Povýšit Koudelku na generála? Zeman je lapen v pasti mezi Kremlem a Českem

Podivuhodný "detail" současné politiky: stane se ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka 8. května generálem? Ačkoliv premiér Babiš věděl o vrbětické kauze, původně ho letos nenavrhl. Až když celá ta ruská hrůza vyšla na světlo boží, honem otočil a návrh na generálskou hodnost pro plukovníka Koudelku Hradu poslal.

Proč to původně neudělal? Vysvětlení jsou dvě. První: Babiš to do letoška zkoušel pětkrát a marně. Možná si řekl, že už nemá smysl Zemana dráždit. Druhé je horší: Babiš možná Koudelkovi v létě už nehodlal prodloužit mandát, až mu vyprší jeho funkční období. Podlehl tlaku Zemana, řekl si, že tam šéfa BIS udržel, jak mohl, teď ho vystřídá. Stejně to přece dopadlo s exministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Premiér ho držel, a nakonec pustil. (U Petříčka ovšem tlačil na odvolání i Hamáček, ve spolupráci se Zemanem.)

Poté, co se na veřejnost dostala kauza Vrbětice, a poté, co bylo zjevné, jak klíčovou roli v ní hrála BIS, Babiš na poslední chvíli otočil a Koudelku na generála navrhl. Dost možná si spočítal, že nebude moci šéfa BIS odstavit, protože by mu to před volbami těžce uškodilo. (Předpokládám, že mu jde především o volby, nikoli o naši bezpečnost, jinak by přece nespolupracoval se Zemanem.)

Žádá tedy o generálskou hodnost pro Koudelku pošesté. Šéfovi BIS generál celkem k ničemu není. Pozici ve službě mu to neposílí, je silná i bez povýšení. Pozici vůči jiným službám u nás mu to taky nezlepší, všichni jeho kolegové vědí, oč jde, že se ho Zeman chce zbavit, protože Koudelka vadí Rusům (po Vrběticích se to stokrát zhorší). A spolupracující zahraniční zpravodajské služby? Ty mají taky jasno, kdo je Zeman, pro koho pracuje a proč není Koudelka generálem. Ostatně je zajímá obsah spolupráce, nikoli frčky.

Odtud plyne, že "ne-generál Koudelka" je především symbol. Zeman tím Kremlu demonstruje, jak on sám stojí proti aktivitám BIS ("čučkařů"), jak stojí proti Západu, proti západním bezpečnostním agenturám. A demonstruje to i české proruské scéně, komunistům, SPD a dalším extremistům.

Mlčí jak sarkofág

Jenomže nyní dostal Babiš svého kumpána, proruského prezidenta, do velmi svízelné situace. Zeman má před sebou dvě špatné možnosti. Nejprve si všimněme, jak jedná po odhalení, že u nás Rusko provedlo teroristický útok. Mlčí jako kapr. Vyjádří se, avizoval jeho mluvčí, až osm dní po zveřejnění role ruské vojenské tajné služby GRU v zavraždění dvou našich lidí a ve výbuších desítek tun munice. Skandální.

Co je to za taktiku? Za Zemana, všimněme si, se vyjadřuje Babiš, Hamáček a nově i čerstvě jmenovaný ministr zahraničních věcí Kulhánek. Všichni opakují, jak prezident podporuje všechny jejich kroky. Zeman sám mlčí jak sarkofág. (Pomiňme teď neuvěřitelné tweety jeho mluvčího, které bychom ovšem měli chápat jako vyjádření Zemana.) Prezident čeká. Na co? Na instrukce z Moskvy, říkají jedni. Možná. Jistě však čeká, jak se situace vyvine. Pozoruje, jak si Babiš naběhl s "útokem na zboží" a musel z něj honem vycouvat a změnit rétoriku na "zcela nepřijatelný teroristický akt". Tohle všecko bude hrát roli v Zemanově nedělním povídání, ale taky v rozhodování, zda Koudelku opět nepovýší, nebo naopak povýší.

První špatná Zemanova možnost: nepovýší. Bude čekat, jestli GRU skandál "vyvane" (ale do 8. května zbývají jen dva týdny). Zeman Koudelku povýšit nechce. Popřel by tím sám sebe. Loni na podzim ředitele BIS tvrdě kritizoval a žádal jeho konec v čele služby. Nechal si na něj vypracovat kompromateriál od zhrzeného exbiskaře Roma. Rozjel masáž veřejného mínění. Ale hlavně to dělá, protože Rusové Koudelku nechtějí. Pro Kreml je velmi důležité ukázat, že dokázali tento symbol odporu k jejich špionským, zabijáckým aktivitám odstranit.

Dodejme, že Zemanův nový útok na Koudelku loni v listopadu takřka jistě souvisel s tím, že BIS a NCOZ dotahovaly kauzu Vrbětice a Rusové o tom dost možná získali informace. Spočítali si, co to bude znamenat.

Musel by zapřít sám sebe. Prohrát

Z toho všeho jasně plyne ono "nepovýší". Jenomže tím se Miloš Zeman znovu a ve velmi napjaté, protikremelské atmosféře naprosto jasně přihlásí k Putinovi a vražedným aktivitám jeho aparátu. V tom je pro něj nepovýšení ředitele Koudelky smrtící.

Druhá špatná Zemanova možnost: povýší. V dané situaci se to zdá naprosto logické, všichni teď BIS a NCOZ horem dolem děkují, sněmovna, Senát, politici, osobnosti. Jenomže to postrádá zemanovskou logiku pomsty. Michala Koudelku vnímá jako někoho, kdo neposlouchá, kdo jde proti němu, kdo mu škodí (stačí si přečíst výroční zprávy BIS, pasáže o Rusku a Číně). Stěžoval si na něj, že zákonným adresátům neposkytuje všechny informace. (Představa, že by BIS posílala na Hrad vše o ruských a čínských agentech, je děsivá.) Zeman z Koudelky vědomě udělal symbol, kótu, o kterou se bojuje.

Kdyby ho povýšil, prohrál by. Zklamal by Kreml i Peking. Musel by zapřít sám sebe. Musel by skousnout, že Koudelka bude pokračovat i po létě coby šéf "čučkařů", stejně jako musel nyní skousnout, že "čučkaři" odhalili terorismus GRU na našem území.

Další věc: představme si, jak Zeman osobně předává povýšení řediteli Koudelkovi. Jak by se musel cítit potupen, poražen, ponížen.

A tohle dilema mu zavařil Andrej Babiš. Už měli zřejmě dohodnuto, že Koudelku ani nenavrhne, a teď tohle. A teď Vrbětice. Jmenování Koudelky generálem by byla kapitulace, přiznání porážky.

Dvě špatné varianty, jedna horší než druhá. První, nepovýšit, je veřejné vyhlášení: Ano, jsem prezident Kremlu. Druhá, povýšit, je veřejné přiznání: Ano, prohrál jsem.

