Plakát Pravda vítězí zakázán. Protest proti Zemanovi zakázán. Jinak tě seberou

před 1 hodinou

Akce v Lipníku se podobá zásahům proti demonstrantům před listopadem 1989. Trapné je mlčení Tomáše Tuhého, který dělá mrtvého brouka.

Neblahý vývoj má "kauza Lipník", neadekvátní zásah policie proti protestujícím při mítinku Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou. Člověk od vedení policie marně čeká sebereflexi, ta nepřijde. Vůbec se neozval policejní prezident Tuhý, jako by se do země propadl. Zareagoval jen Týdeník policie, který zveřejnil poněkud výhružně znějící článek "Policie, že jedná jako za komunismu? Politici - prostudujte si raději řádně zákony, neznalost neomlouvá".

Text začíná větou: "Internetem se šíří lavina článků a vyjádření, dehonestujících práci Policie ČR." Pak přijde sdělení, že v Lipníku probíhal mítink: "Toto řádně ohlášené shromáždění začali hlasitou hudbou narušovat lidé, kteří si v přilehlém objektu uspořádali vlastní 'akci'. Zda byla řádně ohlášena, či nikoliv, není zřejmé a v tuto chvíli je to nepodstatné. Podstatné je, že ať už probíhala v Lipníku jakákoliv řádně nahlášená akce, nikdo nemá právo takovou akci narušovat. V té chvíli se totiž může taková osoba dopouštět přestupku dle zákona shromažďovacího."

Že tam měl Zeman nahlášenou akci, ovšem nikdo nezpochybňuje, jako pochybné, nepřijatelné se jeví chování policie.

Týdeník policie školí politiky, že nikdo nebyl zatčen, nýbrž "došlo k zajištění osoby podezřelé z přestupkového jednání", tedy Jaroslava Hensla, který z okna pouštěl Modlitbu pro Martu. Proč byl zajištěn? "Je tedy zjevné, že dotyčný muž, který byl v danou chvíli podezřelý z přestupku, odmítl opakované výzvy, které mu policisté na místě dávali." Týdeník zásah kolegů v Lipníku nad Bečvou hájí o sto šest, ač je neobhajitelný.

Proč? Protestující se s policisty předem dohodli, co smějí dělat. K žádnému narušení akce nedošlo. Není pravda, že by Hensl neuposlechl výzev. Oněch osm černě oděných mužů, kteří vnikli do soukromého prostoru a nařídili Henslovi hudbu vypnout, mělo kameru, celou akci natáčeli, lze celkem snadno prokázat, jak proběhla.

Ovčáčkovo video jako důkaz

Zásadním faktem je, že mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zveřejnil video ze Zemanova lipnického mítinku a na něm se můžeme přesvědčit: píseň akci neruší, na pódiu je sotva slyšet a vůbec nezní, když mluví prezident.

Nějaké "narušení" evidentně nebylo záměrem Zemanových odpůrců. Média korporativně (nikoli však Týdeník policie) informují, co se stalo. Protestující chtěli původně z okna restaurace U Marka vystrčit transparent Pravda vítězí a pustit těsně před zahájením mítinku hudbu.

Hensl popsal, co se stalo: "Přišli za námi ale dva policisté, kteří se o našem záměru nějak dozvěděli, a poté, co jsme jim sdělili, co skutečně chceme, řekli, abychom transparent nevystrkovali, neotvírali okno dokořán a měli uvnitř rozsvíceno, aby bylo vidět, co se tam děje. To jsme respektovali. Proti hudbě nic nenamítali."

(Proč nesměli vystrčit transparent Pravda vítězí? Dokáže to někdo pochopit? Co na něm policii vadí? Jak by mohl proboha někoho rušit?)

Svědectví Simony Hradílkové: "Řekli nám, že když tu písničku pustíme před zahájením mítinku, že není žádný problém. To jsme učinili, začali jsme ji pouštět v okamžiku, kdy dav začal vnímat, že přichází pan prezident. Přesně nevím, kde je ta hranice, ale pan prezident neotevřel pusu, než jsme hudbu pustili," řekla dcera hladovkáře Tomáše Hradílka.

Na videu hradního mluvčího Ovčáčka vidíme, že píseň zní, když už prezident sedí na pódiu, a slyšíme, že zpěv prakticky není slyšet. Navíc skončí dříve, než hlava státu začne mluvit.

Policie argumentuje shromažďovacím zákonem; přestupku se dopustí ten, kdo "nesplní pokyn zástupce úřadu nebo policisty" nebo "brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním". Hensl však hudbu stopl (nehrála ani 4 minuty) a zopakujme, každý, kdo si pustí Ovčáčkovo video, slyší, že shromáždění narušeno nebylo.

Co to bylo za komando?

Zákon není tak striktní jako zasahující policie, říká: "Zástupce úřadu při výkonu svého oprávnění postupuje tak, aby případný zásah do práva na svobodu shromažďování nebo jiného práva šetřil jeho podstatu a nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákonem."

Policie tedy měla šetřit také práva protestujících. K nějakému odvádění na služebnu a držení tam Hensla dvě hodiny vůbec nemělo dojít, výzev policie, aby hudbu vypnul, přece uposlechl. Navíc se s ní předem dohodl, co bude dělat.

Týdeník policie také vůbec nevysvětluje, co to bylo za partu, která na Hensla vletěla, oni civilové v černém. Nějaké přepadové komando? Proč jich bylo osm? Na základě čeho, jakého zmocnění, vnikli do soukromých prostor?

Také se nedozvíme, co to bylo za lidi, kteří ještě PO AKCI, jak svědčí novinář Jaroslav Spurný, tajně, přes okno natáčeli několik uvnitř sedících demonstrantů? (Policie si smí natáčet demonstraci samu, to ano, ale na natáčení soukromých osob mimo shromáždění potřebuje speciální povolení.)

Policie jednala neadekvátně, její chování se podobá akcím tehdejšího režimu proti demonstrantům před listopadem 1989. Trapné je mlčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který dělá opět mrtvého brouka, asi proto, aby si u prezidenta a jeho lidí neuškodil.

Zásah by měl být pečlivě vyšetřen. Měli by se o něj ovšem zajímat i poslanci a také Andrej Babiš, který se chce stát premiérem. Proč? Vyšetřování policistů policisty dobře známe, ruka ruku myje, nic se nestalo, vše je v pořádku, jak to ostatně předvádí Týdeník policie.

Působí až komicky, ale i výhrůžně, když týdeník ke konci svého textu píše: "To, že značná část lidí zákony nezná, ještě neznamená, že se jimi nemusí řídit. Jak se často říká, neznalost zákona neomlouvá…" Absurdní.