Petříček jako Zemanův pejsek. Doba Masaryka, Dienstbiera či Schwarzenberga skončila

Analytik Vrábel: Ruská média Zemana používají "jako disidenta Západu, který se odváží říct, že Rusko má pravdu. Je součástí vnitřní propagandy".

Zdá se už jisté, že Tomáš Petříček (ČSSD) povede českou diplomacii. Slovo "povede" ovšem nesedí. Z vyjádření Andreje Babiše i kandidáta na ministra zahraničí (zamini) vyplývá, že "vedení" resortu neodpovídá ani představě Miloše Zemana, ani premiéra Babiše. Ti chtějí na zamini jakoministra, který bude na slovo poslouchat.

Nezapomínejme, jaké osobnosti vedly československou a českou diplomacii v minulosti, kupříkladu Edvard Beneš (celých 17 let), Jan Masaryk, Jiří Hájek, po revoluci Jiří Dienstbier st., Josef Zieleniec, Jan Kavan, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg (který dokázal vytvářet protiváhu přímo zvolenému prezidentu Zemanovi), Lubomír Zaorálek, samé těžké váhy ve svých stranách i v politice.

Po nich nastoupil Martin Stropnický (ANO), který už těžkou vahou v hnutí nebyl, protože anoisté uznávají jen jednu těžkou váhu. A nyní přichází Petříček, váha lehká, pokud nějaká, člověk z neznáma, který v tom od začátku lítá jak nudle v bandě, dává najevo poddanost až zahanbující, šéfdiplomata nehodnou. Doby se prudce mění k horšímu.

Petříček oznámil: "Chtěl bych s panem prezidentem hovořit o svých prioritách pro zahraniční politiku České republiky, chtěl bych se seznámit s jeho hlavními tématy a domluvit se na konzultacích ohledně naší spolupráce." O. K., proč ne, až na to, že Zemanova "hlavní témata" známe: Putin, Čína, šprajc vůči EU (téma referenda o czexitu, podpora SPD a KSČM) a ekonomická diplomacie (rozuměj konec porevolučního Havlova tématu lidských práv). Nic víc se dosavadní náměstek MZV Petříček nedozví.

Babiš na něj hned zadupal, jeho příkaz zní "žádný Poche", ke jménu zavrženého kandidáta ČSSD a postoje prezidenta k němu premiér řekl: "Myslím, že bude chtít slyšet stejnou věc jako já, že pan Poche se vrátí do Bruselu, že nebude působit na ministerstvu." Reakce Petříčka zněla "nevidím potřebu, aby pokračoval jako politický tajemník".

Oznámil, že se chce zeptat prezidenta, zda by mu Poche směl radit: "Pokud budu jmenován ministrem zahraničních věcí, tak samozřejmě si budu skládat sbor externích poradců a samozřejmě pan Poche může být součástí tohoto sboru." Absurdní představa, že by prezident a premiér schvalovali ministru zahraničí (jakémukoliv ministrovi) poradce. Souhlasil byste s Pochem jako neplaceným rádcem? Ne? No, tak ne, pardon…

Gerasimovova doktrína a český prezident

Představte si Beneše, Masaryka, Dienstbiera, Zieleniece, Vondru či Schwarzenberga, jak se běží "šéfa" zeptat, jestli jim smí ten či ten radit. Absurdní, nepředstavitelné, a především nežádoucí, Česko potřebuje v čele zamini osobnost, ne subalterního úředníka.

Kromě Nepocheho naordinoval Babiš Petříčkovi též ekonomickou diplomacii, Evropu si chce dělat sám. K tomu Petříček: "Ekonomická diplomacie je součástí ministerstva zahraničních věcí, nicméně já vnímám jako důležité posilování našich bilaterálních vztahů s klíčovými partnery." Jakými? Uvedl sousední státy, Francii, transatlantický prostor. Vnímá to "jako celistvou záležitost".

To měl být zřejmě tichounký vzkaz zbytkům západně uvažujících politiků v ČSSD, jak to však věřit člověku, který chce vše konzultovat s putinovcem Zemanem a který hned na začátku jasně neřekne: Pokud mám vést diplomacii, Evropská unie je její hlavní součástí. A klidně ať tam provozuje také ekonomickou diplomacii (mimochodem na návštěvu pro nás klíčového Německa Miloš Zeman nevzal žádné podnikatele, tam se ekonomická diplomacie zřejmě nepěstuje).

V jaké době má Tomáš Petříček na zahraniční ministerstvo nastoupit? Datový analytik František Vrábel, jehož společnost sleduje 90 procent globálního zpravodajského obsahu na internetu a zaměřuje se hlavně na detekci hrozeb pro miliony firem po celém světě, řekl Hospodářským novinám o působení Ruska toto:

"O pokusech ovlivňovat volby ve Francii, USA či v Německu asi už nikdo nepochybuje. Uskutečňování takových operací je nakonec součástí ruských strategických dokumentů, takzvané Gerasimovovy doktríny. A pokud jde o Česko, tak z našich dat vyplývá, že vliv Ruska v našem mediálním prostoru je velmi výrazný a stále se zvětšuje." Co je cílem Rusů? "… vytvořit pocit, že něco jako pravda vůbec neexistuje."

Vrábel o Zemanovi: "…ruskými médii, kterých sledujeme 24 tisíc, je vyzdvihován vysoko nad ostatní evropské státníky. Referuje se o něm násobně více, než jak by to odpovídalo velikosti a významu Česka. Utvrzují přes něj ruskou veřejnost, že politika Vladimira Putina je správná a že to chápou i někteří představitelé zemí Evropské unie a NATO. Používají ho jako jakéhosi disidenta Západu, který se odváží říct, že Rusko má pravdu. Je součástí vnitřní propagandy."

Vskutku nesnadnou pozici bude mít Tomáš Petříček. Na zamini dnes Česko nutně potřebuje silnou osobnost, která ví, kam patříme (to Petříček nejspíš ví, na Západ) a dokáže nás tam držet (to už tak jisté není). Zeman a Babiš tam chtějí pejska.