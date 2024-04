ODS odmítá Babiše, Babiš zas odmítá SPD. Realita v roce 2025 může vypadat úplně jinak

ODS se buď bojí soutěže na špici, nebo skutečně nemá pro Fialu konkurentku či konkurenta. Zároveň se bojí popisovat vlastní chyby. Raději předstírá, že je všechno v pohodě, že už "je líp".

Rychle se blíží eurovolby a o něco pomaleji volby sněmovní. ODS si pošesté zvolila Petra Fialu do čela, dostal přes 80 procent hlasů, silný mandát. Nikdo mu nekonkuroval, neměl ani protikandidátku, ani protikandidáta. To u nás začíná být standardem. Soutěž, pravicí tolik vyzdvihovaná, manažery tolik zdůrazňovaná, se nekoná ani v ODS, ani v českém lídr hnutí ANO. Míněna soutěž na špici.

Už jsem o tom psal, demokracie uvadá, ODS si není dost jistá v kramflecích na to, aby o nejvyšší post soutěžila. Nebo nemá za Petra Fialu náhradu a to je na pováženou úplně stejně. Přitom celá politika je soutěž, má být soutěží, mají se hledat ty nejlepší cesty pro stát. Jakmile se konkurence omezuje, jakmile se najednou jeví nebezpečná, něco hapruje. Buď jde o stranu řízenou jedním mužem - jako v ANO -, nebo jde o stranu, která má strach "před volbami" přepřahat, něco měnit, i když ví, že se nenachází v dobrém stavu.

S tím souvisí jev, který nešlo přehlédnout: takřka nulová sebekritika ODS, předsedy Fialy. Ve své dlouhé řeči se málem uchválil, adoroval lidi jako Pavel Blažek či Bohuslav Svoboda… Opačně řekl jen toto: "Naši kritici nám mohou ledacos vyčítat. Často i právem. Nejsme dokonalí, děláme chyby, ale jedno nám nemohou nikdy upřít: ODS je dnes nejsilnější demokratická politická strana…"

Ty věty nebyly sebekritické, mířily na ANO. Nejsilnější je dnes hnutí ANO a to Fiala automaticky odsunul mezi nedemokratické subjekty. Právem? Skutečně ANO není demokratické hnutí? Že je populistické, o tom není pochyb, ale zároveň je nelze vyřadit z demokratických stran.

Malá změna se v ODS přece jen stala. Místopředsedkyní byla zvolena Eva Decroix, jež má do strany zjevně zlanařit mladší a liberální voliče. Komentátor Marek Stoniš napsal, že ODS už má "ve vedení také Danuši Nerudovou". Naopak lidé jako Jan Zahradil byli potichu odsunuti na vedlejší kolej.

Na nalákání liberálů, když prim hrají lidé jako Alexandr Vondra, Marek Benda či Martin Kupka, to asi stačit nebude. Decroix napsala tyto věty k Istanbulské úmluvě adresované ženám: "Domácí násilí je problém, který je nutné řešit. - Blbý sexistický kecy nejsou normální. - Rozdělení rolí ve společnosti je na Vašem rozhodnutí, dáno není nic. - Máte právo na ochranu a podporu, když je Vám ubližováno." Ale postoj ODS je znám, úmluva neprošla a o to v modré straně zjevně šlo.

Joe Biden v Česku moc nefunguje

Fiala má za sebou návštěvu USA a Joea Bidena. Ta je sice diplomaty vnímána jako velký úspěch a uznání českých iniciativ (Fiala dvakrát v Kyjevě, české zbraně pro Ukrajinu, jasný postoj k ruské válce, muniční iniciativa), ale v domácí politice žádnou velkou roli hrát nebude.

Už dnes vše směřuje ke sněmovním volbám v roce 2025. K tomu, kdo a jak Českou republiku povede dál. Proto Fiala ve své kongresové řeči hned na začátku řekl: "já dobrovolně nikam nejdu a chci tady zůstat s vámi". Byl to vzkaz do ODS, že to nebalí, že se nechce nechat odsunout do Bruselu do Evropské rady, jak to prý "někde zaslechl".

Odchod Fialy do Bruselu samozřejmě úzce souvisí se sněmovními volbami. Pokud by Spolu málo uspělo, pokud by pětikoalice - nikdo jiný nemá šanci Andreje Babiše porazit - nedostala dost hlasů, okamžitě by se začala debatovat případná spolupráce ODS s ANO. Fiala by překážel.

