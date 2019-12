Obviněný Babiš představuje obří zátěž pro stát. Ochočené ANO ho drží dál

Jak se to dá dlouho vydržet, udržet? A pokud Babiš funkci premiéra nepoloží, v co se promění? Zezemanovatí? Obrátí se zády k Bruselu a čelem k Moskvě? Měl by rychle skončit, ale my víme, že on "nikdy, nikdy neodstoupí".

Do kauzy Čapí hnízdo zasáhl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Oznámil, že u čtyř ze šesti původně obviněných potvrzuje usnesení dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha, tedy zastavení trestního stíhání. U premiéra Babiše a Jany Mayerové (jež žádost o dotaci připravila a podepsala), věc vrátil zpět a nařídil další pokračování. Nalezl nedostatky jak v rovině skutkové (důkazní), tak v rovině právního posouzení dosavadních důkazů.

Každý tedy jistě chápe, že nejde o rozsudek, o výrok, že jsou Babiš a Mayerová nevinni či vinni, ale o pečlivé posouzení dosavadní práce jak dozorujícího žalobce, tak policie.

Co se mění? Pro Babiše je důležité, že už jde "jen o něj", nikoli o rodinu (s výjimkou jeho syna Andreje, který je kvůli nedostupnosti posuzován zvlášť, ale který by jinak dopadl, odhadujeme, podobně jako ostatní rodinní příslušníci). To musí být pro premiéra velká úleva.

Tím však radost končí. Pavel Zeman zjevně odvedl profesionální práci (spis studoval tři týdny), nesouhlasí se zastavením trestního stíhání premiéra a paní Mayerové, takže celé to národní peklo, hanba, bude pokračovat, dál máme obviněného předsedu vlády. Ale zároveň dál nevíme, zda půjde před soud, i když se to dnes jeví hodně pravděpodobné.

Čapí hnízdo zůstává tématem české politiky na další týdny, měsíce či roky. Pokud ovšem prezident Zeman trestní stíhání ze své prezidentské pravomoci nezastaví. Pokud by to učinil a pokud by to premiér přijal, česká spravedlnost by byla zesměšněna, což by hlavě státu nejspíš nevadilo.

Platí stejně jako včera: Babiš se stal obří zátěží pro stát, čím dál víc se to ukazuje, a to ani nemluvíme o jeho estébácké minulosti.

Poznámka: pokud by byl Pavel Zeman potvrdil názor žalobce Šarocha, museli bychom to přijmout a přestat spekulovat, prostě by skoro čtyři roky mučili všechny ty lidi zbytečně, což by bylo strašné. Teď se ukazuje, že jich zbytečně mučili jen část, ale ta část s Babišem na projektu farmy pracovala, takže se těžko může divit.

Nevíme, co bude následovat, ale zastavení trestního stíhání Babiše a Mayerové se jeví jako vysoce nepravděpodobné. Pavel Zeman napravil část škody, kterou napáchal Šaroch svým náhlým obratem o 180 stupňů, ale jen částečně. Dozorující žalobce celé vyšetřování a dozorování zpochybnil, poskytl munici těm, kteří v kauze vidí jako Babiš "spiknutí", "kampaň", "všichni jdou proti mně".

Nikdo nemá větší moc se bránit než Babiš

Premiér, nepochybujme, bude notu "kampaně" držet dál, fňukání se mu zatím vyplácí, preference neklesají. Jeho přesvědčení stoupenci by si však měli uvědomit, že nikdo nemá lepší zbraně na obranu než předseda vlády a ovladač svěřenského fondu s Agrofertem, šéf nejsilnější strany, miliardář, muž, který v Česku drží suverénně největší moc.

Pro justici musel být verdikt Pavla Zemana úlevou. Kdyby se ta kauza plná lží a podvodů dala tak snadno odehrát do autu, spravedlnost by utrpěla těžkou ránu. Platilo by, že žaloba rozlišuje podle politické moci a peněz.

Fakt, že nejvyšší žalobce nepodlehl tlakům, že se zčásti postavil za práci komisaře Pavla Nevtípila (jehož Jaroslav Faltýnek už posílal do tepláků), se stal paradoxně dobrou vizitkou Česka coby právního státu, i když bude Babiš tvrdit opak.

Zároveň dál trvá nesnesitelná otázka: jak může takový člověk řídit stát? Jak se to stalo? Kam jsme klesli? Dokonce se můžeme ptát, jestli pokračování obvinění může Babišovi pomoci. Dostane víc lidí na svou stranu, vyvolá lítost? - Ne. On je fňukna, ale na stropě svých možností.

Za pozornost stojí Babišem vlastněné, ochočené hnutí ANO. Hájí svého guru. Stojí proti justici, proti právu. A nemylme se, ti, kteří by ho možná byli nehájili, jsou dávno pryč (jeden za všechny: Pavel Telička). ANO jako demokratická strana je optický klam, kritičtí členové byli odejiti a jsou vytěsňováni, místo je jen pro kývače, v tom se neliší od SPD a Trikolóry.

Temné divadlo okolo Čapáku by neprobíhalo, obří škoda pro důvěru v systém by nenastala, kdyby ANO Babiše nevyslalo do pozice ministra a poté premiéra. Tou šlamastykou není vinen jen Andrej Babiš, ne, může za ni každý v hnutí ANO, kdo se tomu nepostavil. ANO je tak v jistém smyslu dědicem "normalizace", tedy mlčení k nepoctivostem, manipulaci a klanění se tomu nahoře, zlatému teleti.

Situace Babiše začíná být neúnosná: masivní demonstrace proti němu, audit Evropské komise, který tvrdí, že máme premiéra ve střetu zájmů, pokračování obvinění v kauze Čapí hnízdo i další potíže, jež plynou ze střetu zájmů na mezinárodní úrovni a jež doma dopadnou na Agrofert.

Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi (i vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, jež řídí Lenka Bradáčová a jež podle Zemana došlo ke stejným závěrům) patří dík, že nedovolil, aby celá věc skončila v autu, že hájí právní stát.