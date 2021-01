Nová sebevražedná mise Navalného. Jak dlouho zůstane po návratu do Ruska naživu?

Jednoho z nejostřejších kritiků Kremlu Alexeje Navalného zatkly ruské úřady okamžitě po návratu z léčení v Německu. Známý opozičník nepřipouští ani na sekundu, že by z Ruska odešel a po loňském pokusu o otravu zůstal ve větším bezpečí. Jde hlavou proti zdi a není jasné, zda svůj velmi osobní souboj s Vladimirem Putinem přežije.

"Jsem šťastný, že jsem přiletěl, je to můj nejlepší den za posledních pět měsíců. Tady je můj domov. Nemám strach, vím, že mám pravdu a že věci, za které jsem stíhán, jsou vykonstruované," prohlásil Alexej Navalnyj poté, co o víkendu po půlročním exilu přistál na moskevském letišti Šeremetěvo, kde byl okamžitě zatčen policií.

Laboratoře v Německu, Francii i v jiných západních zemích mezitím prokázaly, že za jeho loňskou otravou na ruské Sibiři stojí jed novičok, kontrolovaný ruským státem. Další důkazy, které získal sám Navalnyj a investigativní tým Bellingcat společně s novináři ze CNN i dalších médií, navíc ukázaly prstem přímo na Kreml.

Návrat Navalného do Ruska jen nedlouho poté, co po tomto útoku bojoval o holý život, vyvolává řadu otázek. Proč jde hlavou proti zdi, když dostal jasný signál, že je ve fatálním ohrožení? A když navíc kvůli novému obvinění (Evropský soud pro lidská práva jej nazval "účelovým") může strávit několik let v ruském vězení? Co Navalného do šílené mise žene? Kalkul, póza, tvrdohlavost? Nebo kombinace všeho dohromady a ještě něčeho navíc?

Opozičníkovo okolí tvrdí, že prostě nemůže jinak. Známý ruský komentátor Leonid Beršidskij připomněl, že rodinu otráveného navštívil loni v Berlíně v momentě, kdy Navalnyj stěží udržel v ruce sklenici vody.

"Ani tehdy jsem nezapochyboval, že se vrátí do Ruska, jen co se dá zdravotně dohromady, a že jeho žena Julija mu v tom nebude bránit. (…) Navalní měli jasno v tom, že ať se děje cokoli, jejich práce a souboje se odehrávají doma. Odvaha, kterou projevovali, neměla podtóny mučednictví nebo snahy přitahovat pozornost. (…) Šlo o holé konstatování skutečnosti, aby si nikdo nedělal falešné naděje," píše Beršidskij.

Velmi osobní a typicky ruský souboj

Dodává zároveň, že souboj Putin vs. Navalnyj má velmi osobní a typicky ruský rozměr. "Rusové oceňují a respektují silové hry. Oba, Putin i Navalnyj, to moc dobře vědí. A pro oba je v sázce opravdu hodně," tvrdí. Je to znát i na rétorice obou aktérů. Zatímco ruský prezident zásadně jméno opozičníka nevyslovuje, mluví o "oné osobě", případně "pacientovi z Berlína", Navalnyj počastoval Putina po návratu do Ruska přezdívkou "žába na prameni" nebo "dědek zabarikádovaný v bunkru".

Reálný vliv Navalného není v Rusku velký a lidé na Západě ho tradičně přeceňují. Známý opozičník je i přesto pro Vladimira Putina a jeho okolí nepříjemnou noční můrou. Dokazují to mimo jiné masivní víkendové policejní manévry v Moskvě při jeho příletu z Německa.

Kritik Kremlu je sice evidentně "underdog", ale taky velmi schopný "political animal". Jak loni upozornil Ondřej Soukup v podcastu Vinohradská 12, vymyká se pravolevým škatulkám, mluví jednoduše a srozumitelně, strhává na sebe pozornost velmi sugestivními videi, která na internetu sledují desítky milionů lidí. Láká mladší, liberálně laděné lidi do ulic a útočí na nejslabší místa kremelského režimu: všudypřítomné úplatkářství a luxus, který ruští mocní - navzdory oficiálním proklamacím - masivně shromažďují a využívají. Což jsou prvky, které dokážou rozohnit i jinak apatické Rusy.

Ihned po čerstvém zatčení Navalného zveřejnil jeho tým na internetu další ze série reportáží, které rozkrývají kremelskou korupci. Informace o obřím a luxusně vybaveném paláci v Soči, který pro Putina skrze prostředníky postavili a udržují jeho nejvěrnější, nejsou sice nové, ale je v nich spousta nepříjemných detailů. Včetně zmínek o Putinových milenkách a možná i nemanželských dětech, tiše saturovaných majetky z podezřelých zdrojů.

Souboj Navalnyj vs. Putin neprobíhá v rukavičkách. Všichni, kdo si myslí, že je v něm ruský opozičník nyní lépe chráněn nově získanou popularitou na Západě, by neměli zapomínat, jak v podobné situaci dopadli jemu podobní kritici Kremlu - bývalý vicepremiér Boris Němcov (zavražděn v únoru 2015) nebo známá novinářka Anna Politkovská (zavražděna v říjnu 2006).

Navalnyj navíc, podobně jako Němcov, čelí čemusi, co analytici nazývají "kolektivním Putinem" - mocnému systému, který kolem sebe Vladimir Putin vystavěl po nástupu k moci v roce 2000. Právě pro tento korupční organismus je známý opozičník, vyzývající k výměně elit, smrtelným nebezpečím. Účty si tak s ním může chtít vyřídit nejen vládce Kremlu, silnou motivaci nepostrádá ani řada "dvořanů". Nepřátel v rámci "kolektivního Putina" má Navalnyj více než dost. Otázkou není, zda zaútočí, ale kdy se tak stane.

VIDEO: Navalnyj se vrátil do Ruska, na letišti ho policisté ihned zatkli