Kongres ODS se odehrál před eurovolbami. Proč ne až po nich? Nebylo by to logičtější? Kdyby strana neuspěla, nebylo by moudré vyměnit předsedu, najít silnějšího lídra? Takhle se to ovšem dneska nehraje, ODS jede na jistotu. Kdyby eurovolby špatně dopadly, nic se měnit nebude.

Smysl to má pro koalici Spolu i pro pětikoalici. Premiér Petr Fiala je ten, kdo ji nejvíc drží pohromadě. Mimochodem je zajímavé sledovat, jak prakticky všechny vládní strany odsuzovaly STAN a Víta Rakušana za jeho Debaty bez cenzury a jak se vrhly na Danuši Nerudovou, když předvedla uprchlický kiks v debatě před eurovolbami. Co provedl Rakušan? Je kritický, proto je STAN ihned považováno za nebezpečí. Znamení doby.

Jak to tedy bude po volbách v roce 2025? Podaří se ODS, Spolu a pětikoalici znovu odsunout ANO od vedení země? Udrží se společně, aniž by se ODS přidala k Babišovi? Ještě jedna kongresová citace Fialy: "Já opravdu nechci žít v zemi, která bude ovládána několika málo oligarchy a stranami jednoho muže. V zemi, která nebude sloužit všem občanům, ale zájmům pouze několika málo vyvolených. V zemi, která se bude sklánět před Moskvou a odpoutávat nás z NATO a EU."

Premiér šel do ANO tvrdě, když prohlásil, že z nás udělá zemi, která "se bude sklánět před Moskvou". To se dá jistě říct o SPD, o ANO to však v podstatě nesedí. A Babiš si uvědomuje, jak mu škodí čím dál silnější podobnost s Tomiem Okamurou a předpoklad, že se po volbách spojí, bude muset spojit, s SPD, pokud bude chtít vládnout.

Babiš láká Okamurovy voliče

V neděli po kongresu ODS Babiš napsal Novinkám.cz, že s Okamurou do vlády nepůjde: "Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále útočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo. Kromě toho chce vystoupit z NATO a Evropské unie a na tom se s ním určitě neshodneme."

Totožný názor samozřejmě vyjádřila i předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová: "Já bych s Tomiem Okamurou ve vládě určitě neseděla. Myslím, že tento názor začíná probublávat celým poslaneckým klubem i vedením ANO, protože on se opakovaně trefuje do hnutí ANO, naposled v sobotu na jejich sjezdu."

Prý si nepamatuje, že by si minulé opoziční strany takto okopávaly kotníky. Okamuru nazvala "neřízenou střelou", což je k němu laskavé, vždyť tato střela je možná naopak velmi intenzivně řízena z Moskvy. Podobně jako Babiš se vyjádřila také lídryně kandidátky ANO do eurovoleb Klára Dostálová, "neumím si představit, že by hnutí ANO spolupracovalo s takovouto stranou". Karel Havlíček mluví stejně.

O. K., zní to dobře. Zbývá jen otázka, jestli se dá Babišovi, protože v ANO jde takřka výhradně o jeho postoj, o jeho rozhodnutí, věřit. Lhal často. Vždy měl absolutní, slepou podporu svých lidí. Jeho a jejich výroky o SPD dlužno chápat především jako lov voličů. Babiš chce k ANO přetáhnout lidi, kteří jdou za Okamurou. Odmítnutím SPD jako koaliční strany jim vzkazuje: Vy se na vládnutí s Okamurou podílet nebudete, volte ANO, volte Babiše.

Poznámka: na vládnutí se možná SPD podílet nebude, ale v záloze je ještě draze vyhandlovaná podpora ze sněmovních lavic.

Babiš používá podobnou taktiku jako Fiala, který říká, že nikam neodchází. Fiala ovšem nemá pověst lháře, můžeme mu věřit, že "dobrovolně" neodejde. Zároveň víme, že kdyby sněmovní volby dopadly pro Spolu špatně, začne část ODS ihned uvažovat, jak to dát s Babišem dohromady, jak zůstat ve vládě.

Pak budou zapomenuty tyto Fialovy věty: "Opozice bohužel každý den prokazuje, že si vybrala cestu negace, destrukce a lží. Bez ohledu na ekonomické a morální náklady, bez ohledu na budoucnost naší země. Jako by oprášili staré komunistické heslo: čím hůře pro republiku, tím lépe pro nás."

Je chyba, že se z kongresu ODS stala dutá PR akce. Bylo by jí jistě prospělo, kdyby debatovala o chybách, kterých se dopouští. Kdyby nepředstírala, že je všechno v pohodě, už "je líp" a my žijeme už skoro v ráji.

