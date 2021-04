Piráti a ODS se šavlují o daně, Babiš tleská a poplatník nakonec stejně zapláče

Jestliže se obě opoziční formace opravdu rozhodly povraždit prostřednictvím daňového populismu, Andreji Babišovi prudce stoupají šance, že jejich spolupráci rozloží a udrží se u moci.

Premiérovi se vše hroutí: boj s virem, vláda, podpora komunistů i stranické preference. Ale jedna věc mu funguje ještě lépe než sám čekal - zrušení superhrubé mzdy a snížení zaměstnaneckých daní z příjmů. Ekonomicky je to naprosto nezodpovědný nesmysl, protože každoroční stamiliardová sekera není pokryta žádnými dodatečnými příjmy, zle ničí obecní rozpočty, nefunguje jako protikrizové opatření a velké části zaměstnanců moc nepomáhá. Ale politicky to Babišovi šlape perfektně.

ODS, která tomuto vražednému populismu pomohla na svět ve spolupráci s ANO a SPD, nyní nemůže připustit, že na takové dobrodružství česká ekonomika v recesi neměla a nemá. Takže s urputnou umanutostí tvrdí, že vše se dá vyrovnat škrtáním ve výdajích, což je nesmysl. Naopak aktuální lídry preferencí Piráty a Starosty tato situace nutí přiznat, že bez opětovného zvýšení daní se stát k udržitelnému hospodaření zpět nedostane. Nicméně pokoušet se vyhrát volby se slibem vyšších daní je moc pirátské i na Ivana Bartoše, takže to zatím jen trousí na půl úst.

Pokud by pirátská koalice i Spolu opravdu po sněmovních volbách chtěly vládnout, už by si vykolíkovaly hřiště, za jejichž mantinely na sebe nebudou útočit. Hádka o berně však ukazuje, že nic takového zjevně nemají. Občanští demokraté nadšeně verbují nikoliv proti Babišovi, ale proti pirátským ultralevičákům, kteří schvátí Česko enormním zdaněním. A od Pirátů to zase létá zpět.

Andrej Babiš nadšeně tleská, jak se mu opozice chytila do populistické daňové pasti. Kdo by chtěl napravovat jím způsobený rozvrat veřejných financí, bude hned označen za komunistu. Kdo naopak bude chtít udržet daně v současné výší, musí mu vlézt po sněmovních volbách do další vlády.

Kdyby se Česko neřítilo plnou rychlostí do zdi, museli bychom premiérovi zatleskat. Na to ovšem není čas, protože musíme urychleně hledat, kde má republika ruční brzdu.

Můj nedaněný dům, můj hrad

Lídr Pirátů Ivan Bartoš se pokusil z Babišovy daňové léčky vyklouznout v rozhovoru pro deník E15, kde opatrně ohlásil možné zvýšení daní z některých nemovitostí a pár dalších věcí. Dal si pozor, aby nezašel moc daleko, žádnou progresi či zvyšování DPH nenavrhl. Sám ví, že některé z návrhů ani nemá s kým prosadit, ale že se po volbách zdanění alespoň některých nemovitostí bude zase zvedat, je pouhým konstatováním nevyhnutelné reality.

Nemravná daň z nabytí nemovitosti byla sice zrušena, ale chybějící výnos zhruba 13 miliard se měl přesunout do klasické nemovitostní daně, jež patří v rámci zemí OECD v Česku k nejnižším. Možností, jak to udělat, je jistě více. Bartoš zmiňuje komerční nemovitosti, guvernér ČNB Jiří Rusnok už před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz navrhoval vyšší zdanění druhého a každého dalšího bytu. Odvod lze také svázat s cenou bytu či domu, případně celý horký brambor přehodit na obce, ať si zlobu vlastníků užijí chudáci starostové.

