. To ovlivnilo maďarskou menšinu. Dostalo se mu podpory proruského českého exprezidenta Miloše Zemana, podpořil ho Andrej Babiš, nakonec mu pomohl i premiér Fico. Těžká masáž. Korčok na to neměl.

Důležitá je otázka, jak a čím Pellegrini voliče přitáhl, protože odpověď na ni celkem jasně ukáže, jak se bude Slovensko dál vyvíjet. Pellegrini manipuloval, lhal a velmi úspěšně šířil nenávist a strach. Z umírněného diplomata Korčoka udělal válečného štváče, který slovenské občany pošle umírat na Ukrajinu. Pokud je člověk schopen vnímat realitu a současná opravdová rizika pro Slovensko, bylo to prostě odporné.

Slovensko je tvrdě rozdělené na část vyděšenou, poněkud nepochopitelně proruskou, ficovskou a na menší část řekněme liberálně demokratickou. Pokud by někdo chtěl nad Slovenskem lámat hůl, pokud by ho chtěl "raději nechat plavat", měl by si uvědomit, že je to náš soused, s kterým máme historicky naprosto mimořádné vazby a vztahy. Nejen to, skoro 47 procent Slováků hlasovalo proti "ficovsko-pellegriniovskému" obratu. To není málo, ta země není ztracená a tamní opozice nezbytně potřebuje naši podporu.

Někteří slovenští novináři mluvili o tom, že Fico Pellegriniho nechce ze dvou důvodů. Za prvé miluje střet, na kterém je postavena i jeho politika - na souboji, na hádce. Proto by mu prý vyhovoval Korčok, do kterého by kopal stejně, jako kopal do Zuzany Čaputové, třeba když stál na demonstraci v Nitře, kde jeho lidé hecovali dav, aby řval, že je "americká ku*va".

Za druhé tvrdili, že pro Fica by byl Korčok výhodný kvůli Bruselu, Slovensko by nevypadalo tolik nedemokraticky a tolik prorusky. Ukázalo se, že ani jedno nesedí. Fico si fackovacího panáka najde vždycky, klidně se jím může stát Pellegrini, když nebude poslouchat na slovo. A v Bruselu Fico bude hrát hodného sám, jako to dělá i nyní, aby nepřišel o dotace.

Pro české vládní politiky je mimořádně důležité, aby si uvědomili, jak snadno se dá posouvat režim a oblbnout velká část národa. Jak strašně riskantní jsou tři hrozby: populismus, dezinformace a zkrocená média. Protože to všechno na Slovensku hrálo roli. Česká vláda především málo bojuje proti dezinformacím, nechává je často zcela bez kontroly a odezvy. Chyba.

Oficiální cesty Česka a Slovenska se nyní zásadně rozcházejí, Slovensko má dnes blíž k orbánovskému Maďarsku než k "fialovsko-pavlovskému" Česku. Pro nás to samozřejmě není nic pozitivního, společenství typu visegrádské čtyřky v době války na Ukrajině v podstatě úplně ztrácejí smysl. Jen pomáhají Maďarsko a Slovensko krýt, dělat jim stafáž. Pokud u nás vyhraje Babiš, je jasné, že nás potáhne slovensko-maďarskou cestou.

Varovné je, že Fica i Pellegriniho právě Babiš podpořil. Dalo by se říct, že se na obou výhrách těchto zjevně proruských politiků do jisté míry podílel. Ostatně v televizi Prima řekl, že má na Slovensku mnohem větší vliv než třeba Miloš Zeman. On se doma brání, že není "bezpečnostní riziko", že není "proruský", že i on chce návrat celého území Ukrajině, ale na druhou stranu jasně podporuje slovenské proruské politiky. Jeho postoj má být zřejmě úmyslně schizofrenní, rozdvojený. Hraje to jako Fico pro Brusel i pro české proruské voliče.

Když přemýšlíte, co chce Fico, nemáte jasno. U Orbána jasno je, chce revizi Trianonské mírové smlouvy, chce velké Maďarsko a sází v tom nesmyslně na Putina. Ale Fico? Fakt chce k Rusku? Fakt chce Pellegrini, muž lži, k Rusku? Zřejmě ne. Spíš jde o nějaké domácí vendety a o moc. Získat moc za každou cenu. Fico a Pellegrini se v tom podobají Babišovi. Slovensko se pro nás znovu stává varováním.

