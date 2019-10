Názor: V Kellnerově konzervě sedí Klaus a Zeman. Utká se Nova s Milionem chvilek?

Jiná cesta, jak se bránit případnému nežádoucímu, politickému vlivu PPF v TV Nova: pokud by komerční televize začala „barrandovat“, "soukupovat", bude se muset aktivně bránit občanská společnost.

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil TV Nova. Stalo se to v době, kdy se hroutí česko-čínské vztahy, zmizel čínský poradce Miloše Zemana Jie Ťien-ming, pražský magistrát se začal chovat sebevědomě ve vztahu k Pekingu, tajná služba BIS varuje, že u nás řádí čínské tajné služby, čínské investice se zde konají minimálně. Zjevně se zhoršilo zdraví českého prezidenta, sám začal mluvit o nástupci a jako korunního prince zmínil Andreje Babiše.

Na lince Praha-Peking to nevypadá zrovna růžově, avšak Kellner v Číně usadil značnou část svého byznysu. Není proto divu, že koupě vlivné Novy vyvolala otázky či obavy, proč to udělal.

V úvodním slovu k výroční zprávě PPF za rok 2018 podnikatel píše: "PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpovědností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a efektivně náš byznys, držet se při tom západních podnikatelských standardů."

Napsal tam i toto: "Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě. Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení."

Miliardář ukončil mlčení a přihlásil se k vlastní verzi konzervatismu. Vyzdvihl "úctu k tradicím", v Česku problém, jaké jsou naše tradice. Svoboda? Nebo jsme spíš tradičně manipulovaná a zmanipulovaná společnost? Kolik lidí tu usilovalo žít svobodně za nacismu, bolševika, nyní?

Z otázky po tradicích a konzervatismu á la Kellner se jen tak nevymotáme. Zkusme to jinak: koho z politiků u nás podporuje? Václava Klause a Miloše Zemana. O tom není pochyb, tyhle dvě výrazné postavy jsou jeho. Není třeba je představovat, známe perfektně jejich orientaci. Pokud se Kellner považuje za západního člověka, pak netradičně podporuje dva antizápadní, antiunijní politiky, obdivovatele Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga.

Zeman část naší politiky otočil od lidských práv k "ekonomické diplomacii". Pro PPF je výhodné mít pročínského prezidenta. Nakolik to tam opravdu pomáhá, ví asi nejlíp právě Kellner a jeho tým.

"Zemanokellnerismus" versus občanské hnutí

Vraťme se k českému dění. Zeman hledá nástupce a bylo by s podivem, kdyby chtěl Kellner na Hradě Babiše, neboť premiér není vyznavačem Číny. V přímé volbě prezidenta může TV Nova hrát velkou roli, podle některých znalců médií ji může i rozhodnout. V posledních letech vidíme, že prezident typu Zemana či Klause má na politiku země obří vliv, nad rámec ústavy.

Pokud jde o volbu hlavy státu, připomeňme Kellnerovo "vyznání víry" z výroční zprávy PPF. Evropa je prý "stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení." Zeman a Klaus tedy představují svobodu, kreativitu a kritické myšlení? OMG! Proto je Kellner podporuje? Proto sedí v jeho konzervě? A co je ta "individuální nárokovost"? Nárok na kvalitní lékařskou péči ze zdravotního pojištění? Na čistý vzduch? Podpora inkluze…?

Jaké ideologie omezují svobodu, kreativitu a kritické myšlení? Evropské, nebo komunistické? Chápete? Kellner zjevně v něco jiného "věří" a něco jiného podporuje.

Zpět k Nově a tvrzení, že PPF nechce dělat politiku. Jistěže ne, Kellner na to má lidi, dnes Klause a Zemana, oba však už za politickým zenitem. Potřebuje nové postavy. Budou podobně "konzervativní" a svobodě nakloněné jako Klaus a Zeman? V tom bude Kellner pravděpodobně neměnný (konzervativní).

Zřejmě nás čeká zajímavé utkání dosavadního (Zemanem a Klausem hodně nabouraného a poškozeného) západního směřování Česka s "Číňanem" Kellnerem. Dokud budou Klaus a Zeman fungovat, nic moc se dít nebude, jen nenápadně (možná personální výměny v Nově, možná důraz na to, aby Čína vypadala lépe a aby se u nás nepěstoval Antizeman, jak by řekl Vladimír PPF Mlynář).

Až pak do tuhého půjde, bude potřeba mít sobě nakloněnou partaj, ANO to asi nebude, takže třeba Trikolóru a svého pracanta na Hradě. Minimum pro TV Nova: nejít proti nim, ani v případě, že by si to zasloužili. Více: poskytnout jim nadstandardní prostor.

Na zákon o rozhlasovém a televizním vysílání nespoléhejme, u nás je papírový, viz TV Barrandov. Stejně nelze spoléhat na poslance. Proto za KellnerNovy vzroste význam veřejnoprávní televize. Už teď žije pod palbou, to se ještě zhorší. Je důležité, aby občané nenechali ČT umlčet.

Jiná cesta, jak se bránit případnému vlivu PPF v Nově. Pokud by komerční televize začala "barrandovat", "soukupovat", bude se muset aktivně bránit občanská společnost. Není nic silnějšího než sami občané, pokud chápou smysl demokracie. Pak by se dal čekat střet Milionu chvilek pro demokracii s PPF Nova. Což je utkání, z něhož, řečeno výrazivem Klause seniora, "zemanokellnerismus" nemusí vyjít vítězně.

Ještě stále však existuje i jiná reálná možnost, totiž že se Nova do politiky míchat nebude. Jeví se však jako poměrně malá.