Jen populista ale může tvrdit, že si státní rozpočet s mnohasetmiliardovými ročními schodky a jedním z nejrychleji rostoucích státních dluhů v Evropě může dovolit prakticky nedanit majetek. PR oddělení hnutí ANO dlouho čekalo, až se do této pasti Piráti chytí. Nakonec ale nemuselo vůbec rozjet kanonádu v Čau lidi, veškerou práci udělala za ANO opoziční ODS.

Škrtám, ergo sum

Předseda ODS Petr Fiala bohužel uvěřil tomu, že když se na něco udělá ústavní zákon, ekonomika to bez reptání uzná a stát se bezproblémově smrskne: "Zavedeme daňovou brzdu, která s sebou ponese úspory zbytečných výdajů." Zapomněl ale dodat, že při současném tempu zadlužování narazíme do dluhové brzdy ve výši 55 procent k HDP už za tři roky. Pokud by měla opravdu naplno sklapnout, místo ráje nás čeká jen zbytečná recese - povinnost vyrovnaných rozpočtů povede k prudkému otřesu, kterému by se každý normální stát měl chtít vyhnout, ne ho radostně vyhlížet.

Proto je třeba už nyní nejen škrtat, ale i zvyšovat příjmy populisticky podseknuté daňovým balíčkem. ODS to druhé nechce uznat, takže musí v tom prvním slibovat nesplnitelné. Řeči o propuštění 13 procent úředníků si prakticky v ničem nezdají se sliby hnutí ANO.

Podobné je to s návrhy na úspory. ODS pravidelně přichází se škrty za desítky miliard - tentokrát za rovných 80. Jenže už tři dekády je tady pro ministry financí problém z roku na rok seškrtat i jednotky miliard, tím hůře to půjde v krizi.

Ubereme snad z peněz ne nejrůznější rekvalifikace a pobídky k udržení práce? Nebo na obnovitelné zdroje, aniž by si je pak investoři vysoudili v arbitrážích? A pokud by se měli desítky miliard škrtat ve mzdových výdajích, na čí úkor? Učitelů, policistů?

Připravte si peněženky

Ač něco takového současné preference nenaznačují, pořád není vyloučeno, že Andrej Babiš na podzim opět zvítězí. A to za dvou podmínek. Tou první je proočkování populace a otevření ekonomiky, která odloženou spotřebou začne prudce růst.

Ta druhou je ale zcela zbytečné plnit: že volič přes všechny Babišovy omyly bude považovat kandidátku ANO za stále pragmatičtější volbu než případné rozhádané souručenství Pirátů, Starostů, ODS, lidovců a TOP 09. Při pohledu na ostrý rozjezd daňové debaty, to ovšem nezní nereálně.

Pokud z Pirátů bude jak z chlupaté deky místo uceleného programu lézt tu zvýšení jedné daně, tu druhého poplatku, jen to podpoří rozšířený sentiment, že mohou být zajímavou protestní volba, ale nikoli vést zemi. Ještě horší je to však s koalicí Spolu, kde na každé procento přízně, který získá daňový populismus ODS, připadají dvě procenta úbytku voličů.

Je neuvěřitelné, že půl roku před volbami zde nikdo není schopen přijít s férovou a realistickou daňovou nabídkou, která se nepochybně neobejde bez škrtů v eráru, ale také není možná bez alespoň částečného navrácení daňového inkasa na úroveň minulého roku. To je v recesi snad jasné úplně každému. Jen politici vehementně tvrdí, že stabilizaci rozvrácených veřejných rozpočtů a zkrocení razantně se prodražujícího státního dluhu zvládnou bez opětovného zvýšení daní z příjmů, případně zvýšení DPH.

Říct, že král je nahý, je ovšem pro současné opoziční politiky nemožné. Všichni chtějí usednout ve Strakovce, ale nikdo nemá odvahu jako zodpovědný premiér vystupovat. Babišova daňová past, která krutě poškozuje budoucnost Česka, zatím bohužel na opozici funguje dokonale a zvyšuje šance předsedy vlády na udržení moci.

