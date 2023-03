Podporovat Rusko je choroba. Demokracie může zahynout na naivitu demokratů

Zuzana Čaputová: „Nikdo tu nevolá po tom, abychom omezovali svobodu projevu, ale pokud nebudeme demokracii bránit demokratickými prostředky, tak můžeme být poslední generací, která ji zažije.“

Sobotní demonstrace svolaná Jindřichem Rajchlem do Prahy opět otevřela otázku, jak čelit dezinformacím. Jednou z nich je kupříkladu "mírová dezinformace", lživé ztvrzení, že pokud Ukrajině přestaneme dodávat zbraně, nastane mír. Proruští dezinformátoři teď halí své akce do nespokojenosti s vládou, jakoby chrání občany před bídou. Smysl demonstrace přitom ani nebyl skrýván: svrhnout vládu mimo volby, vyvolávat nepokoje, blokovat státní úřady.

V Bratislavě při debatě Deníku N mluvil o dezinformacích prezident Pavel s prezidentkou Čaputovou. Na Slovensku s Putinem sympatizuje podstatně víc lidí než u nás. Čaputová vidí spektrum příčin "od vzdělávání například v historii, přes selhávající politickou reprezentaci, každá naše chyba je využita na nabídku řešení radikální cestou, přes již zmíněné dezinformace", až po fakt, "že jsme v informační válce, že ta snaha převálcovat názory a narativy na Slovensku pochází z jednoho zdroje, konkrétně z Ruska".

Pavel vysvětloval účast na pražské demonstraci a příklon části účastníků k Rusku podobně: je plodem dlouhodobé dezinformační kampaně Ruska, "která je zesilovaná našimi vlastními zdroji. My tomu dlouhodobě nedokážeme čelit vlastní kampaní, která by byla přesvědčivá, nenásilná, ale která by jasně ukázala, kde je ten protivník". Opačně cílená kampaň by podle něj vedla k tomu, že by "lidé neměli sentimentální pocit, že Rusko je posledním zachráncem správných evropských hodnot, zatímco celá Evropa spolu se Severní Amerikou jsou na té šikmé ploše dekadence odsouzeny k zániku". Podle Pavla musíme být "atraktivnější a přesvědčivější, abychom lidem dokázali vysvětlit, jaká je realita. Tady máme velký dluh". Hmm.

Odpovídal i na otázku, jak hovořit s prorusky smýšlejícími lidmi: "S těmi, kteří byli teď na demonstraci, už by asi nemělo smysl moc hovořit, protože ti tam přišli s tím, že nechtějí naslouchat, oni chtějí bořit, a to už je jiná emoce. Ale myslím si, že má smysl mluvit s těmi, kteří tam zatím ještě nepřišli, protože těch je mnohem víc a jsou to lidé, kteří jsou na jedné straně frustrovaní současnou politikou vlády, protože je prostě neoslovuje." Lze souhlasit.

Ani Pavel, ani Čaputová nemají recept, jak přesvědčit Rusku nakloněné, jak změnit jejich postoj. Čaputová nabídla "dělat to prostředky, které využívají jiné západní země. Francie, Německo našly na národní úrovni nástroje, jak vyvozovat zodpovědnost při zneužívání sociálních sítí například". Nekonkrétní. Varovně znělo Pavlovo slovo, že s demonstranty už nemá smysl mluvit. Tím boří stokrát opakovanou mantru, že spolu málo mluvíme, málo si nasloucháme, málo dáváme druhé straně prostor. S lidmi v sobotu na Václaváku to Pavel zabalil.

Stejně uvažuje publicista Alexandr Mitrofanov: "K žádnému stmelení společnosti a zasypání příkopů nedojde, protože na tom nemají jedinci na druhé straně příkopu sebemenší zájem. A kdyby ho měli, odradí je jejich medvědáři v parlamentu i mimo něj. Přišli by o živobytí. ANO a SPD to v posledních dnech předvedly s obrovskou vervou, aby bylo jasno, že jsou schopny všeho, jen aby si jedni vrátili moc a druzí si vydělali na volebních hlasech další peníze." Zřejmě reálný pohled.

Havlíček v České televizi: Rajchlovu demonstraci "samozřejmě neodsuzujeme"

Pavel v debatě pominul roli dnešních opozičních politiků, z nichž ta větší část ještě nedávno seděla ve vládě. Práce ANO, Babiše, Zemana, Okamury a dalších má podobný dopad jako ruské dezinformace. Babiš, stále ještě demokratický politik, odmítá pochopit, v jak nebezpečné situaci se nacházíme, zajímá ho jen jeho prospěch.

Bylo tristní poslouchat "ústa ANO", Karla Havlíčka, který v neděli v ČT řekl, že sice odsuzuje pokus demonstrantů vniknout do Národního muzea, ale demonstraci "samozřejmě neodsuzujeme". Skandální, pro ANO typický výrok. Rajchla potvrdila nejsilnější parlamentní strana.

Související Vrabel je zbraň ruské hybridní války proti nám

Co dělat proti dezinformacím? Holé minimum spočívá v tom, že demokratické strany, tedy i Babišovo ANO, nebudou podporovat proruské a protiukrajinské akce. Nebudou tvrdit, že nemáme Ukrajině posílat zbraně, a nebudou lhát, že vláda pomáhá víc ukrajinským uprchlíkům než "našim lidem".

Pavel se mýlí v tom, že nemá smysl mluvit s těmi, kteří šli na demonstraci. Část lidí tam vedl existenciální strach, strach z budoucnosti. I na ně se váže jeho tvrzení, že chybí přesvědčovací kampaň vlády, která by vysvětlovala situaci, v níž jsme se po loňském 24. únoru ocitli, a která by mnohem víc nabízela pomocnou ruku lidem v nouzi.

Těžko čelit ruském tlaku, když skoro denně sedí v televizi Okamura, Havlíček nebo Schillerová, kteří melou stále to samé, často bez oponentury. A když se vládní kroky pohybují na hraně zákona, ne-li za ní, viz legislativní nouzi u jednorázového snížení valorizace důchodů.

Ruské dezinformace nás decimují dlouho, podporovali je politici jako Zeman, částečně i Babiš, ale dopad není tak velký jako na Slovensku. Máme zřejmě aktivnější občanskou společnost, větší schopnost se bránit. Prorusky myslící občany zpět neobrátíme, pokud sem Rusové nezačnou házet bomby. Jenomže ruská hybridní válka nepotřebuje výhradně proruské postoje, jí stačí, když v zemi panuje chaos, když se společnost rve a demokracie je zpochybňována.

Související Nejlepším lékem na dezinformace je posílení České televize a Českého rozhlasu

Přesně tomu musí vláda i každý svobodně uvažující občan čelit. Podle Čaputové může demokracie zahynout na naivitu demokratů: "Nikdo tu nevolá po tom, abychom omezovali svobodu projevu, ale pokud nebudeme demokracii bránit demokratickými prostředky, tak můžeme být poslední generací, která ji zažije."

Vážné varování. Podporovat Rusko je nemoc. Varování Čaputové nabývá na síle, když si uvědomíte, že děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík vystupuje na Rajchlově akci, jde strhávat ukrajinskou vlajku, a jakmile zasáhne policie, křičí, že je to "horší než Palachův týden v roce 1989". - Děkan VŠE. Ví se o něm dlouho, co je zač, a přece zůstává děkanem. Ne, nejde jen o vládu a její činnost, jde i o vysoké školy a další české prostory. O nás.

Video: Živě debata: Ruský útok na Ukrajinu jsme čekali už den před tím, prozradila Čaputová (16. 5, 2022)