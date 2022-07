Na Ukrajině se láme chleba. Svět už ví, že je Putin prezidentem lži a smrti

Pokud Kremlu nepomůže ani masivní nasazení záložáků, které požene na jatka, prohraje i doma, nejen ve světě. A s ním prohraje celá jeho vraždící, hodnoty převracející parta.

Už 138. den zuří na Ukrajině válka. Strašná válka, jež ani zdaleka nekončí. Pozorujeme ruskou zběsilost, surovost, ničení sousední země, ale spolu s tím vidíme také ruský neúspěch. Putin zřejmě dosáhl opaku, něčeho, co nechtěl, mobilizoval Ukrajinu, ale i Západ a další státy. Situace, v níž se Rusko vinou Putina ocitlo, je zvláštní. V něčem odráží sílící stav, který pozorujeme dlouhou dobu i u nás doma, v Evropě, ve Spojených státech i jinde - převracení hodnot.

Rusko se stalo největším převracečem, může sloužit jako ukázka naprosté absurdity. Putin a spol. postavili realitu na hlavu, tvrdí - a podle některých si to i ruský prezident myslí -, že je Rusko napadeno a že se útokem na Ukrajinu pouze brání. V menším měřítku máme totéž doma a mají to i v Americe - trumpismus. Jen v Rusku je to vyhnáno daleko za dosavadní známou mez. Máte dojem, že putinovské Rusko jako by usiluje vnutit ty své naruby převrácené hodnoty celému světu. Zařídit, aby lež byla pravda, a naopak, aby se pravda stala lží.

Dobře se to dalo pozorovat při nedávném summitu zemí G20 na Bali. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se ocitl v izolaci pro Rusko nyní zcela typické: deset z dvaceti zemí G20 zavedlo proti Rusku sankce, s Lavrovem jejich diplomaté nemluvili, Rusko nikdo z přítomných přímo nepodpořil. Tomu se říká diplomatická katastrofa, mezinárodní porážka Ruska. Ruská administrativa si to zřejmě uvědomuje, proto po summitu lhala, že Lavrov izolován nebyl.

K válce na Ukrajině však ruský ministr zahraničí na Bali sdělil toto: "Nebyli jsme to my, kdo opustil všechny souvislosti, byly to Spojené státy. To je vše, co mohu říci. A nikomu nebudeme navrhovat schůzky. Pokud nechtějí mluvit, je to jejich volba." Když sledujete válku na Ukrajině - a sleduje ji obrovské množství lidí po celém světě - vidíte jasně jednu věc: to Rusko "opustilo všechny souvislosti".

Místopředseda ruské bezpečnostní rady, bývalý ruský premiér a bývalý prezident Dmitrij Medveděv 6. července zase svět varoval na síti Telegram před snahou postavit Rusko před soud za jeho invazi na Ukrajině: "Myšlenka trestat zemi, která má největší jaderný potenciál, je sama o sobě absurdní. A potenciálně ohrožuje existenci lidstva. Ale teď bych se rád vyjádřil k něčemu jinému. Totiž, kdo křičí, že je třeba uspořádat soud s Ruskem a zapojit do toho nadnárodní orgány? Kdo je ten odvážlivec či idiot?"

Čech Rusku může jen těžko rozumět

Dmitrij Medveděv pokračoval: "Velekněz je všem známý. A odvedl velmi dobrou práci, aby zaséval chaos a devastaci po celém světě pod zástěrkou pověstné 'pravé demokracie'. Umí brutálně a primitivně vnutit svou vůli za použití peněz, bezcharakterních vazalů, které nazývá 'spojenci', a zbraní nejvyšší kvality." - Velmi podobná úvaha, jakou nabídl na Bali Lavrov. Viníkem jsou USA a spojenci. Viníkem je demokracie. A hodně, hodně Rusku vadí ty "zbraně nejvyšší kvality".

Zvenčí to vypadá jako šílená křeč, skoro se tomu nedá rozumět. Myslím, že občan mnohem menšího národa, jako jsme my, Češi, to vlastně nemůže tak úplně pochopit. Protože chce věřit, že i lhář ví, že lže, a že pokud lže stát, pak prostě musí vědět, že lže. Ale možná se v tom pleteme, možná Putin a spol. propadli lži tak, že ji mají za pravdu. Ostatně je v tom podporují i ruští představitelé pravoslavné církve, mají to tedy dokonce "posvěcené".

