Piráti a STAN jdou do voleb společně. Proti koalici Hrad – ANO, Zeman – Babiš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš posílá vzkaz prezidentu Zemanovi: budeme společně pokračovat i po volbách a vy nás i pak máte brát jako koalici.

Dvojkoalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) se definitivně dohodla na společné účasti ve sněmovních volbách. Podporu návrhu vyjádřilo téměř 79 procent hlasujících Pirátů (668 pro z celkových 848 hlasů). Referenda se účastnilo bezmála 77 procent všech členů.

Předseda Ivan Bartoš řekl: "Jedná se o pevné spojení, stojící na solidních základech. Spojení, které se nerozpadne ani po volbách." Tohle sdělení je velmi důležité. Bartoš si zjevně uvědomuje úskalí účelového spojení pro jednu příležitost - pak se partneři obvykle zase rozdělí a hrají každý sám za sebe. To zřejmě hrozí trojkoalici SPOLU (ODS, lidovci a TOP 09).

Zároveň Bartoš posílá vzkaz prezidentu Zemanovi: my budeme společně pokračovat i po volbách a vy nás tedy i po nich máte brát jako koalici. Má to hlubší logiku. Zeman veřejně a dlouhodobě podporuje Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. O nějaké nadstranickosti u něj není ani řeči. Krom ANO podporuje ještě komunisty Vojtěcha Filipa a SPD Tomia Okamury.

V nedávném rozhovoru pro server Blesk.cz to prezident opět předvedl. Jednak premiérovi popřál, aby voliči zhodnotili jeho práci, a jednak zopakoval, že pokud by Andrej Babiš kandidoval na prezidenta, sám by ho volil. Jsou to explicitní vzkazy Zemanovým voličům, návod, komu mají dát hlas. Odtud zase plyne, co už dlouho víme, totiž že obě koalice, SPOLU i Piráti se STAN, čelí jiné koalici, veřejně nedeklarované, složené z Hradu a ANO, Babiše a Zemana.

Takže proti sobě jdou tři silné koalice. V tom se česká situace od základu změnila. ZemanoBabiš už spolupracuje dlouho, tohle spojení se však čím dál víc vyčerpává. Ztratilo jak ANO - covid-19 odhalil, jak je Babiš slabý. Ale markantně zeslabuje i Zeman. Dokonce ještě víc. Jeho příklon k Moskvě a Pekingu mnoha lidem čím dál víc vadí. Koalice Hrad - ANO má i další hluboké trhliny, Zeman se neovládá, nedokáže potlačit nenávist k tajné službě BIS a jejímu řediteli Koudelkovi, bombarduje české zájmy, českou bezpečnost. Jistě, pracuje v synergii s ruskými dezinformátory, ale už to zdaleka tolik nezabírá, Zeman viditelně slábne.

Babiš, který to vidí, nemůže nevidět, nemá odvahu se od Zemana trhnout. Pokouší se jen držet distanc (viz tendr na dostavbu Dukovan, viz nevyhození Koudelky), na víc se nezmůže. Zeman naopak ví, že pokud Babiš nevyhraje volby a nesestaví vládu, což nyní hrozí, vliv Hradu se hodně smrskne. Z prezidenta se stane jen směšná, stát zrazující figurka. On Babiše strašně moc potřebuje.

Vláda ANO plus SPD? Babiš ví, že to nejde

Kdyby trojkoalice a dvojkoalice nevznikly, situace by se změnila jen málo. Piráti by posílili, STAN by posílil, snad i ODS by získala víc, ale vítězem by se stal velmi pravděpodobně opět Babiš. Takhle nemá vítězství vůbec jisté. Jisté nemá ani to, co se stane po volbách.

