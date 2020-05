Nechudneme kvůli vládě, ale proto, že se bojíme

Tým China Golden Dragon chybí mezi přihlášenými účastníky do druhé hokejové ligy. V tuzemsku by ale měl čínský výběr působit i v nadcházející sezoně. Podle informací, které získal Deník N od kouče Jiřího Šejby, se má v souladu s předběžnou dohodou zapojit do druhé nejvyšší juniorské soutěže.

"Minulou sezonu tady byl dospělý tým, ale čínská strana má nyní představu, že bychom u nás začali připravovat tým do dvaceti let, který by podle předběžných jednání hrál druhou nejvyšší juniorskou ligu. Teď jde ale o to, jestli to situace ve světě dovolí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale ve spojení jsme," přiblížil Šejba.