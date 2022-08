Největší historickou zásluhou Gorbačova bylo, že nakonec nic nedělal

Pozoruhodný odpor posledního sovětského vůdce zhostit se lídrovství světové velmoci připravil československým komunistům pekelné poslední roky samovlády.

Pokud by někdo chtěl vtěsnat odkaz posledního sovětského generálního tajemníka Michaila Gorbačova do jedné minuty, pak je volba jasná - bizarní reklama z 90. let na řetězec Pizza Hut.

V něm Gorbačov se svojí vnučkou vejde do prodejny rychlého občerstvení. U vedlejšího stolu ho poznají další strávníci a začnou se hádat. "Kvůli němu je ekonomický zmatek", tvrdí otec. "Kvůli němu máme příležitosti," odporuje syn. "Kvůli němu je politická nestabilita". "Máme svobodu." "Kompletní chaos." "Naději." Načež se do debaty vloudí matka a prohlásí: "Kvůli němu máme spoustu věcí." Pak se zarazí a dodá: "Třeba Pizza Hut." A celé osazenstvo jídelny začne zcela nepochopitelně oslavovat Gorbačova.

Podivná reklama z časů, kdy se doma nemilovaný Gorbačov raději prodával do mezinárodních reklam, dokonale vystihuje jeho vnitřně velmi rozporný odkaz. I ve skutečné historii konce sovětského impéria se podobně jako v reklamě neustále všichni bavili o jeho záměrech, ale on jen stál opodál jako statista. I v reálu jeho příznivci i odpůrci se chtěli dobrat toho, zda s Gorbačovem přišlo něco skvělého, nebo naopak strašného. Ale nakonec se shodli jen na nějaké podružnosti.

Neschopnost Gorbačova být skutečným lídrem velmoci a zároveň jeho nepochybně dobré demokratizační reformní záměry vytvářely ještě za jeho vrcholného působení totální zmatek. Zároveň to byl ale zmatek, za který si zasloužil Nobelovu cenu míru, protože přivedl k zániku nebezpečnou autoritativní velmoc.

Glasnost versus ČSSR

Od svého nástupu do funkce generálního tajemníka v roce 1985 vzbuzoval obrovské naděje v Sovětském svazu, východním bloku vazalských socialistických zemí i na kapitalistickém Západě. Finální reformní krok - snad k výjimkou odzbrojovacích smluv - však skoro vždy chyběl. Dosud se proto vedou spory, co vlastně znamenaly jeho hesla o "glasnosti", "perestrojce" a "uskorenije", protože nakonec znamenaly všechno a nic.

Některým vazalským komunistickým politikům ve východní Evropě takové prostředí svědčilo - například státostrany v Maďarsku či Polsku si mohly rozvíjet své ekonomické reformy a uvolňování politického represe. Pro tuhé konzervativní státy jako bylo východní Německo či Československo však byl Gorbačov obří problém.

Když v lednu 1987 na plénu sovětských komunistů Gorbačov naplno vyhlásil širokou demokratizaci státu, českoslovenští komunisté nevěděli, co si počít. Ekipa kolem Gustáva Husáka věděla, že je u moci jen díky sovětským tankům z roku 1968. Zároveň ale nešlo nereagovat na lídra sovětského bloku. V únoru 1987 se proto ustrašené předsednictvo ÚV KSČ shodlo, že radši nic z sovětských novot nebude zveřejňovat a nejprve vše přetvoří do československých podmínek. Tak začalo pomalé československé potýkání s glasností a perestrojkou. Vše se sice verbálně mělo radikálně změnit, demokratizovat a urychlit, ale reálně tomu všemu bránilo samo vedení československých komunistů, protože se oprávněně obávalo o monopol své moci.



Oslavován, ale nečinný

Gorbačov však nenechal československé komunisty, aby si ve střední Evropě spolu s východoněmeckými partnery rozvíjeli svůj autoritativní skanzen, když vše okolo se mění. V dubnu 1987 navštívil Československo a všude byl oslavován jako reformní hrdina. Lidé skandovali: "Gorbačov, Gorbačov!" Prezident Gustáv Husák po jeho boku byl ostentativně ignorován.

Ač v Československu vzbudil mnoho nadějí, nic konkrétního se ale nestalo, protože Gorbačov nepřišel s žádnou iniciativou. A tím pádem se nekonalo ani to základní - stažení okupačních vojsk.

Gorbačov dál oslaboval vazby SSSR na východoevropské satelity, odmítal se podílet na klíčových kádrových výběrech, zároveň však stále zachovával fasádu jednotného východního bloku. Těžko říct, jak si mohl myslet, že je to dál udržitelné. V Československu z tohoto bezvládí vzešla v prosinci 1987 nijaká volba nového generálního tajemníka Miloše Jakeše, která byla kompromisem mezi zájmy různých frakcí v komunistické straně, když žádná z nich nezískala výslovnou podporu od mlčenlivého vůdce Sovětského svazu.

Neschopnost zaujmout jasné pozice, případně dotáhnout k dílčím výsledkům sovětské reformy, nakonec zklamala i prvotní příznivce nového Gorbačovova stylu. "Gorbačov - to je téma, o kterém nerad píšu, nerad diskutuji, poněvadž mu stále nerozumím. Nechápu, o co usiloval, nevím, jakou koncepci představil, když se náhle ocitl na piedestalu významné světové velmoci," poznamenal si zhrzeně v pamětech čelný představitel československé normalizace Lubomír Štrougal, který si od Gorbačovovy vlády sliboval mocenskou podporu pro svůj reformní ekonomický program.



Síla slova

Že Gorbačov zničil sovětský systém vytrvalým oslabováním sovětského autoritářství a faktickým zrušením Brežněvovy doktríny omezené suverenity zemí východního bloku, to je známé.

Méně jasné ale je, jak přesně to probíhalo. SSSR za Gorbačova přeci dál existoval, sovětská vojska byla po celé východní Evropě, Varšavská smlouva také existovala, navíc málokdo ve východním bloku si dokázal představit přechod od státního socialismu s demokracii s více stranami. Systémově se toho tedy mnoho neměnilo. A přece se toho tolik událo.

Nejsilnější zbraní světového lídra vybaveného nejpočetnější armádou světa a jaderným tlačítkem k tomu se nakonec stalo slovo. Těžko šlo již ve východním bloku vykreslovat Západ jako krvežíznivé imperialistické revanšisty, když Gorbačov zcela změnil slovní a založil například tradici novoročních přání Američanům: "Američané jako by znovu objevovali sovětskou zemi a my jako bychom znovu objevovali Ameriku. Místo strachu a podzírání postupně vzniká důvěra a vzájemná sympatie." Když to 1. ledna 1989 toto četli spolu s miliony lidí českoslovenští komunisté, najednou jim bylo jasné, že veškerá státní propaganda o "ideodiverzních centrech", "pravicové reakci", "západních agentech" a "škůdcích světového míru" je nadobro ztracená.

V takové situaci pak komunističtí pohlaváři nedokázali použít násilí, protože desítky let budovaný obraz nepřítele soudruh Gorbačov úspěšně během čtyř let úspěšně zlikvidoval. Pobídl tak proti své vůli stovky milionů lidí, aby přestali být nedobrovolnými pasažéry ve vlaku "reálného socialismu", který už desítky let let uháněl se stále většími ztrátami na životech, ekonomice či životním prostředí k nedosažitelné zářné beztřídní společnosti.

Nakonec byl donucen z tohoto vlaku vystoupit i sám Michail Gorbačov. A tak šel na pizzu.