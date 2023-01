Pavel porazil soupeře o milion hlasů. Babiše ale volilo 2,4 milionu lidí, nezeslábl

Výsledky hlasování o nové hlavě českého státu jsou silným vzkazem do zahraničí. Spojence nepochybně uklidnily, zvláště Poláky a pobaltské země.

Skončil souboj o nejvyšší úřad, vyhrál Petr Pavel, získal 58,32 procenta hlasů (3 358 926 odevzdaných platných lístků). Jeho soupeř Andrej Babiš obdržel 41,67 procenta (2 400 271 hlasů). Rozdíl 16,65 procenta je v mimořádně zdivočelé, nejisté době důležitý - nový prezident se těší z ještě silnějšího mandátu, než jaký si vydobyl Miloš Zeman v roce 2018. A všichni si jistě vzpomínáme, jak se dosluhující prezident o své hlasy neustále opíral, jak se jimi oháněl.

Proč Pavel tak zřetelně vyhrál? Po mém soudu proto, že nabídl dvě věci. První: období porevoluční je za námi. Doba antikomunismu, který postupně uvadal, skončila. Ne proto, že dva exkomunisté ovládli finále přímé prezidentské volby, ale proto, že ten, který vyhrál, ukázal, že se bývalý komunista může zásadně změnit. Pavel dotáhl do zdárného konce smysl sametové revoluce, tou byla naděje i pro lidi, kteří minulý režim drželi a podporovali. Je to za námi, ocitli jsme se v jiné době s jinými starostmi. Sice jsme se s minulostí nijak silně nevyrovnali, ale čas se s ní vyrovnal za nás.

Druhá součást Pavlovy výhry? Nabídl se veřejnosti jako chlap, který chybuje, chyby přiznává a je přímý. Nepostavil kampaň na lži a nactiutrhání, nýbrž na klidném (na člověka, který "umí zabít rukou"), až nečekaně mírném vystupování. V divoké době nabídl osobní rozvahu a sebevědomí, zdržel se hysterie, ječení i podlostí. Navíc, a to nesmíme opominout, se věnoval kampani velmi dlouho. Na tom, aby se dostal na Hrad, poctivě pracoval. Zpočátku především za pomoci bývalého diplomata Petra Koláře. Lidem nabídl umírněnou tvář - a většina na to zjevně slyšela.

Proč Andrej Babiš skončil poražen? Proč prohrál ostřílený politik, který nemá příliš mnoho zábran a disponuje penězi i podporou končícího prezidenta? Proč prohrál člověk, který vsadil na marketéry, již zase vsadili na šíření strachu?

Protože nikoli bývalý voják Pavel, nýbrž on sám strašil válkou. A protože tuto disciplínu nezvládl, když v ČT prohlásil, že by jako prezident odmítl pomoci jiným zemím NATO, pokud by byly napadeny. Najednou i lidem, kteří ho berou jako oponenta vlády, ukázal, že by zradil spojence. Češi žijí v historickém pocitu, že byli dvakrát zrazeni, v roce 1938 a 1968. Na zradu jsme citliví.

Krom toho se předseda hnutí ANO prohřešil nudou. Opakoval se tak dlouho, až se stal nepřijatelným i pro část svých spolustraníků a voličů. Choval se pomalu jako lichvář, když 26. ledna tweetoval: "Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp." Těžko teď říci, kolik lidí na to skočilo, ale všichni, kteří mu uvěřili, přišli o tisícovku. Pro mnohé to je hodně peněz.

Orbán spokojený nebude

Nic si však nenalhávejme, Babiš se vším svým lhaním a strašením dokázal přesvědčit 2 400 271 voličů, aby jej podpořili. Je to obrovská masa lidí, kterou nelze podceňovat a jíž bude umět poražený prezidentský kandidát využít.

Pavel po výhře slíbil, že není tím, kdo by chtěl společnost rozdělovat: "Nevidím vítězné nebo poražené voliče, vidím, že vyhrály hodnoty jako důstojnost, pravda, respekt a pokora, a jsem přesvědčen, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás a že chce, aby se vrátily na Hrad a do naší politiky," řekl na tiskové konferenci. "Návrat k těmto hodnotám nám pomůže zvýšit kvalitu života v této zemi." Věří, že máme více společného než toho, co nás rozděluje. "Za úspěch svého prezidentství budu považovat jen náš společný úspěch." Bere vážně hloubku společenského rozdělení.

I Andrej Babiš udržel jakž takž na uzdě své nervy. Sportovně pogratuloval Pavlovi k vítězství a uznal porážku, "netrumpoval". Rovnou ale také spustil kampaň ke vzdáleným sněmovním volbám: "Nic nekončí, protože my tady, hnutí ANO, budeme stále pro vás." Prohra Babiše vůbec nezměnila, "zásadně odmítám, že bychom dělali nějakou agresivní kampaň", tvrdil ve zjevném rozporu s realitou.

Že neztratil nic ze své arogance, si bylo možné všimnout po otázkách, které mu položil redaktor České televize Martin Řezníček, tedy novinář, jenž se ho v předvolební debatě ptal na pomoc zemím NATO v případě jejich napadení. Předseda ANO nejprve odpovídal, a to na otázku, zda se vypraví za nově zvoleným prezidentem a nabídne mu spolupráci. Na otázku, zda půjde na předsednictvo ANO s tím, že chce zůstat poslancem, odvětil: "Pane Řezníčku, po tom, co jste předvedl v tý debatě, já se divím vůbec, že na mě mluvíte," což provázel - příznačné - potlesk přítomných. Arogance zůstává, Babiš se nemění. A bude hůř, pokud neodejde z politiky, což už vyloučil.

I proto je zřetelná výhra Petra Pavla, který svého soka předčil bezmála o milion hlasů (konkrétně jich bylo 958 655), tak důležitá. A podobně podstatný je i fakt, že Babiš zvítězil jen ve třech krajích, v Karlovarském s 51 procenty, v Ústeckém s 54,5 procenta a v Moravskoslezském s 53 procenty. Všude jinde vyhrál jeho konkurent.

Zároveň je jasné, do kterých tuzemských krajů by měl Petr Pavel co nejdříve po volbách zavítat, pokud chce skutečně nacházet shodu, pokud chce hledat domácí smír.

Poslední, avšak důležitá věc. Vítězství Pavla se stalo silným vzkazem do zahraničí. Naše spojence uklidnilo, zvláště pak Poláky a pobaltské země. Pavel jistě vyvolal spokojenost i ve vedení NATO. Nepochybně je vítán ve většině unijních zemí, jen v Maďarsku by si byl Orbán přál jistě raději svého přítele Babiše. Může nás uklidňovat i vědomí, že Pavel bude jednak spolupracovat s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), jak oznámil. A dále, že nám venku neudělá ostudu a navíc že hodlá s prezidentkou Čaputovou navštívit Kyjev. Dobrý plán. Věci se 28. ledna změnily k lepšímu.

Video: První projev nového prezidenta Petra Pavla (28. 1. 2023)