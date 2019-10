Komentář: Schizoidní Česko. BIS stojí proti Rusku, Číně a Zemanovi, Babiš peče s ní

Žijeme v totálním rozpolcení, premiér Babiš stojí zjevně na straně BIS, ČR a Západu (to je jeho hlavní premiérská kvalita, i když se snaží mermomocí si to s „hlavou státu“ nerozházet), prezident Zeman stojí na straně našich a evropských nepřátel, rozkladačů.

Pro českou bezpečnost dvě naprosto zásadní zprávy: Bezpečnostní informační služba (BIS) loni odhalila síť ruských špionů působících na území Česka. V úzké spolupráci s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) ji zcela zničila, rozbila. Druhá: službě se podařilo ve spolupráci se zahraničními partnery "identifikovat přípravu útoku na produkty společnosti Avast. Ta sama patří mezi největší kyberbezpečnostní firmy na světě. Díky intenzivní spolupráci odborníků z BIS a Avastu se podařilo útoku zabránit a ochránit tak stovky milionů uživatelů z celého světa". Píše tajná služba na svých stránkách.

Těžko hledat nějaké ještě jasnější důkazy, jak se na nás Rusko a Čína dívá, co pro ně znamenáme: jsme nepřítel, na jehož výsostném území obě tyto světové velmoci vyvíjejí tajnou, rozvědnou činnost namířenou proti zájmům našim i zájmům našich spojenců. Ví to prezident, ví to vláda a díky větší otevřenosti BIS po nástupu Michala Koudelky do čela služby to vědí či mohou vědět i naši občané.

Rozbití dvou firem namířených proti Česku a zemím EU Koudelka doplnil o tuto informaci: "Vyšetřování dále pokračuje. Zabránili jsme této aktivitě z území České republiky, která byla součástí dalšího řetězce, jehož Rusové využívali a připravovali k využití v jiných zemích Evropy."

Obě počítačové firmy byly koncipovány jako buňky v širší evropské síti, jež měla provádět hackerské útoky. Hackovací systém byl umístěn v počítačích, které se ve firmách nalézaly. Podle Respektu měly být přístroje propašovány v diplomatických vozech ruské ambasády. Tam, podle odhadů, pracuje asi třetina "diplomatů", kteří jsou v reálu agenty tajných služeb. Skupina byla rozbita loni. Její cíl? Informace. Klíčová ministerstva, parlament, bezpečnostní instituce atd.

Druhý případ, útok na kyberbezpečnostní firmu Avast, se podle BIS datuje do letošního září, je zcela čerstvý. Služba uvádí, že Avast obsluhuje více než 435 milionů uživatelů v 68 zemích a má své kořeny u nás. Koudelka: "Při této akci se nám společně s Avastem podařilo zabránit úniku dat milionů českých občanů a tisíců důležitých institucí, které jejich produkty používají."

BIS sleduje i další služby, ale za ohrožení české bezpečnosti považuje ruské a čínské zpravodajské agentury. Dalo by se říct, že tedy máme naprosto jasno. Jaká by měla být normální reakce? Vyhošťování diplomatů, zavírání aktérů, kterým je dokázána spolupráce na hackování. Zároveň nóty oběma zemím, jejichž služby to u nás podnikají. A vláda či prezident by měli informovat veřejnost, ty věci jsou až příliš vážné. Hackerské útoky na systémy zemí, které jsou členy NATO - jde opravdu o hodně, o základní bezpečí české i našich spojenců.

Češi mezi dvěma ohni

Reakce jsme se však dočkali výhradně ze strany BIS. Vedení země dělá jakoby nic (byť zde nutno dodat: Andrej Babiš jistě věděl, že "bizoni" zveřejní informace o útoku na Avast a předtím zprávu o hackerech v ruských kyberfirmách, sám se však nevyjádřil).

Bude zajímavé sledovat další detaily, půjdou někteří odhalení proruští hackeři před soud, NCOZ údajně provádí úkony v trestním řízení, takže snad ano. Kolik lidí bylo vyhoštěno, nebo snad na našem území zůstávají? Vyhoštění je věcí ministerstva zahraničí a vlády, ta se ze všech sil pokouší vyjít se Zemanem, vlastně ho kryje.

Víme zatím jen tolik: ruská ambasáda popřela, že by nějak s firmami spolupracovala. Ruská média na BIS rovnou zaútočila (úřad je prý "bezmocný"). Což se samozřejmě dalo čekat, kdyby podíl na špinóvání přiznala, v Rusku by zřejmě probíhala další perestrojka, což za Putina jistě nehrozí. A případ Avast? Ten byl řešen v kybeprostoru, tam zatčení a vyhoštění být nemohou.

Proč se BIS více otevřela veřejnosti, proč najednou více víme? Má to dva důvody. První: služba potřebuje občany na své straně, potřebuje, abychom věděli, že pro nás pracuje a že je úspěšná. To je velmi důležité, úspěch se prostě měří vykonanými, dotaženými akcemi. A mimo jiné také kvalitní spoluprací s dalšími bezpečnostními složkami (zde NCOZ).

Druhý důvod je politický. Prezident Zeman Koudelku odmítá povýšit do generálské hodnosti. Důvod? BIS poráží Rusy na našem území a Putinovi se to nelíbí. Zároveň služba poráží Číňany ve snaze dostat se ke klíčovým informacím o našich (i dalších) občanech. To se jistě nelíbí Si Ťin-pchingovi. Zeman dělá dlouho viditelně a slyšitelně proruskou a pročínskou politiku. Chápej protičeskou.

Odtud plyne, že naši velcí nepřátelé, Rusko a Čína, kteří se snaží rozložit český i EU systém, u nás žijí v jakémsi dvojím režimu. Mají podporu Hradu, Zemana, ale zároveň čelí aktivitám tajných služeb, které jsou ze zákona povinny naše bezpečnostní a ekonomické zájmy chránit. Dobře viditelné je to kupříkladu u plánované sítě 5G, Zeman tlačí Huawei, ale naše bezpečnostní instituce jsou opatrné. Případ Avast ukazuje, že naprosto právem, jednat jinak by bylo šílenství.

Jak už řečeno výše, Koudelka se opět nestane generálem (nedostal pozvánku na Hrad), takže je všecko zřejmě "v pořádku", jsme dál chráněni. Bude zajímavé pozorovat, jak se Zeman (či jeho druhá ústa Ovčáček) vyrovná s novými informacemi o spolupráci ruské ambasády s hackery a o útoku na Avast. Jestli zase uslyšíme převyprávěné stanovisko Moskvy (jako u novičoku a vydání hackera Nikulina do USA) a Pekingu (jako u firmy Huawei).

Ve skutečnosti žijeme v totální schizofrenii, vláda, premiér Babiš, je zjevně na straně BIS, ČR a Západu (to je jeho hlavní premiérská kvalita, i když si to mermomocí snaží s "hlavou státu" nerozházet), Zeman stojí na straně našich a evropských nepřátel, rozkladačů. Pro občany velmi nekomfortní, zmatečná situace.