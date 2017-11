V Lipníku nad Bečvou zasahovala Zemanova policie, ne naše. Jak za bolševika

před 4 minutami

Po čínské návštěvě v Praze je to další incident, kdy policie zasahuje na straně mocných proti občanům. Varovný moment.

Středa, Lipník nad Bečvou, předvolební mítink Miloše Zemana s občany. Tentokrát provázený protestem lidí s červenými kartami a pouštěním symbolické písně Modlitba pro Martu zpěvačky Marty Kubišové. Proti protestu bleskově a z pohledu občana neadekvátně zasáhla policie. Připomíná to doby za bolševika, nebo také absurdní chování policie při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze.

Rád bych napsal, že policie v Lipníku jednala s rozmyslem a správně. Protože šlo o politický mítink, o situaci velmi citlivou, kde se mohou (a mají) střetávat různé občanské postoje. Napsat to nemohu, jsem nejen zklamán, ale rozhořčen tím, co policajti předvedli.

V Lipníku žije Tomáš Hradílek, disident, signatář Charty 77 a polistopadový ministr vnitra. Od 1. listopadu drsně protestuje proti druhé kandidatuře Miloše Zemana, drží hladovku, dává v šanc svůj život. Zemanovi napsal otevřený dopis, v němž vyjádřil zklamání z jeho působení coby hlavy státu; Zeman podle něj rezignoval na kultivování a humanizování společnosti. Hradílka též děsí prezidentovo konání v zahraniční politice.

Jednou z protestujících byla dcera Hradílka Simona. Prezident na mítinku Tomáši Hradílkovi (byl tam přítomen a zeptal se ho, zda odstoupí) sdělil, že neznamená víc než 113 tisíc lidí, kteří jeho kandidaturu podpořili. To jsou důležité okolnosti akce v Lipníku. Nelze je pominout, když hodnotíme, jak policie postupovala.

Ještě jeden významný fakt: Miloš Zeman jízdy do krajů vydává za běžnou agendu prezidenta a tvrdí, že se nejedná o předvolební akce. Přitom není pochyb, že jde o předvolební agitaci, jen s tím rozdílem, že ji, oproti akcím jiných kandidátů na Hrad, platí stát či kraje.

Narušení ani ne 4 minuty

Co se stalo? Při Zemanově příchodu na náměstí se z jednoho okna linula ona slavná píseň. Iniciátorka protestu Marie Šuláková řekla ČTK: "Policisté v civilu nám to přerušili, vstoupili do soukromých prostor, které jsme měli půjčené od majitele restaurace, a našeho zvukaře odvezli k výslechu."

Simona Hradílková řekla: "Drželi jsme transparent s nápisem Pravda vítězí a to bylo všechno, naše akce byla jen klidným vyjádřením nesouhlasu s politikou Miloše Zemana." A ještě: "Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který odvedl ze soukromého prostoru mého manžela Jaroslava Hensla. Policisté byli v civilu bez jakéhokoli označení, ale před zadržením se mu prokázali."

Policejní mluvčí Libor Hejtmánek naopak sdělil, že je Hensl podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu a hrozí mu pokuta až 15 tisíc korun.

Důležitý fakt: z okna se nelinul nějaký stálý rachot, Modlitbu pro Martu protestující pustili jednou a ještě než skončila, přiběhlo do propůjčené soukromé místnosti asi osm mužů s kamerou a Henslovi nařídili, ať hudbu okamžitě vypne. Poté ho odvezli na služebnu, kde strávil dvě a půl hodiny (dle ČTK).

Narušení mítinku Modlitbou tedy netrvalo ani čtyři minuty! (Tak dlouhá píseň je.) Nejednalo se o trýznění publika. Ano, podle shromažďovacího zákona se dopustí přestupku ten, kdo nesplní pokyn zástupce úřadu nebo policisty atd. Tady však nebyl rušeno Zemanovo předvolební shromáždění, jen byl krátce a pokojně vyjádřen protest.

Je šokující, že policie muže sebrala, že tam zasahovalo okolo osmi (!) civilistů, jako kdyby šlo o teroristu, že ho sbalili jak za bolševika, vše natáčeli, nestačilo upozornění a vypnutí hudby, jež neběžela ani 4 minuty, za což "narušitel" strávil dvě a půl hodiny na policii a hrozí mu pokuta 15 tisíc.

Máme uniformy, blbečku?

Tím policejní malér nekončí. Novinář Jaroslav Spurný, expert na bezpečnost, který celou situaci sledoval na místě, popsal, co se dělo: Asi dvacet minut po zatčeni "zvukaře" natáčeli policisté tajně z ulice přes velké okno kavárny několik uvnitř sedících demonstrantů. "Natoč tu ženskou, ta to organizovala," říkal muž v civilu kolegovi s malou videokamerou. "A ještě toho chlapa." Stál jsem kousek od nich a požádal je o legitimaci a chystal se je vyfotit. Chvíli natáčeli na kameru mě a pak si nasadili kapuce. "Máme uniformy, blbečku?" zeptal se mě jeden z nich a postavil se ke mně velmi, velmi blízko, abych nemohl fotit. Kameraman mezitím utekl. "Tady nikdo nikoho nenatáčel," řekl muž a odešel.

Tolik Jaroslav Spurný, který popsal, co se odehrávalo po skončení shromáždění. Zažil jsem všechny pražské protikomunistické demonstrace za bolševika a toto silně připomíná onu hnusnou dobu. Není důvod Spurnému nevěřit.

Policie se stává nástrojem moci, zde Zemana, který si pořádá svůj mítink nemítink a nesmí být vysloven žádný, ani klidný, protest. Na co si policie po akci tajně natáčí organizátorku protestu, jež je veřejně známa, a další občany? Co s natočeným materiálem udělá? Toto by měla okamžitě začít šetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Je to nepřípustné, silové, protiobčanské chování.

Argumentace shromažďovacím zákonem neobstojí, podle více svědků o žádné "narušení" akce nešlo, jen o slušné vyjádření nesouhlasu ve městě, kde proti Zemanově kandidatuře drží bývalý ministr vnitra hladovku.

Policie selhala, jednala stranicky, protestující buzerovala a zbytečně zadržela. Bylo by stačilo, aby požádala o vypnutí hudby. Otázkou je, zda osm zasahujících mužů v civilu vůbec smělo do soukromého prostoru vniknout.

Po čínské návštěvě v Praze je to další incident, kdy policie zasahuje na straně mocných proti občanům. Varovný moment. Neměli bychom se nechat zastrašit.