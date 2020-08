Pompeo v Senátu citoval Havla, Babiš vypadal západně a Zeman skončil na ocasu

Mike Pompeo: „Rusko se snaží podkopávat vaši bezpečnost dezinformacemi či kyberútoky. Ještě větší hrozba je ze strany čínské komunistické strany, snaží se změnit vývoj ve světě.“

Mimořádná letní událost - Česko navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Před osmi lety, v prosinci 2012, sem zavítala Hillary Clintonová, tehdy také coby ministryně zahraničí. Pak na této úrovni díra, nic. Přitom jsou USA vedle EU (jejíž jsme ovšem součástí, jsme to "my") naším hlavním západním spojencem. Clintonová zde tehdy jednala o možnosti, že by se americké firmy ucházely o zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. V tom byla návštěva Pompea podobná, jinak ne. Proč k nám přijel? Co návštěva amerického esa znamená?

Den před příletem Pompea do Prahy přicestoval americký ministr zdravotnictví Alex Azar na Tchaj-wan. Setkal se tam s prezidentkou Cchaj Jing-wen. Facka pro Čínu. Azar návštěvu bral jako uznání vzájemného přátelství a partnerství. Tlumočil nabídku podpory od prezidenta Donalda Trumpa.

V úterý Pompeo věnoval velkou pozornost svému protějšku Tomáši Petříčkovi (ČSSD), ve středu pak premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a Senátu, který vede Miloš Vystrčil (ODS). Mnohem skromnější zájem pak nabídl prezidentu Miloši Zemanovi. (Daniel Anýž psal v textu pro HN, že podle zdroje obeznámeného s přípravou ministrovy návštěvy v Česku "se Pompeovi do setkání se Zemanem moc nechtělo".) Jak známo, šéf Senátu Vystrčil chystá velkou oficiální návštěvu Tchaj-wanu a on i jeho předchůdce Jaroslav Kubera (ODS) kvůli tomu čelili výhrůžkám Číny. (Ty výhrůžky zřejmě objednal a předal Hrad.) Pompeo jasně podpořil Vystrčila, "nečínskou" tvář české zahraniční politiky.

Spojené státy jsou jinde než před osmi lety (prezidentem byl tehdy Barack Obama, který Prahu navštívil v roce 2009, za vlády Mirka Topolánka a prezidentování Václava Klause). Trump postupuje tvrdě proti čínské technologické expanzi, speciálně proti firmě Huawei, kterou bezpečnostní služby považují za nástroj čínské rozvědky, jež je zase aktivním nástrojem čínské komunistické strany. Ve stejném duchu mluvil Pompeo při debatě v Senátu. Komunistická Čína, její technologie a špionáž, dnes pro USA představuje riziko.

Pompeo mluvil o hrozbách od Komunistické strany Číny. Vidí je jako komplexnější problém než měření sil v době studené války. Proč? Čína je se světem propletena ekonomicky, svou obchodní sílu využívá jako páku pro dosažení politických cílů. Trumpův ministr však vypíchl, že svobodná společnost má větší sílu a naději než autoritářský režim.

Restart

Restartu americko-českých vztahů zjevně pomohlo varování našeho Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před společností Huawei v roce 2018. O restart se zasloužily i české tajné služby, především BIS vedená Michalem Koudelkou. Opakovaně varuje před činností ruských a čínských tajných služeb.

Americko-české oživení začalo loni v březnu, kdy byl Andrej Babiš pozván do centrály CIA v Langley na setkání s ředitelkou Ginou Haspelovou. Jeho návštěva byla zveřejněna, ač CIA toto zásadně nedělá. Za pozváním stál ministr Petříček, ale hlavně tajná služba BIS a práce českých zpravodajských agentur a NÚKIB, které oproti mnoha našim špičkovým politikům bránily, aby Česko sklouzlo či bylo zavedeno pod ruský a čínský vliv.

