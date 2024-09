Pětikoalice se rozpadá, Fiala udělal hrubou chybu a Babiš má blíž ke koalici s ODS

Společný tlak byznysové lobby, špiček ANO a politiků z ODS i jiných koaličních stran na Ivana Bartoše kvůli digitalizaci stavebního řízení přinesl své ovoce. Ministr pro místní rozvoj končí, Babiš a Havlíček si mnou ruce blahem. Radost z rozkladu.

Na můj dotaz, zda Piráti odcházejí z vlády, odpověděl Ivan Bartoš, stále ještě předseda strany, jednoznačně "ano". To je výsledek překvapivého vývoje, kdy se v úterý ráno sešel premiér Petr Fiala s ministrem Ivanem Bartošem, neřekl mu, že končí, ale před jednou odpoledne mu telefonicky sdělil, že požádá prezidenta o jeho odvolání. Hned poté to oznámil na tiskové konferenci. Také předseda STAN Vít Rakušan se o konci Bartoše dozvěděl až těsně před tiskovkou Petra Fialy.

Následovala tisková konference Pirátů, kde šéf strany Bartoš, předseda pirátského klubu Jakub Michálek, místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová a další označili jednání za "podraz". Bylo jasné, že ve vládě končí. "Kdybych měl dnešní jednání premiéra popsat jedním slovem, tak to byl podraz. Premiér ani nenaznačil, že by se chystal vládní jednotu rozbít," popsal schůzku Bartoš. O odvolání podle něj ráno nepadlo ani slovo. "Až potom mi zavolal, že změnil názor," upřesnil Pirát.

Premiér Fiala odvolání Bartoše zdůvodnil tím, že manažersky nezvládl digitalizaci stavebního řízení. "Ranní setkání mě definitivně přesvědčilo o tom, že Ivan Bartoš není schopen zjednat nápravu. Proto jsem se rozhodl jednat rychle a neprodlužovat krizi. Radost z toho nemám," zveřejnil po tiskovce Pirátů na síti X.

Poněkud zvláštní. Pokud ho Bartoš nepřesvědčil, proč mu to neřekl do očí, rovnou? Mimochodem, o problémech se stavebním řízením se v posledních dnech mluvilo a psalo mnohem méně.

Velmi zajímavý byl pořad Reportéři ČT ze 16. září, část nazvaná Error. Vysvětluje se tam, proč ministr Bartoš ne zcela připravenou digitalizaci musel spustit, ale i to, že v ní nemalou roli hrají byznysové zájmy a tlaky. Ty byly v Reportérech ČT vtěleny do postavy Zdeňka Zajíčka z ODS, prezidenta ICT unie a prezidenta Hospodářské komory. Pořad vysvětluje pozadí digitalizace stavebního řízení, to, proč řádově levnější varianta Ivana Bartoše vlastně vadila. A proč se nedařila.

Piráti jsou přesvědčeni, že nejde o samo stavební řízení, ale právě o ony byznysové zájmy. Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek k tomu řekl: "Bylo to předem domluvené. Mluvilo se o tom, že je potřeba dostat Piráty z vlády, protože se díváme ostatním koaličním partnerům pod ruce, zejména ODS."

Když pětikoalice před třemi roky začínala, někteří političtí experti jí předpovídali tak dva roky života, víc ne. Nakonec tato široce rozkročená společnost vydržela roky tři. To není špatné.

Rozbít pětku je pro ANO úspěch

Odchod Pirátů nepochybně dělá radost politikům ANO. Oni, stejně jako část lidí z ODS, tvrdě tlačili na Bartoše a na Piráty jak nyní kvůli digitalizaci, tak i dříve. Rozbít pětku je pro ANO významný úspěch, narušili jednotu, která je dokázala porazit.

Fiala tři roky pětikoalici obhajoval, uvědomoval si její smysl. Viděl v ní hráz proti pop-demokracii, proti populismu natřenému demo-lakem. Teď udělal obří chybu. Zachoval se "nefialovsky", podrazácky. Proč? Co se stalo? Tlačil na něj někdo? Část ODS na něj tlačila dlouho, lidovci měli taky progresivních Pirátů plné zuby.

Paradoxně je dost možné, že odvolání Bartoše a rozbití pětikoalice nakonec vyústí i v pád samotného premiéra Petra Fialy. Proč? On je chápán jako překážka pro případnou koalici ANO s ODS.

Důležité je načasování celé akce. Vyhazov Bartoše a celá ta drsná, hořká roztržka se děje krátce poté, co ANO drtivě porazilo pět vládních stran ve volbách. Nejhůř dopadli Piráti, Bartoš položil předsednický post. Ideální chvíle pro zasazení úderu, pro začátek rozkladu dosud nerozklížené pětky.

Uvědomuje si to šéf STAN Vít Rakušan. Tvrdí, že by Piráti a Starostové neměli z kabinetu odcházet: "Podle mého názoru bychom jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší mě, že Piráti zvažují odchod z vlády. Ztotožňuju se spíš s tím, co ještě dnes ráno říkali oni sami, že voliči chtějí řešení důležitých problémů. Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává. My, Starostové, máme v úmyslu dál prosazovat to, co jsme voličům slíbili a co od nás očekávají," řekl.

Vypadá to tedy, že STAN od Fialy neodejde. Je to v koalici nejméně ideově ukotvené hnutí, ubírající se ovšem liberálním směrem. Rakušan a jeho lidé ve vládě citelně oslabí.

Pirátům může vyhazov Bartoše a opuštění kabinetu prospět. Pokud se sami nezačnou hádat, pokud zůstanou jednotní. Už teď se ovšem zdá, že ministr zahraničí Jan Lipavský stranu opustí. Pokud Piráti skončí ve vládě, podá demisi i on, ale pak asi skončí i ve straně. Proč? "…protože v tuto chvíli už úplně nevnímám, že třeba to, co zaznívalo na tiskové konferenci, bych já byl schopen podepsat," řekl. Pokud se Piráti nerozhádají, strana se může během roku do voleb vrátit ke své protestní, silně kritické podstatě. Hodně ovšem bude záležet na tom, kdo ji povede. Lipavský to zjevně nebude.

Odchod Pirátů z vlády považuji za jistý. Členové strany Fialovi jeho jednání, kdy nebyl s to říct věci Bartošovi do očí, neodpustí. Postaví se proti ODS, budou do ní bušit, už s tím začaly jejich špičky na Bartošově tiskovce. A opakuji: pro ANO je to ideální stav. Koalice s komunistickým Stačilo! nebo s extrémně pravou SPD je pro Babiše zlý sen. Přísaha a Motoristé v krajských volbách propadli, ANO s nimi za rok nemůže příliš počítat. Koalice s "odfialovanou" ODS, kterou Piráti na tiskovce překřtili na "ODSÁNO", by pro Babiše byla snazší. A řada vlivných odéesáků po ní zcela nepokrytě prahne.