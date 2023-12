Orbán ukazuje, jak nás jednomyslnost hlasování v EU ohrožuje. Chybí pud sebezáchovy

Jednomyslné hlasování v EU se hodí do doby, kdy nic nehrozí, kdy se debatuje o zahnutých banánech. V době války na dohled demokracii doslova ohrožuje.

Mnoha lidem stále uniká, jak zásadní roli hraje válka na Ukrajině a její výsledek pro Evropskou unii, pro západní svět. Mnozí stále žijí v představě, že se nás to - až na ukrajinské uprchlíky - netýká, že nám nic nehrozí. Pozoruhodná, nebezpečná zaslepenost. V Evropě posiluje ultrapravice, která je často proruská, někde Rusy přímo podporovaná. Ve Spojených státech republikáni blokují balík pomoci pro Ukrajinu, přednější jsou jim vlastní půtky.

Drsně proběhl summit EU. Ten sice na konci minulého týdne překvapivě rychle rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, ale vzápětí neschválil 50 miliard eur (okolo 1,2 bilionu korun) pro Ukrajinu z evropského rozpočtu. Kyjev je měl dostávat na provoz válkou masakrovaného státu další čtyři roky.

V těžkých dobách, v čase, kdy Rusko vyhlásilo boj západnímu způsobu života, demokracii jako takové, se ukazuje, jak riskantní je hlasování, které vyžaduje shodu všech 27 zemí. Bezpečnostní analytici jeden za druhým varují, že Evropa má už jen velmi málo času, aby se probrala z letargie, z konzumního spánku, že musí začít intenzivně zbrojit. Ale sedmadvacítka není ani schopna jednomyslně finančně (tedy tím nejlevnějším způsobem, který nevyžaduje lidské životy) podpořit Ukrajinu.

Roli Putina v EU už dlouho hraje Maďarsko. Premiér Viktor Orbán odmítal jak přístupové rozhovory s Ukrajinou, protože nesplňuje vyžadované parametry, tak finanční injekci pro Kyjev. Důvod? "Členství Ukrajiny v Evropské unii není v zájmu Maďarska," prohlásil v maďarském parlamentu. Přístupová jednání vidí jako "strašlivou chybu", které Maďarsko musí "zabránit, i když 26 členů tu chybu udělat chce."

Při summitu EU minulý týden napsal na síti X: "Ukrajina není připravena na start vyjednávání o členství v EU. Je zcela nesmyslné, iracionální a nesprávné rozhodnutí začínat za těchto okolností rozhovory s Ukrajinou a Maďarsko svou pozici nezmění." Nakonec ale zjevně proběhla jakási neveřejná dohoda a Orbán při hlasování opustil sál. O zahájení přístupových jednání se rozhodlo bez něj, jinak by neprošlo.

Při jednání o penězích pro ukrajinský stát však neodešel, bylo potřeba 27 hlasů a on svůj, maďarský, nedal. Dohoda padla, peníze nebudou, státy podporující prezidenta Zelenského budou pracně hledat nějaké pomalé náhradní řešení. Orbán lakonicky napsal na síť X: "Shrnutí noční šichty: veto extra penězům pro Ukrajinu." Dodejme, že Orbán je vzorem pro Andreje Babiše a je stále členem visegrádské čtyřky.

Zatímco zahájení přístupových jednání je dnes spíše symbolický krok, který má dát Ukrajině naději do budoucna, 1,2 bilionu korun není symbol, ale přesně to, co Ukrajina nutně potřebuje, aby přežila. Orbán to měl dobře vymyšlené, Putin bude spokojen. Maďarovi by podle více analytiků nevadilo, kdyby Ukrajina prohrála, doufá, že by mu podlézání Putinovi pomohlo k získání kdysi maďarských územních celků. Je to nejen kruté vůči Ukrajincům, ale taky nesmírně naivní směrem k Putinovi, který chce brát, nikoli dávat.

Radar v Brdech by se dnes zatraceně hodil

Finanční pomoc je pro Ukrajinu životně důležitá, žádný stát nemůže přežít bez peněz. Je doslova šílené a v podstatě antidemokratické, že jedna země může tak zásadní krok zablokovat. Troufám si říct, že Maďarsko pod Orbánem nemá v EU co dělat. Unie byl přece projekt, který měl především zajistit mír v Evropě. Orbán však viditelně podporuje Rusko, které chystá evropskou válku. Tady už nejde o to, jak jsou zahnuté banány, o kvalitu guláše nebo název "pomazánkové máslo", tady jde o všechno.

Unie se ukazuje jako velmi slabá, absurdně tolerantní a bezzubá vůči tak nebezpečným politikům, jako je Orbán. Přepych jednomyslnosti některých hlasování se ukazuje nikoli jako jen nedemokratický, měla by přece stačit většina buď nadpoloviční, nebo třeba dvoutřetinová, ukazuje se jako antidemokratický, demokracii ohrožující. Jedna veš v kožichu rozežere vše.

Mimochodem pevně doufám, že právě tento Orbánův postoj povede ke změně hlasovacích pravidel, nechat to takhle může leda totální naiva nebo blázen. A zase: Putin se směje.

Už jsem zmínil, jak k Orbánovi, který tak snadno mává Evropskou unií, vzhlíží Andrej Babiš. Vůbec nevíme, jak by se choval, kdyby byl dnes premiérem, jestli by taky unii nevydíral. On to zatím dělá doma, kupříkladu tvrzením, že vláda Petra Fialy dává přednost ukrajinským uprchlíkům před "našimi lidmi". Nebo starším tvrzením, že bychom Ukrajině neměli posílat zbraně. Přeloženo z babištiny do češtiny, "nechte Rusko vyhrát".

Stejně nebezpečný je postoj Babišova ANO proti nákupu amerických stíhaček F-35. Mává částkou 400 miliard (za jejich nákup, zavedení do výzbroje a čtyřicet let provozu Česko plánuje vydat 322 miliard), aniž by ovšem hnutí zmínilo, že jde o položku rozloženou na 40 let.

Podstatné ovšem je, že tyto stíhačky má a bude provozovat stále víc členských zemí NATO, preferuje je česká armáda a zcela jistě budou fungovat jako odstrašující moment pro případnou konvenční válku, jíž vyhrožuje Rusko. Domyšleno do konce, hnutí ANO odmítá nepřítele odstrašit, odmítá mít nejkvalitnější výzbroj a de facto dělá to, co Orbán, nahrává imperiálním záměrům Moskvy.

Shoduje se na tom s SPD Tomia Okamury, ale taky třeba s novým lídrem kandidátky SOCDEM do europarlamentu, exministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem. Ten proti F-35 brojí, kudy chodí. Člověk s fungující pamětí si nemůže nevzpomenout, jak tento pseudovizionář před šestnácti lety bojoval proti umístění amerického radaru v Brdech. Dnes by se nám deštník proti ruským raketám zatraceně hodil. Fungoval by jako prvek, který by Rusy odrazoval od expanze na Západ.

Bohužel jsme se naivitou, zcela mylnou vírou, že Rusko není nebezpečné, že se změnilo k lepšímu, prosnili do časů, kdy nám jde o svobodu a o život. Lidé jako premiér Orbán nás vedou do zkázy, stejně jako jednomyslnost klíčových evropských hlasování.

Video: "Rus velmi dobře ví, jak to u nás vypadá." Šéf české armády popsal slabá místa Česka (14. 12. 2023)