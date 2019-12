Maléry jsou Babišův denní chleba. Audit nedopadl dobře. Pokusí se o únik na Hrad?

Udržel by si silnou pozici, vyhnul by se případným vyšetřováním, není jasné, jak by se pak řešil střet zájmů (prezident je sice součástí moci výkonné, ale oficiálně nemá na dotace vliv). Šéf ANO miluje zahraniční cesty, být důležitý, setkávat se s mocnými. Pokusí se o funkci prezidenta? S tím, že by si dost možná podržel vliv v ANO i ve vládě? Jiná, silnější forma Kaczyńského v Polsku…

Na Andreje Babiše spadl další malér, opět očekávatelný. Do Prahy dorazila finální podoba auditu Evropské komise (EK), který prověřoval střet zájmů tohoto politika. Předběžné závěry auditu k nám doputovaly před půl rokem a zdá se, že výsledek je nyní stejný či velmi podobný: Babiš se nachází ve střetu zájmů. Coby předseda vlády zásadně ovlivňuje dotační systém, přitom z něj díky Agrofertu profituje. Nepomohlo, že holding vložil do svěřenského fondu, vliv má dál. Dva nezávislé zdroje obeznámené s průběhem řízení a obsahem dokumentu potvrdily Babišův střet zájmů týdeníku Respekt.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), jejíž resort audit obdržel, v sobotu sdělila: "Nebyla jsem v práci, jsem nemocná." Neklamné znamení, že "to nedopadlo", ačkoliv loni v srpnu sdělila "rozporujeme každou větu na každé stránce, cítíme se velmi dotčeni, protože spousta věcí není pravda". Všimněte si té emoce. A teď jí, chudince, ani z úřadu nezavolali, jak to dopadlo, když marodí. (Každý, kdo pracuje či pracoval ve vedení ministerstva ví, že Dostálová informace má, nemůže nemít.) Zřejmě se ladila taktika.

V neděli byla doladěna. Babiš v Otázkách Václava Moravce v České televizi: "Je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon, navíc úplně nesmyslně, když zákon 'lex Babiš' byl namířen pouze proti mně s cílem vyštvat mě z politiky. Lex Babiš jsem dodržel, postupoval jsem přesně podle něj, vložil jsem firmu do svěřenských fondů."

Další kličky: audit podle potrefeného premiéra není konečný. Tvrdil, že Evropská komise dokument dopracovala "několik minut" před tím, než skončila a nastoupila nová komise. (Takže neplatí? Směšné. Audit provádějí experti, ne politici.) A pokud jde o zveřejnění auditu, Babiš řekl: "Jestli se to zveřejní nebo nezveřejní, já na to nemám žádný vliv." Vskutku? Obsah je důvěrný, ale kdyby Babiš řekl, že žádá zveřejnění, EK by mu jistě ihned a ráda vyhověla.

Premiér má nervy na pochodu, neziskovou organizaci Transparency International, která na údajný střet zájmů Babiše upozornila, nazval udavačskou neziskovkou: "Toho zkorumpovaného udavače nepotřebuji komentovat," pravil. Pak vysvětlil, proč je TI zkorumpovaná: "Bere peníze od státu, od ministerstev a dělá politiku." (Tuto definici korupce zatím neznáme ani my, ani trestní zákon).

Škodí nám v Bruselu a Bruselu u nás

Na každý pád (a tohle je pro Babiše pád) to zřejmě dopadlo špatně. Česko by mělo Agrofert donutit, aby vrátil všechny dotace od února 2017, celkem za 451 milionů. Dodejme, že se 28. listopadu objevila zpráva, podle níž Státní zemědělský intervenční fond začne proplácet dotace schválené Agrofertu za období mezi únorem 2017, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem, kdy začalo platit evropské nařízení o střetu zájmů. Jde o projekty za 51,2 milionu korun. A teď tohle.

Opakujeme to často - Babiš nestačí hasit maléry. Čelí masivním občanským protestům. Za dveřmi číhá problém s reklamou Agrofertu, již zadával farmě Čapí hnízdo dokonce dříve, než byla dokončena. Trestní stíhání ve věci farmy sice žalobce zastavil, ale čeká se na verdikt nejvyššího státního zástupce Zemana. Do toho audit Evropské komise, a zřejmě tedy potvrzení střetu zájmů, což by byl problém jak pro Agrofert, tak pro Českou republiku. Země na špici Evropy? Prosím vás, kde?

Jak z toho ven? Babiš útočí na komisi. Chyba. Naše postavení v EU stojí za bačkoru, jsme mimo, soustřeďujeme se na témata, která jsou mimo, nestíháme. Naši spojenci z V4 (malérové Maďarsko, Slovensko a Polsko) nám nepomohou. Se zeměmi jako Nizozemsko či Belgie se Babiš spojit neumí.

Zase se rozjíždí celé to megatrapné divadlo: kampaň, nemají mě rádi, nic jsem neudělal, nerozumějí mi, neznají české zákony, co jim je do nás atd. Jedna věc je, že Babiš bez pochyb škodí Česku venku, druhá, snad ještě horší, že škodí Evropské unii u nás doma. Nadává na ni, osočuje ji, protože Brusel netančí, jak on píská, nebaští jeho finty. Pro nás velmi zlé.

Jak z toho ven? Babiš se těší silné osobní podpoře, oněch 30 procent preferencí pro ANO by se bez něj, vsaďme boty, pořádně smrsklo. Do politiky šel, nenechme se ošálit, kvůli Agrofertu a zisku. Teď jsou však dotace ohroženy. Cesta ven? Jedna se nabízí. Prezident viditelně chřadne, mluví se o tom, že jen těžko dokončí celé druhé období.

Nepřekvapilo by, kdyby Babiš kandidoval na Hrad. Udržel by si silnou pozici, vyhnul by se případným dalším vyšetřováním, není jasné, jak by se pak řešil střet zájmů (prezident je sice součástí moci výkonné, ale oficiálně nemá na dotace vliv). Šéf ANO miluje zahraniční cesty, být tam důležitý, setkávat se s mocnými. Pokusí se o únik na Hrad? S tím, že by si podržel vliv v ANO i ve vládě? Taková jiná forma, silnější, Kaczyńského v Polsku…