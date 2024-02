Politik země, jejíž vojáci kdysi vtrhli na Ukrajinu, má o nacismu mlčet, pane Fico

Po vítězství Roberta Fica ve slovenských volbách jsme se v redakci Aktuálně.cz bavili o tom, nakolik tvrdý a neoblomný zůstane v kritice Západu a Ukrajiny, zatímco kritice Ruska a Vladimira Putina se bude dál vyhýbat.

První týdny nepřinesly jednoznačnou odpověď. Nejdříve si v Budapešti notoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jak společně nemají rádi Ukrajinu a nechtějí jí pomáhat. Pak se v Užhorodu na schůzce s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem zase naopak tvářil jako kamarád Ukrajiny. Na summitu Evropské unie nakonec kývl na další finanční pomoc a nebylo to tak teatrální, jako u Orbána, kterého si musela pozvat na "pohovor" italská premiérka Giorgia Meloniová.

Ke druhému výročí ruské agrese ale Fico odpálil bombu, jejíž tlakovou vlnu je cítit daleko za slovenskými hranicemi. Jeho projev natolik ladil s ruskou propagandou, že sám Putin by to neřekl lépe a ruská média samozřejmě Fica zařadila na titulní strany svých webů.

Jedna nestoudnost stíhala druhou, nemá smysl to celé opakovat. Podívejme se jen na některé.

Slovenský premiér velmi rád opakuje, že Rusko sice porušilo překročením hranic Ukrajiny mezinárodní právo, ale že Spojené státy to udělaly mnohokrát předtím. Takže naznačuje, že vlastně nemáme Rusku moc co vyčítat. Podstatný rozdíl je ale, pane Fico, v tom, že Američané nekradou území. Irák, Afghánistán, Panama nebo chcete-li i Jižní Korea se nestaly součástí USA. Putin při oznámení takzvané speciální vojenské operace 24. února 2022 řekl kromě jiného, že Rusko nemá zájem anektovat ukrajinské území, nechce ho zabírat. A vidíme v praxi, nakolik svoje slovo drží.

Fico a jemu podobní apologeti ruského režimu rádi zneužívají ve své argumentaci tragicky a obtížně řešitelný konflikt v Kosovu. Jakože Západ napadl Srbsko, Rusko Ukrajinu, tak v čem je rozdíl. Obtížně řešitelný v tom smyslu, že nelze najít způsob uspořádání, který by vyhovoval současně Srbům i Albáncům. Do Kosova ale země NATO nevpadly kvůli tomu, aby si některý z jeho členských států přisvojil jeho území. A Slovensko do aliance vstoupilo v roce 2004. Pak by musel Fico přiznat, že tím legitimizuje porušení mezinárodního práva.

Dále Fico zopakoval svoji oblíbenou tezi, že válku vyvolali v roce 2014 ukrajinští nacisté. Válku vyvolal jednoznačně Putin, protože chtěl Ukrajince potrestat za svržení prezidenta Viktora Janukovyče, za to, že chtějí do Evropské unie, a vůbec za to, že si "dovolují" dělat věci, se kterými Rusko nesouhlasí. Ono by vůbec bylo lepší, kdyby k tématu Ukrajina a nacismus slovenští politici přistupovali opatrněji. Slovenský stát v roce 1941 poskytl Německu osm tisíc vojáků a desítky tanků pro operaci Barbarossa, slovenský kontingent válčil za Hitlera právě na Ukrajině, v bitvě u města Lypovec.

Ještě bych se rád zastavil u Ficova zvláštního chápání slova Západ. Mluví o něm jako o něčem cizím, jiném. Přitom Slovensko je v NATO, v Evropské unii, platí eurem. A zatímco Západ kritizuje, pro Putina moc špatných slov nemá, a v projevu navíc uvedl, že "Západ Putina démonizuje". Po masakru v Buči, rozsáhlém ničení na Ukrajině, vysokých trestech vězení za odmítání války a pár dní po smrti Navalného.

