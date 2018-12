Zeman zrazuje české zájmy. Čas na žalobu pro velezradu

Velezradou ústava chápe jednání směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu. A to se bohužel děje.

Jsme zvyklí na leccos, ale střet prezidenta Zemana s tajnou službou BIS, kontrarozvědkou, jež chrání Česko před nepřátelskými mocnostmi, to je něco zle nového, velmi riskantního hlavně uvnitř země.

V TV Barrandov Zeman označil BIS za "čučkaře" (čučka je na jihovýchodní Moravě čočka, čučkař člověk neschopný, u Zemana možná půjde o jiný kmen, "čůčo", levné víno) a pravil, že je neschopná a že "za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského, nebo čínského, špiona".

Útok odmítla BIS ("… služba ještě nikdy v minulosti nebyla tak silná a úspěšná jako v posledních letech. Máme za sebou mimořádně úspěšné období…"), premiér Babiš ("BIS odvádí profesionální práci a mám se službou jen dobré zkušenosti. Vláda ani výbory sněmovny neměly za uplynulé období k její práci žádné výhrady"), vicepremiér Hamáček atd.

Dejme tomu, že by měl Zeman pravdu, že by tajná služba nefungovala. Jak to ví? Odkud? Od služby samé jistě ne, tak od koho? Od jiné západní tajné služby? Těžko, tyto služby s BIS spolupracují. Dál, má s tím jít prezident do televize? Pokud má důkazy, měl by se přece logicky obrátit na premiéra, ten odpovídá za práci tajných služeb. Jenomže Andrej Babiš BIS chválí. Proč to tedy Zeman udělal? Co sleduje?

Vraťme se ještě k otázce "od koho to Zeman má". Jistě, mohl dostat podnět od tajných služeb, ovšem od těch potrefených, o nichž BIS píše, že nás ohrožují. Ty se potřebují bránit a Zeman jim nahrává, pokud tvrdí, že je BIS neschopná, pracuje v jejich prospěch.

Proč lhal, že česká civilní, interní tajná služba neodhalila jediného ruského nebo čínského špiona? Služba obratem uvedla, že se jí počátkem letošního roku "podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost". Navíc, všichni víme, že vláda (ministr Stropnický) letos z Česka vypověděla tři špiony převlečené za diplomaty.

Zeman chce mást českou veřejnost. A další důvod, stejně vážný: když čtete zprávu BIS, píše se tam o kontaktech špionů s českými politiky a úředníky a o vyzrazování tajemství. Nepříjemné čtení pro ty, kteří nás zrazují, mohli by skončit ve vězení. Pokud jsou spojení s Hradem, nebo tam rovnou pracují, je pak jasné, že se jejich šéf cítí biskou ohrožen. Neboli končí legrace.

Zeman, potrava pro ruskou propagandu

Jak je to dnes se špiony nepřátelských zemí (mezi něž BIS řadí Rusko a Čínu, usilující nás vyhnat z EU a NATO)? Mají fantastické možnosti, existuje Schengen, mohou se volně, de facto nekontrolovaně, pohybovat po celé unii.

Podle expertů špioni usazení kupříkladu na ruské ambasádě v Praze vyjíždějí dělat svoje akce do Německa, proto ruská ambasáda v Praze zaměstnává tak absurdní množství lidí, využívají naší polohy a hloupě vstřícného českého zázemí. Pak ovšem BIS těžko může "chytit" ruského špiona usazeného u nás. A němečtí špioni zas mohou dělat akce v Česku, dodejme. Chybí společná tajná služba EU, jež by tuto výhodu cizích špionů eliminovala.

Podle těžko ověřitelných informací z prostředí tajných služeb, už od nástupu Zemana na Hrad řeší BIS problém, co mu posílat a co ne. A kdy mu jisté utajované informace poskytnout (až po akci raději). Chápejme, bylo by nebezpečné poskytovat důvěrné informace o ruských a čínských agentech Hradu, kde mohou být buď zaháčkováni, nebo usazeni.

Pro Zemanovy voliče by mělo být důležitá toto: často říká, že hájí české národní zájmy. (Volební heslo: "Tato země je naše.") Je v českém národním zájmu pomlouvat BIS, jež podle poslanců, premiéra i vicepremiéra funguje? Není. Zeman tedy veřejně, prokazatelně pracuje proti českým národním zájmům. Dělá to dlouho, ale po poslední výroční zprávě BIS úsilí škodit vystupňoval, jako by se cítil ohrožen, jako by BIS věděla příliš mnoho.

Následky útoku na BIS? U svých voličů (kteří se z nemalé části kryjí s voliči Babiše) se pokouší zpochybnit český stát a jeho tajnou službu. Pro premiéra nastává velký problém, jeho sdělení, že BIS funguje, znamená tvrdý střet se Zemanem. Pokud Babiš chce Česko na Západě, střetu se nevyhne, napětí mezi ním a Hradem poroste až k neúnosnosti.

Zeman vysílá vzkaz i do zahraničí. Západ ví, s kým má tu čest, západní tajné služby dobře kooperují s naší biskou. Jde tedy o Rusko a Čínu. V Rusku je útok na BIS vítanou pomocí pro kremelskou propagandu.

Několikrát se už ve spojení se Zemanem mluvilo o velezradě (ústava tím chápe jednání směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu). Tentokrát je obsah pojmu zřejmě naplněn a dá se lehce doplnit o další Zemanovy akce, třeba o jeho "pátrání po novičoku" v Česku, jež hrálo pro Putina a proti Británii (ta v tu dobu obvinila Kreml, že akci organizoval, později byla zveřejněna celá řada důkazů o lidech, kteří atentát s nejvyšší pravděpodobností spáchali a pracovali přímo pro ruskou tajnou službu). O tom, že by prezident ztratil úřad, by musel rozhodnout Ústavní soud na základě žaloby Senátu.

Je na čase ji podat. Prezident, který ničí práci vlastní tajné služby, stává se velkou hrozbou pro stát. Muselo by se však najít sdostatek senátorů ochotných hájit české národní zájmy a jít do střetu s populárním tuzemským politikem. Mimo jiném od toho tu však Senát máme. Důkazy poskytuje Zeman sám, opakovaně a veřejně.