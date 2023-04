Fiala je hodný pan premiér, nikoho nevyhodí. Proč? Voliči vlády nemají alternativu

Průzkum CVVM ukázal silnou nespokojenost s kabinetem Petra Fialy. Průzkumy obliby stran ale žádný velký výkyv nenaměřily. Vláda může zůstat v klidu, i když nepracuje dobře.

Vláda Petra Fialy (ODS) to schytala. Stala se nejhůře hodnoceným kabinetem od února 2013. Tehdy se ještě mizerněji dařilo vládě Petra Nečase (ODS). Výsledky přinesl čerstvý výzkum CVVM, který proběhl v únoru a březnu a na jehož otázky odpovídalo 861 občanů.

Nejhůře dopadlo personální složení vlády, 71 procent dotázaných je s ním nespokojeno, 24 procent spokojeno. Druhá odzadu skončila činnost kabinetu, 69 procent nespokojených a 27 procent spokojených. Třetí se umístila komunikace, 66 procent nespokojeno, 30 spokojeno. Počty chybějící do sta procent tvoří lidé, kteří odpověděli, že nevědí.

Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021, zemi řídí rok a čtvrt. Její obliba sklouzla dolů, ač nestačila prosadit žádnou reformu. V zahraničí si zatím vedla dobře až skvěle. Postoj k válce na Ukrajině, vedení EU, za to se fialovci nemusí stydět. Doma jim to ovšem nefunguje. Proč? Nestačí tu postoj, vláda musí nabízet chytrá řešení a srozumitelně je vysvětlit. Ještě něco, voliči Spolu a PirSTAN čekali, že se vláda Fialy bude zásadně lišit od vlády Andreje Babiše. Ta selhala v pandemii covidu, prošla si také velmi těžkým obdobím. Zas tolik se neliší.

Nenechme se však výzkumem CVVM zmást. Jedna věc je nespokojenost s vládou, druhá postoj voličů ke stranám a hnutím, které preferují. Z poslední doby máme k dispozici dva průzkumy, březnový model agentury Kantar pro ČT a volební model podle Medianu opět za březen.

Když sečteme hlasy pro vládní strany, zjistíme, že podle Medianu šel "fialový součet" od loňského května mírně dolů, ze 43 na 41 procent, a podle Kantaru šel od loňského srpna dokonce dost nahoru, z 38,5 na 43,5 procenta hlasů. Vidíme příkrý rozpor s pohledem na vládu.

Porovnejme to s hnutím ANO Andreje Babiše. U Kantaru od loňského srpna vystoupalo z 29 na 34,5 procenta, u Medianu kleslo za stejné období z 30,5 na 29,5 procenta hlasů. Babiš má svůj strop okolo třetiny voličů a není schopen ho prorazit.

Rozpor mezi zjevným odporem k vládě a podporou vládních stran se dá vysvětlit. Voliči pětikoalice nemají na výběr; ANO, SPD nebo PRO Jindřicha Rajchla volit nemohou a zřejmě ani nebudou. Takže jim zbývá pět vládních stran, žádná jiná možnost se neobjevuje. V Kantaru dostala pět procent ČSSD, ale ta je nejistá a lpí na ní spolupráce s Babišem. V Medianu dosáhla jen na čtyři procenta.

Znovu se ukazuje, že spojení pěti vládních stran bylo chytré, prozíravé, vyplácí se dodnes. Fiala vzal do party i zbídačené Piráty, kteří se po prokaučovaných volbách vrátili k deseti i více procentům a oslovují voliče silněji než STAN.

Blažka nedá, na Jurečku nemá, na Stanjuru taky ne. Hodný premiér

Má se tedy premiér na výzkum CVVM vykašlat? Má si říct "část z necelých devíti set občanů se mnou přece nemůže hnout"? Má se utěšovat, že jeho partu spíš berou mladí a úspěšnější, a nic moc neměnit? Bylo by zajímavé vědět, co si profesor politologie myslí, bylo by cenné vědět, nakolik je premiérem, jakou silou disponuje v kabinetu. Může vyměnit některé své ministry? Pokud jde o výkon, má dva opravdu horké adepty na vyhazov, ministra financí Stanjuru (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Jurečku (lidovec). Pokud jde o reputaci, nabízí se ministr spravedlnosti Blažek.

Důležitý je rámec, ve kterém se Fiala pohybuje. Vládne v těžkém období, v ještě těžším než Babiš, pokud započítáme covid. Válka na Ukrajině a vlna uprchlíků. Inflace, absurdně drahé potraviny, drahé energie. Nejistý výhled, který vnímá každý tuzemec. Houstnoucí lidový odpor. Proti Babišovi lidé masivně demonstrovali na akcích Milionu chvilek pro demokracii. Proti Fialovi občané demonstrují na silně proruských akcích. To však neznamená, že aspoň v něčem nemají pravdu. Nebo jinak, neznamená to, že Fialova vláda pracuje alespoň nadprůměrně.

Fiala působí, jako že mu je domácí dění tak trochu fuk, jako premiér, který počítá jen s jedním obdobím. Po něm by mohl vystartovat ven, do evropských struktur. Venku mu to přece, když odmyslíme postoj k Maďarsku a občas k Polsku, docela jde. Zjevně mu nedělá vrásky ani otřesný fakt, že jeho europoslanci běžně hlasují s SPD a KSČM. Neslyšeli jsme od něj kritiku. Zřejmě normál.

K domácím okolnostem patří ještě další moment. Fiala je šéfem strany, která pokroku à la EU nepřeje, a strany, kde on sám nijak silně nevypadá, spíš jako by byl trpěn. Proto to mlčení k europoslancům. Fiala není silným lídrem typu Václava Klause v době, kdy vedl ODS, je spíš lídrem typu Vladimíra Špidly, jehož ovšem vlastní partaj z klíčové pozice rychle vypudila.

Premiér ví, že mu škodí ministr Blažek, ale neodvolá ho. Jak nedávno při schůzce oznámil Milionu chvilek, odvolá ho okamžitě "v případě, že dojde k jeho trestnímu stíhání". Jak se to liší od postojů Babiše? Ví, že mu škodí Marian Jurečka, ale jak by mohl sejmout šéfa lidovců? Šanci má se Stanjurou, ale kterým straníkem by ho nahradil? A co by to udělalo s jeho podporou v ODS? Je to takový hodný pan premiér.

Zdá se, že to Petr Fiala hodlá takhle "pytlíkovat" dál, nějaké změny v kabinetu neplánuje. Má své jisté, značná část voličů vlády sice není s jeho vládnutím spokojena, ale nemají alternativu. Zpackané snížení důchodů, nečekaná šedesátimiliardová díra v rozpočtu, laxní přístup k dezinformacím, všechno OK, jede se dál. Ambice nabídnout úplně jinou vládu než Babiš, komunikativní, přátelskou, skončila zřejmě asi tak den po sněmovních volbách. Pokračuje setrvačník.