Ta křeč, to podivné politické šílenství, pokračuje i v průběhu ukrajinské války. Putin určitě ví, že na Ukrajině prohrává, protože ji bleskově nedobyl, protože trvá už 138 dní, protože tam ztratil obrovské množství vojáků a vojenské techniky. Zjevně potřebuje aspoň něco, co by se podobalo úspěchu, co by se dalo doma prodat jako úspěch. Dělá to typickou ruskou metodou, narve tam co nejvíc vojska, protože ví, že teď se láme chleba. Ne v únoru, když to začalo, ne později, když se musel stáhnout od Kyjeva, ale nyní. Právě proto, že se Rusko propadlo do hluboké, dosud nepoznané izolace.

Podle britského ministerstva obrany jsou z celé ruské země přesouvány záložní síly a kumulují se poblíž Ukrajiny. Putin pravděpodobně chystá další masivní ofenzivu. Podle Britů využívá velká část ruské pěchoty k přesunům transportéry MT-LB, které většinou doposud ležely někde ve skladech. Údajně jsou vojáci vyzbrojeni zastaralým nebo nevhodným vybavením. Ale to je jedno, bude jich mnoho a povalí se na Ukrajince. Putin zoufale potřebuje aspoň nějaký úspěch.

Vraždění civilistů, bombardování škol a nemocnic, to není úspěch

Ví, že vraždění civilistů, shazování raket na školy a nemocnice, na civilní paneláky tím úspěchem není. Potřebuje kus zničeného ukrajinského území ovládnout. Je to naprosto šílený postup, zoufalý postup, ale Putin zřejmě hraje už i sám o sebe. Pokud mu nepomůže ani masivní nasazení záložáků, které požene na jatka proti "zbraním nejvyšší kvality", prohraje i doma, nejen ve světě. A s ním prohraje celá jeho vraždící, hodnoty převracející parta.

Proto se teď láme chleba. Putina Ukrajina stála už strašně moc. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak minulý týden uvedl, že od zahájení invaze na Ukrajinu Rusko přišlo o 115 000 vojáků, číslo zahrnuje mrtvé i zraněné, nelze ho však ověřit z nezávislých zdrojů. Podoljak: "Ztráty armády Ruska za 132 dní války činí 115 000 mrtvých a zraněných. Armádní jednotky ztratily na 36 000 a soukromé vojenské společnosti až 12 000 lidí. Ostatní jsou zranění." Vojsku proruských separatistů na Donbasu podle něj "zbývá 25 až 35 procent živé síly". - Pak je pochopitelné, proč Putin stahuje záložníky z celého Ruska.

Nevíme, jak jsou na tom Ukrajinci, jak velké ztráty mají oni. Podle Podoljaka v bojích ve východoukrajinském Donbasu umírá každým dnem 100 až 200 ukrajinských vojáků, oznámil to minulý měsíc. Zároveň se hodně píše o tom, že ukrajinské armádě dochází munice. Na druhou stranu však dostává špičkové, moderní západní zbraně.

My se na události díváme prizmatem naší, české situace. Obáváme se podzimu a zimy, sledujeme obří množství dezinformací, vnímáme rostoucí domácí nespokojenost. Je pro nás těžké pozorně vnímat, co se děje na Ukrajině, v Rusku. Měli bychom ale vědět, že Putin musí být zoufalý, nedaří se mu ani tažení proti Ukrajině, ani převracení hodnot, které cpe světu. Počet mrtvých a zraněných Rusů mu zase nepomůže doma. Stejně tak mu škodí západní sankce. Pokud Medveděv mluví o mezinárodním tribunálu, před kterým by mohlo ruské vedení stanout, je jasné, čeho se Kreml obává, co řeší.

Chleba se láme i na Západě. Po prvotním únorovém úděsu z ruské agrese přichází zvyk, únava, soustředění se na sebe, na naše potíže a bolesti. Slyšíme řeči o "míru", jehož by se dalo dosáhnout jedině tak, že Ukrajina a Západ ustoupí Putinovi. Ale západní politici - a nejen oni - už vědí, co je Putin zač, antisvětový politik, prezident lži, prezident smrti, prezident obklopený lháři, vrah obklopený vrahy. Člověk, se kterým nelze jednat.

Existuje jen jedna cesta, porazit ho na Ukrajině. A porazit ho i u nás doma. Porazit lidi jako Babiš a Okamura, kteří ukrajinskou válku surově využívají ke svému prospěchu.