Klíčové pro americko-české vztahy bylo vydání ruského hackera Nikulina nikoli do Ruska, ale do USA, varování NÚKIB před čínskými firmami Huawei a ZTE a vyhoštění tří ruských špionů pracujících u nás pod diplomatickým krytím. Proběhlo v souvislosti s pokusem o vraždu double agenta Skripala a jeho dcery v Británii, tedy v souvislosti s kauzou "novičok".

Předtím USA střední Evropu na čas vypustily. Přestala je, tak to vypadalo, jako partner zajímat. Jako by jim bylo jedno, že se dostáváme pod ruský a čínský vliv. Pomáhal tomu i prezident Trump, zjevně podlehl kágébácko-autoritářskému šarmu Vladimira Putina. Jinak to zřejmě vnímala americká administrativa. Obrat začal loni s Babišem a pokračuje letos s Pompeem v Plzni a Praze. Američané zřejmě nechtějí, aby se "země Havla" proměnila v "zemi Zemana", tedy doménu Rusů a Číňanů. Pravděpodobně pochopili, že je také v jejich zájmu, aby se nevracelo zpět rozdělení Evropy z doby studené války, aby vliv Putina (ale i komunisty Si Ťin-pchinga) v EU permanentně nesílil.

Nyní po jednání s premiérem Babišem ministr Pompeo řekl, že se Rusko i Čína snaží zničit západní demokracie. Slíbil: "Jsme připraveni vám pomoci. Pokud vás chce někdo ohrožovat, budeme na vaší straně. Víme, že si vyberete demokracii." - Shoda s postojem BIS je zřejmá. Stejně tak je zřejmá neshoda s postoji Miloše Zemana a s jeho (neúspěšnou) "ekonomickou diplomacií". Poznámka: Pompeo vedl před Haspelovou CIA…

USA stojí o Evropu

Při restartu americko-českých vztahů nemohl chybět odkaz Václava Havla, protože on se stal před 30 lety při návštěvě Kongresu USA symbolem obnoveného spojenectví. Havla citoval jak Vystrčil, tak - opakovaně - Pompeo. Znělo to nadějně, když si uvědomíme, kdo dnes sedí na Hradě a jaká partička Miloše Zemana obklopuje. Pompeo Česko vyzval: "Odolat hrozbám je velmi obtížné. Vyzývám vás, hajte svobodu a svrchovanost, za kterou jste bojovali v roce 1989."

Pompeo je bývalý byznysmen (Babiš na tiskovce s ním zdůraznil, že si proto dobře rozumějí, mají společné myšlení, tvářil se vysoce potěšeně, zářil), přijel samozřejmě jednat o obchodech. S Babišem mluvil také o dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech a sdělil, že pokud by na ni mělo mít vliv Rusko (varianta tlačená Hradem), podkopalo by to asi nezávislost České republiky. Partnerství s ruskými a čínskými státními podniky by podle Pompea oslabilo českou suverenitu. "Rusko se snaží podkopávat vaši bezpečnost dezinformacemi či kyberútoky. Ještě větší hrozba je ze strany čínské komunistické strany, snaží se změnit vývoj ve světě."

Na cestě do Evropy byla Praha první Pompeovou zastávkou. Babiš vypadal zas jednou západně. Vystrčil ministrovi zahraničí USA pyšně představil Senát jako "nejdemokratičtější a nejsvobodnější instituci v zemi". Zemana Pompeo odsunul až na samý ocas své návštěvy. Začal s prozápadním Petříčkem, pokračoval s Babišem, pak navštívil havlovsky naladěný Senát. Až nakonec šel na Hrad, dorazil o třicet minut později a zůstal jen půl hodiny.

Co jeho návštěva v Česku znamená? Že Spojené státy mají o Evropu a Česko znovu zájem i v době trumpovské. A že my z pohledu USA patříme na Západ, stojí tam o nás. Kvůli demokracii i kvůli obchodům.