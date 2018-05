PR bublina Šlechtová sejmula "pana Novičoka". To je větší škoda než účet za VIP salonek

před 3 hodinami

Chcete pochopit mentalitu naší ministryně obrany? Navštivte její Instagram, tu sérii selfíček, fotek s psíky a vojáky a známými lidmi.

Taková u nás normální událost: 14. května ministryně obrany Karla Šlechtová odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu (VVÚ) Bohuslava Šafáře (RNDr. CSc.). Tento pán zřejmě neudělal žádnou chybu, jeho pád ministryně nijak nezdůvodnila dokonce ani jemu samému…

Má se za to, že skončil poté, co se na něj snesla kritika Andreje Babiše kvůli vyjádřením o novičoku, jež premiér prohlásil za "nešťastná". (Chytil se jich totiž prezident Zeman při svém nepravdivém vyjádření pro TV Barrandov, že u nás byl "vyráběn a testován novičok".)

K tomu Šafář: "Jasně jsem v něm (ve stanovisku pro ČTK, pozn. red.) deklaroval, že jsme připravili - nevyrobili, ale připravili - malé množství látky pro stanovení analytických dat. Nedával jsem žádná jiná vyjádření." Šafář také nikdy neřekl, že by u něj v ústavu zkoumali ten jed, kterým byl otráven agent Skripal a jeho dcera. A o to šlo.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Šafář upozornil, že Šlechtová jeho práci nijak nekritizovala: "V minulosti jsme se nikdy nebavili o tom, že by mi něco vyčítala. Ani současná ministryně, ani její předchůdce Martin Stropnický. Nevím o tom, že by nějaká kritika kdykoliv v minulosti existovala." Skutečný důvod k odvolání zřejmě prostě nebyl.

Ministryně k náhlému konci Šafáře coby šéfa VVÚ sdělila: "Využila jsem neudání žádného důvodu vzhledem k tomu, že Vojenský výzkumný ústav je i naším dodavatelem, i my (ministerstvo obrany, pozn. red.) mu dáváme nějaké zakázky." Úžasná, naprosto pochopitelná logika…

Šafář vedl Vojenský výzkumný ústav šest let, tam a v různých právních předchůdcích VVÚ strávil celkem pětatřicet let, celý svůj pracovní život. "Mám pochopitelně konkurenční doložku, která jasně říká, že nesmím podnikat ani pracovat v konkrétních oborech," dodává.

Vláda odborníků? Omyl

Není divu, že Šafář musí mít konkurenční doložku. Server army.cz o VVÚ píše, že vyvinul "maskovací převleky či maskovací sítě, které zneviditelní vojáky a techniku i pro nepřátelské radary, rušiče rádiových vln, rádiové zaměřovače či průzkumné lehké obrněné vozidlo LOV-CBRN, se kterým může protichemická jednotka vyrazit přímo do zamořené oblasti". To je jen zlomek věcí, na kterých tam vědci pracovali.

Šafář se ničeho nedopustil, ústav vedl dobře, má dokonalý přehled o jeho činnosti a nepochybně je sám na vysoké odborné úrovni. Stát v něm ztratí špičkového experta a manažera v jednom (což je vzácné), navíc mu bude muset zaplatit odstupné právě kvůli konkurenční doložce. Dost možná vyšší sumu, než jakou Šlechtová utratila za VIP salonek na letišti, za což ji Babiš veřejně pranýřoval.

Odvolat bezdůvodně člověka, jako je Bohuslav Šafář, je holý nesmysl, manažerské selhání, plýtvání nejen státními penězi, ale především kvalitními mozky. Těžko si představit hloupější, marnotratnější akt. VVÚ pracuje mimo jiné taky pro naši slavnou, ve světě ceněnou protichemickou jednotku, není možné Šafáře jen tak nechat jít (a je potupné, hloupé, nabídnout mu v ústavu místo řadového zaměstnance).

Babiš rád vykládá o "vládě odborníků", o profesionalismu, makání, toto je pravý opak, další amatérismus. Nevíme, proč Šlechtová Šafáře odvolala, můžeme jen tušit, že udělá, co Babišovi na očích vidí, šéf "firmy vláda" kritizoval ředitele VVÚ, tak ho sejmula a nazdar, důsledky se nezaobírá.

Kdo chce pochopit mentalitu Šlechtové, měl by navštívit její (veřejně přístupný) Instagram, tu sérii selfíček, fotek s psíky a vojáky a známými i neznámými lidmi. Největší slávu si vydobyla fotka z památníku na Vítkově, kde její černý pudl Jessík alias Rambohafík sedí pěkně na věnci u hrobu neznámého vojína a panička si ho v klidu cvakne. (Za několik dní se ministryně omluvila a smazala ji.) Když nahlédnete do té usilovné sebeprezentace, pochopíte, že na podstatné věci nezbývá mnoho prostoru. Šlechtová je, zdá se, ze všeho nejvíc jakási PR bublina.

To nic nemění na faktu, že zatímco používání VIP salonku (310 tisíc za několik let) je relativní prkotina, odvolání ředitele Šafáře je vážná škoda velkého rozsahu. Andrej Babiš mlčí, jen veřejně prohlásí, že on Šlechtovou nenutil, on ne.