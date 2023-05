Nevěřte ekonomům? Ne. Nevěřte politikům, kteří se za ně vydávají a vedou nás zu grunt

Všecko u nás léta řídili "ekonomové", ekonomika byla vnímána jako absolutní základ. Humanitní obory jako marnost. Dnes vidíme výsledky.

Ve čtvrtek vláda zveřejnila svůj plán zjevně nezbytných úspor. Budou bolet, musí bolet. Stát se stále víc zadlužuje, nechová a nechoval se normálně, předvídavě, prozíravě. Jednal jako potrhlý člověk, který rozhazuje a zároveň si půjčuje. Teď se ekonomičtí experti obávají, že se blížíme k cestě, kterou šlo Řecko a Itálie, řítíme se do maléru.

Nechci teď psát o vládním balíčku, o škrtech a odpírání, které nás čeká. Všímám si toho, kdo nás do této situace přivedl. Od začátku, od konce komunistického režimu, u nás mimořádně silně převládal ekonomický pohled na stát. Zemi řídili lidé jako Klaus, Zeman, Paroubek, Sobotka, Babiš, všichni se oháněli ekonomikou, ekonomickými zaklínadly, jejich projevy byly plné "HDP" a "růstu" a "inflace" a "vyrovnaného rozpočtu" či "dluhové brzdy". Po nich přišel politolog Petr Fiala (ODS), který ale mluví a uvažuje dost podobně.

Nelze přehlédnout, že to tu řídili politici, kteří byli ekonomy, nebo se vydávali za ekonomy a argumentovali zásadně ekonomicky. Ekonomická smršť dokonce na dlouho zasáhla i naši zahraniční a obrannou politiku, vykašlali jsme se na lidská práva a na obranu jsme dávali jen část slíbených sum. Zapomněli jsme na svou nedávnou historii.

Mezi paradoxy našeho českého času patří fakt, že nám sice vládnou tito ekonomikou se zaklínající politici či přímo ekonomové a "manažeři" (Babiš), ale zároveň jsou už dlouhou dobu ostře kritizováni… ekonomickými experty, skutečnými ekonomy. Nelze nevidět, že je něco shnilého v tomto ekonom-státu. Zdá se, že zemi skutečně řídí a řídili lidé, kteří se ekonomií sice zaklínali, ale nerozuměli a nerozumí jí.

Nemá smysl připomínat, že Fialův kabinet má NERV, Národní ekonomickou radu vlády, ale že se až dosud jeho expertními radami buď neřídil vůbec, nebo řídil jen zcela minimálně. A Babišova vláda měla NERV a jeho radami se taky neřídila. Jinak by kupříkladu nezrušila superhrubou mzdu, což se dnes ukazuje jako obří chyba, kterou však Fialova vláda odmítá napravit nikoli z ekonomických, nýbrž z ryze ideologických, tedy neekonomických, důvodů. Zároveň nelze zapomenout na silácké výroky Andreje Babiše, jak on je manažer a stát bude "řídit jako firmu". Nechoval se tak, jak víme.

Zrušte filozofii? Historii?

Do toho nám "ekonomicky" uvažující politici rádi tvrdí, že de facto nejsou potřeba, nebo je to jen přepych, různé humanitní obory. Jako úplná blbost se jim samozřejmě jeví filozofie, historie, muzikologie, etnografie, sociální studia, kulturologie, zřejmě i žurnalistika atd. Studium těchto zbytných oborů by se podle nich mělo zpoplatnit, aby tam chodilo co nejméně lidí a aby víc mladých mířilo na strojárnu, chemii či ekonomku. V nejhorším na matfyz.

Dnes, kdy ekonom-stát neví kudy kam, kdy nás dovedl takřka zu grunt, vidíme, že to byla celé roky jen hra na ekonomy, hra na starost o HDP a růst, hra na odborníky. Na skutečné experty nebyl brán zřetel, překáželi, nebo se jim vytvořil NERV, gesto pro veřejnost, a to jim muselo stačit. Celá tahle fake ekonomická, pseudoekonomická politika vedla mimo jiné k prohloubení sociálních rozdílů, k pěstování nesnášenlivosti vůči sociálně slabým (s výjimkou akce Milostivé léto), k neustále omílaným tvrzením, že se "u nás masivně zneužívají sociální dávky" a že "by se měly snížit" atd.

Mezi paradoxy tohoto "ekonomicky" myslícího světa patří, že skutečným vizionářem tu byl humanista, dramatik Václav Havel, který se s ekonomem Václavem Klausem a prognostikem Milošem Zemanem nedokázal dohodnout. Vedli mnohaletou válku, nesnášeli se, ale Havel, neekonom, tvůrce divadelních her, naši zemi nasměroval do NATO a do EU, což je dnes doslova k nezaplacení a zachraňuje nám to kůži.

Nechci tím vyzývat "nevěřte ekonomům", ne, vychází mi z toho jiné zvolání, "nevěřte lidem, kteří se za ekonomy vydávají", a přitom skutečné ekonomy neposlouchali. Nevěřte ideologům, kteří kupříkladu nejsou ochotni ani ratifikovat Istanbulskou úmluvu, ačkoliv každý, kdo ji četl, ví, že nic zlého neprosazuje, naopak, chrání slabé, bité a znásilňované.

Jistou mírnou naději lze vidět v tom, že NERV byl tentokrát přizván, aby vládě pomohl s úsporným balíkem, že byl přizván dokonce i na velkolepou tiskovku vlády, kde byli skuteční ekonomové ochotni jednotlivá opatření obhajovat. Tak uvidíme, jak to ve finále, tedy v realitě, dopadne, co skutečně vláda udělá. Jestli se stát promění z Budulínka na pěknou, sexy Twiggy.

