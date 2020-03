Šéf BIS Koudelka radí „proti lži bojovat pravdou“. I proti Zemanově lži

Cíl Rusů je narušení transatlantických vazeb, vazeb uvnitř NATO a uvnitř Evropské unie. K tomu využívají různé prostředky, ať už je to klasická špionáž, nebo dezinformační kampaně.

Ředitel tajné služby BIS Michal Koudelka poskytl Aktuálně.cz velký rozhovor, který uklidňuje. Žijeme v rozháraném, rozkývaném světě, jistoty jako by se vytratily. Pečlivý pozorovatel má silné pochybnosti o kompetenci části vlády i premiéra. Když pak klíčový státní úředník mluví nejen jako odborník, ale i jako člověk vyznávající hodnoty, je to překvapení. Koudelka má jasno v tom, co nás ohrožuje, nefabuluje, nehraje to na všecky strany. Skoro se divíte, že tajnou službu v době prezidentování Miloše Zemana ještě někdo takový může řídit. Že tam nesedí nějaký kremlofil napojený na ruskou ambasádu a prezidentova poradce Nejedlého.

Koudelka si nebere servítky, ale zároveň kupříkladu na Zemana ani jednou nezaútočí. To není jeho role, to mu nepřísluší. Popisuje, co se u nás odehrává v oblasti hlubší bezpečnosti, my se pak můžeme sami lépe zorientovat. Cenné.

Rozhovor se točí okolo čínských a ruských tajných služeb. Aktivity čínských služeb jsou ve srovnání s ruskými "daleko pozadu. Ale registrujeme je více a více." Čínské služby se podle Koudelky "soustředí také na takzvaných pět jedů. Jedná se o oblasti, kterým věnují čínští zpravodajci velkou pozornost v každé demokratické zemi na světě: Tchaj-wan, Tibet, hnutí Falung Gong, ujgurská menšina a demokratizační hnutí obecně." Když to shrneme, pro Čínu je jedem to, na čem stojí západní hodnoty. A my víme, že na Hradě, u Zemana, to vidí stejně jako v Pekingu.

Koudelka upozornil na změnu práce ruských agentů: krom klasické špionážní "tady probíhá získávání informací, které nejsou utajované. Tím pádem není trestně postižitelné jejich předávání, ale pro ruské tajné jsou služby důležité." Tyto informace "Rusové získávají komunikací s politiky, s novináři nebo s byznysmeny. Vyptávají se jich na spoustu věcí, které tu mozaiku pomáhají vytvářet." Ministři, poslanci, lidé okolo Zemana, z oblasti bezpečnosti mohou i při běžném hovoru "poskytovat informace, které zpravodajská služba může využít. Ať už hovoří o událostech, věcech týkajících se kolegů nebo jejich plánů do budoucna."

Oč Rusům jde? "… čelit velké síle NATO tím, že ho rozbije zevnitř. Cíl Rusů tedy je narušení transatlantických vazeb, narušení vazeb uvnitř NATO a uvnitř Evropské unie. K tomu využívají různé prostředky, ať už je to klasická špionáž, nebo dezinformační kampaně." Každý, kdo se považuje za příznivce Putina, by měl toto na paměti, on potřebuje rozbít bezpečnostní, ekonomickou a hodnotovou strukturu, ve které žijeme, rozmlátit náš svět.

BIS má jasnou podporu vlády

O prezidentovi se Koudelka nešíří, mimochodem, Zeman je jedním z příjemců tajných zpráv BIS (posílají mu všechny?). Odmítá komentovat jeho proruské akce (novičok). Místo toho řekne: "Já jsem velice rád, že máme jasnou podporu vlády, premiéra a orgánů sněmovny i Senátu. To je důležité." Ano, to je důležité. Víme, že prezident opakovaně a veřejně na BIS i jeho šéfa útočil, a přece Koudelka službu řídí dál.

Předseda vlády Andrej Babiš prezidentovu tlaku odolal. Proč? Zřejmě má pocit, že Koudelku potřebuje, že mu stále ještě dělá dobré jméno na Západě. Stačí vzpomenout návštěvu premiéra v centrále americké tajné služby CIA. Bez práce šéfa české kontrarozvědky by ho tam nepozvali. Otázkou je, jak dlouho Koudelka vydrží, jak dlouho ho Babiš bude považovat sám pro sebe za přínos.

Mluvil také o dezinformacích, které se snaží rozbít naši podstatu, důvěru veřejnosti v demokratický režim, politický systém a instituce. Podle něj v téhle oblasti tajná služba mnoho nezmůže (logicky, je tajná). Mnohem větší roli mají hrát novináři a politici. "Oni musí být přesvědčiví a sdělovat veřejnosti pravdu. Pakliže jim veřejnost uvěří, dezinformace nemají šanci." Uvedl příklad kauzy novičok, situaci, kdy ruská média citovala Zemana, který řekl, že se tato látka u nás vyrábí. Tady bylo podle šéfa BIS "naprosto zásadní vystoupení premiéra. Jasně, odvážně a bez vytáček řekl, že novičok se v České republice nevyráběl a neskladoval. V tu chvíli bylo po kampani. Tohle je cesta, proti lži bojovat pravdou. Někdo říká, že to je naivní, ale já myslím, že jiná cesta není."

Proti lži bojovat pravdou zní jako logický a, pravda, taky dost pradávný (konzervativní) recept. Připomíná to kázání v kostele. A jsme zas u toho, tohle jsou či byly naše hodnoty. "Mluv pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti", "pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí", "pravda vítězí". To poslední stojí na prezidentské standartě… A celá ta pasáž rozhovoru se točí okolo kauzy Skripal a novičok, kdy Zeman nehájil pravdu, hrál pro Rusy.

Tohle je náš problém. Hlava státu šíří dezinformace a nám, novinářům, veřejně činným osobnostem, demokracii vyznávající občanské společnosti a stejné hodnoty ctícím politikům nezbývá než jít proti ní. Zemana si přitom lidé, pravda po hodně zmanipulované kampani, dobrovolně zvolili v přímé volbě. A často musíme jít i proti premiérovi a dalším špičkovým politikům. Jiná cesta není. Ale je to stará, dobrá cesta, proti lži bojovat pravdou. A je fajn, že tu cestu vyznává i ředitel BIS. To doopravdy potěší.