Komunisté už nemusí projít do sněmovny, vypadá to tak. Takže Babišovi zbyde jako parťák ČSSD, pokud však Hamáčkova partaj překoná pětiprocentní hranici. A Tomio Okamura, černá můra pro každého politika. Normální spolupráce s ním není možná. Jen dennodenní válka. (To by byla vláda, ANO plus SPD. Dost možná by to konečně vedlo i ke vzpouře v mimořádně poslušném, ochočeném ANO.)

V Blesku.cz Zeman zopakoval, že podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve sněmovních volbách plus zajištění koalice. Byl tázán, jestli by premiérem jmenoval Ivana Bartoše, pokud by koalice Pirátů a STAN vyhrála volby. Řekl: "To je velmi jednoduché. Pan Bartoš musí vyhrát volby, to je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem." Pokračoval: "Já si počkám na povolební situaci. Ať už to bude kdokoliv, bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou, pokud nedostane 51 procent, nějakou koalici."

Zemanova věta "pan Bartoš musí vyhrát volby" neposkytuje jednoznačnou odpověď. Pokud by vyhrála koalice Pirátů a STAN, což podle dnešních průzkumů není žádná velká utopie, zřejmě by to neznamenalo, že volby vyhrál Bartoš. Piráti sami nekandidují, Zeman se šikovně k ničemu nezavázal.

Bez stínů minulosti

Dodal i druhou podmínku, krom volební výhry bude potřeba mít "zajištěnou - pokud nedostane 51 procent - nějakou koalici". Zeman sází na to, že trojkoalice je nepevná, že si v ní ODS dělá, co chce. (Fialovci se utrhli při hlasování o zrušení superhrubé mzdy, podpořili Babiše, a nyní tlačí pražskou topku do odvolání primátora Zdeňka Hřiba, na čemž topka nechce participovat.) Zeman sází na to, že se SPOLU po volbách rozpadne a Babiš bude moci ODS nabídnout vstup do vlády.

Šéfpirát Bartoš v sobotu oznámil, že se chce sejít se Zemanem. Témata: nestandardní vyhlášení voleb za devět měsíců. Kam by Česko mělo mířit z krize a s deficitním rozpočtem. Chce se také ptát, "zda stále platí, že vítěz voleb je pověřen sestavováním vlády, nebo se vracíme k tomu původnímu konceptu, který byl zažitý, hledání většiny v Poslanecké sněmovně a stojedničky". Na to Zeman reagoval v Blesku.cz: "Já se s panem Bartošem samozřejmě rád sejdu, stejně jako jsem se setkal a setkávám s řadou dalších lidí."

Ozvaly se výhrady, že se Bartoš mění, chce Zemanovi podlézat. Zjevný omyl. Jedná jako politik, Zeman je, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, prezident a po volbách bude klíčovou postavou. Sejít se s ním a vydolovat jasnou odpověď, zda pověří sestavením vlády i lídra případné vítězné koalice, je velmi důležité. Pokud to Zeman nepotvrdí, bude to důležitý vzkaz pro voliče i pro obě veřejně deklarované koalice.

Dvojkoalice s Piráty má ještě větší podporu u Starostů a nezávislých. Minulý týden ji tam podpořilo 92 procent hlasů širšího vedení. Předseda STAN Vít Rakušan řekl: "Máme společnou chuť něco změnit, jsme pracovití, féroví. Chceme zastupovat lidi, ne sami sebe." Zmínil další dva momenty: "Myslím, že společně máme šanci opravdu změnit poměry v naší zemi a posunout se do 21. století." Připomněl důležitý fakt, který si nepochybně uvědomuje i Babiš, totiž že dvojkoalici nebudou zatěžovat stíny minulosti.

Ty jsou vrhány na ODS, topku, lidovce, i když už v babišismu hodně vybledly. A velmi silné, nevybledlé, nejen covidové stíny jsou vrhány na Babišovo ANO a celou jeho chaotickou vládu. I proto má spojení Pirátů a STAN letos velkou šanci.

Do nás nikdo holdingové peníze nenalil. Piráti si úspěch odpracovali, říká Richterová (video ze 4. října 2020)